35-летний Михаил представился владельцем логистической компании. Фото: личный архив.

- Привет, как дела?

- Не очень. На днях по глупости потеряла 30 тысяч…

Так печально началась моя переписка с подружкой из Питера. Она недавно рассталась с парнем. Грусть, тоска, обида. И вдруг в соцсетях к ней постучался красавчик, мол, давай знакомиться. Комплименты, красивые слова, обещания. И Вероника клюнула! И когда голубоглазый блондин (по крайней мере, на фото) предложил заработать на перепродаже криптовалюты, моя подруга даже не раздумывала. Вложила 10 тысяч рублей – рассчитывала получить в 20 раз больше. Как итог: горький урок на всю жизнь и нулевой баланс банковской карты.

Я задумалась: Вероника разумная девушка, как она-то могла так глупо влипнуть? И только произнесла это вслух, как получаю сообщение:

- Не хотите ли поучаствовать в эксперименте по ловле мошенника на живца?

- А есть жертва?

- Да. Вы (и смеющийся смайлик).

Можно было подумать, что на меня тоже вышли аферисты, но нет. Номер телефона принадлежал начальнику пресс-службы иркутского Главка МВД капитану внутренней службы Александру Сверлову. В полиции поимкой виртуальных жуликов занимается специальное подразделение. Так по просьбе полицейских я временно записалась в их ряды.

В АНКЕТЕ - УКРАШЕНИЯ, МАШИНЫ И РЕСТОРАНЫ

- Первым делом необходимо заполнить анкету, но так, чтобы она стала лакомым кусочком для мошенника, - инструктируют меня новоиспеченные коллеги. - Чаще всего целью жуликов становятся одинокие женщины 25-35 лет. От обмана не застрахован никто, но более охотно аферисты пойдут на контакт с девушкой «с приданым». На фото в анкете, наверняка, будут высматривать ювелирные украшения, автомобиль, хороший смартфон, брендовую одежду и т.д.

Мошенники сразу подмечают у потенциальной жертвы наличие авто, жилья и любых других признаков наличия средств, которые можно украсть. Фото: личный архив.

По совету оперативников, отыскала в галерее несколько снимков из ресторана, за рулем машины, в шубе. А где именно регистрироваться?

- Изучая объяснения пострадавших, выделили три основных площадки, где чаще всего устраивают охоту аферисты. Одна из них - бот в мессенджере для выбора понравившихся анкет. В случае обоюдной симпатии открывается возможность для переписки. Второй сервис - стандартное приложение со свайпами (смахивающее движение пальцем по экрану - прим. Ред.) и лайками. Третий, сайт для знакомств, устроен слегка иначе: ждать, пока с кем-то совпадут предпочтения, не требуется. Общаться можно с кем угодно, однако услуга платная - 1000 рублей в неделю.

Изучив совместно с силовиками дела жертв, я пришла к выводу, что они во многом схожи. Во-первых, все виртуальные Дон Жуаны - идеальные мужчины. Захочешь, не подкопаешься! Он и бизнесмен, и красавец, и романтик, и серьезных отношений хочет, но именно с тобой. Отсюда вытекает пункт под номером два: новый поклонник еще и романтик, заваливает жертву вниманием и поет о любви с первого взгляда. В-третьих, как правило, до ужаса успешный кавалер находится где-то заграницей, поэтому ближайшее свидание состоится не скоро. И главное – у него обязательно и внезапно случаются финансовые проблемы, а помочь можешь только ты. Ну или он открыл «секрет фантастического заработка» и хочет поделиться им именно с тобой!

«МЫ С ТОБОЙ БУДТО ВСЮ ЖИЗНЬ ЗНАКОМЫ»

Ну, что ж, поехали. Анастасия, 26 лет, город Иркутск. В пунктах анкеты о наличии собственного жилья и авто уверенно ставлю галочки. Вскоре оповещения о «сердечках» и «мэтчах» стали разрывать телефон.

«Шикарно выглядишь! Давай пообщаемся поближе», - прилетела весточка от 35-летнего Михаила.

С экрана на меня смотрел едва ли не герой с обложки журнала. Прошу рассказать Мишу о себе.

- Я родом из Краснодара, но нахожусь в Чехии. У меня здесь небольшой бизнес, логистическая компания. Занимаюсь международными перевозками, - записал тот голосовое сообщение.

- Наш «клиент»! - подсказывают мне опытные оперативники.

Спустя несколько стандартных СМС ухажер рассказал: после развода он в поиске второй половинки - на этот раз на всю жизнь. И, какое совпадение, скоро он отправится в Россию, именно в Иркутск, налаживать бизнес! Мол, мечтает поскорее увидеться со мной вживую и пригласить на свидание.

Меня сразу предупредили - чтобы окончательно убедиться, что Михаил не больше, чем картинка, нужно, как минимум, пару дней. Мошенники не действуют сразу, так как боятся спугнуть жертву. Перед «наступлением» им важно выстроить эмоциональный контакт.

Онлайн-ухажёр якобы находился в Чехии, часто жаловался на плохую связь или занятость.

- С тобой так легко общаться, мы, будто всю жизнь знакомы, - разоткровенничался Миша.

Каждые 3-4 часа тот исправно спрашивал: «как дела?», «чем занимаешься?», «как настроение?», а на третьи сутки уже планировал совместный отпуск на Алтай. Конечно, в гипотетическом будущем.

Фотографий «жених» присылал много: с рыбалки, обеда, прогулки по Праге. Тут мне поступает совет: попросить сделать фото в моменте и проследить за реакцией. Начнет выкручиваться - точно не тот, за кого себя выдает. И, вправду, в ответ на просьбу отправить выйти на видеозвонок из Праги бизнесмен заявил, что у него испортилась связь и вообще лучше дождаться личной встречи.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК, АКЦИИ И БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

На четвертый день Михаил наконец-то решил действовать:

- Мой друг иногда подсказывает, когда и какие акции прикупить. Может, и тебя научить?

Не думала, что когда-то обрадуюсь сообщению от мошенника. Изображая полное доверие, я согласилась, а кавалер продолжил заваливать комплиментами и обещаниями о встрече.

К вечеру раздался звонок в мессенджере, снова без видео, конечно:

- Ты не представляешь, какие хорошие новости! Друг согласился. Главное - задавай ему побольше вопросов. Также понадобится первое небольшое вложение...

На этом наш разговор был окончен.

- Из одной записи голоса мошенники могут сгенерировать практически любую фразу, чтобы обокрасть ваших близких: «помоги, я в беде», «срочно нужны деньги» и так далее.

Далее передаю работу профессионалам. Новичкам здесь делать нечего. Полиция начнет проверку. А все полученные во время ловли на живца контакты, ссылки и сообщения, помогут выйти на преступников.

БДИ!

7 «не» при общении в Сети

- Не отвечать на звонки с неизвестных номеров

- Не вступать в переписку с незнакомцами

- Не переходить по ссылкам из непроверенных источников

- Не вводите свои данные на малонадежных ресурсах

- Не устанавливать приложения по рекомендации малознакомых людей

- Не публикуйте в открытом доступе ФИО, номер телефона, домашний адрес

- Не хвастайтесь дорогими вещами, ценностями, уровнем дохода

ЭКСПЕРТНО

Анна Хныкина – аналитический психолог, г. Москва:

«Давят на чувства уникальности, нужности и страха»

- У мошенников, словно у продажников, всегда есть скрипт - четко выверенный план действий. Как правило, они давят на чувство собственной уникальности жертвы (вы взяли главный приз в лотерее), нужности (кто мне поможет кроме тебя?), страха (выполните требование или вас ждут проблемы) и т.д. Идеальные жертвы аферистов - девочки, которых в детстве учили: «не будешь слушаться, тебя никто не полюбит». Из них вырастают женщины, для которых стать «неудобной» - едва ли не главный страх в жизни. Не бойтесь быть непослушными и эгоистичными, ведь переписка, букет цветов и даже назначенная дата свадьбы не являются гарантией, что вас не обманут. К тому же, любящий мужчина не будет просить деньги у своей женщины.

ДРУГИЕ ИСТОРИИ ЖЕРТВ

- «Малыш, я так сильно углубился в инвестиции. Хочу развиваться, чтобы обеспечить любящую жену», — от чистого сердца писал одинокий 41-летний грузчик. Оды Алексей посвящал Насте, с которой недавно списался на сайте знакомств. Только вот белокурая красавица привела работягу прямо в лапы аферистов. Предложила услуги своего «финансового наставника». Тот якобы научил Алексея работать на бирже. Самой крупной и по совместительству последней стала сделка на 1 млн рублей. Ни денег, ни Настю грузчик больше не видел.

- 70-летняя Ирина Владимировна на пенсии стала мечтать о любви. Казалось, что ее мечты сбываются. Женщиной заинтересовался обаятельный морячок. Успешный и одинокий. Виртуальный любовник рассказывал, что находится в длительном рейсе в Атлантическом океане. Чтобы приблизить их свидание, Ирина Владимировна залезла в микрозаймы и отправила ненаглядному 140 тысяч рублей. Благо, пелена сошла с глаз, когда моряк предложил ей продать квартиру.

- В 1,2 млн рублей обошлось онлайн-знакомство 26-летней Ангелине. Денег парень не просил, заработать не предлагал, просто хотел пообщаться. Только длилось это всего три дня. Затем всплыла легенда о подработке с перепродажей акций нефте- и золотодобывающих предприятий. Поклонник поделился контактами «финансового аналитика». Тот надавил на девушку, и та побежала в банк за кредитом. В полицию она отправилась, только оказавшись на мели.

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