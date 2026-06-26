Дети Иркутска рисовали Героя России

Фото: пресс-служба депутата Государственной Думы Васильковой Марии Викторовны / mvvasilkova@duma.gov.ru

В Иркутске состоялось дополнительное мероприятие Всероссийской акции «Портрет Героя» проекта #КиберЛюди. Площадкой для встречи стала Иркутская областная детская школа искусств - учреждение, которое для многих жителей региона стало настоящим домом творчества, в том числе для депутата Государственной Думы Марии Васильковой, окончившей эту школу. Именно здесь учащиеся школы искусств и студенты Иркутского областного художественного колледжа имени И.Л.Копылова создавали портреты участника специальной военной операции, Героя Российской Федерации, победителя предварительного голосования партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергея Владимировича Степанова.

В течение двух часов будущие художники работали над портретами Сергея Владимировича, который рассказывал о своём жизненном пути, военной службе и боевых товарищах. Пока он и тысячи таких же, как он, защищают страну на передовой, команда проекта #КиберЛюди и партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выполняют свою задачу в тылу - сохраняют память о героях нашего времени через культуру и искусство, исполняя поручение Президента Российской Федерации.

«То, что портрет нашего земляка - Героя России - рисовали именно в стенах родной Иркутской школы искусств, для меня особенно значимо. Это место, где воспитывается душа. И именно здесь, через кисть и холст, молодые иркутяне соприкоснулись с настоящим подвигом. Сергей Владимирович - человек, которым гордится вся наша область, его история станет частью нашей общей памяти», - отметила депутат Государственной Думы, куратор и соавтор проекта #КиберЛюди, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Мария Василькова.

Иркутская область традиционно является одним из наиболее активных регионов участников проекта. Иркутская команда «ЕДИНОЙ РОССИИ» при поддержке школ, колледжей и учреждений культуры с первых дней реализует акцию «Портрет Героя» на своей территории. Сегодня вокруг проекта формируется настоящее сообщество неравнодушных людей, для которых сохранение исторической памяти - личная ответственность.

«Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» последовательно исполняет поручение Президента по воспитанию осознанного патриотизма у молодёжи. Проект #КиберЛюди - один из инструментов этой работы. Мы убеждены: увековечить память героев можно не только через монументы и учебники, но и через живое искусство - через портрет, написанный рукой школьника, который смотрел в глаза настоящему Герою России», - подчеркнула член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Мария Василькова.

Всероссийская акция «Портрет Героя» проекта #КиберЛюди объединяет участников специальной военной операции, ветеранов, детей, молодёжь, профессиональных художников, студентов и педагогов со всей страны. За время реализации проекта состоялись сотни мероприятий во всех регионах Российской Федерации, а участниками акции стали десятки тысяч школьников и молодых людей.

«Важно, что небольшая команда любящих свою Родину людей способна превратить региональный проект во Всероссийскую акцию, которая становится устойчивым элементом патриотического воспитания в нашей стране. Проект формирует у подрастающего поколения понимание, доверие и ответственность за свою страну, осознанный и деятельный патриотизм, выполняет образовательную функцию и закладывает надёжный фундамент исторической памяти для будущих поколений через универсальный язык - культуру и искусство», - отметила соавтор и куратор проекта Мария Василькова.

По итогам встречи созданные студентами художественные работы будут рассмотрены для включения в книгу-альбом «Портрет Героя. Память потомкам» - издание, которое объединит истории участников специальной военной операции, Героев России и ветеранов из всех регионов страны.

«Каждый новый портрет - это не просто художественная работа. Это благодарность, уважение и память. Он и тысячи таких же, как он, - на передовой. Наш долг здесь, в тылу, - сделать так, чтобы их имена знала и помнила вся страна. Именно поэтому мы продолжаем проводить встречи, которые остаются в памяти на всю жизнь», - отметила соавтор и куратор проекта #КиберЛюди Мария Василькова.

«Для меня важно, что мы проводим эту встречу в школе, в которой прошла часть моего детства и юности. Я иркутянка и, хотя работа на федеральном уровне заставляет меня находиться часто в Москве, каждый раз, приезжая в родной Иркутск, я возвращаюсь домой, к своим близким, друзьям и знакомым», - резюмировала депутат Госдумы от Иркутской области Мария Василькова.

Проект #КиберЛюди продолжает создавать пространство для открытого диалога между героями нашего времени и молодёжью, сохраняя живую память о людях, которые своим служением и личным примером формируют историю современной России.