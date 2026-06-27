- Привет, как дела?
- Не очень. На днях по глупости потеряла 30 тысяч…
Так печально началась моя переписка с подружкой из Питера. Она недавно рассталась с парнем. Грусть, тоска, обида. И вдруг в соцсетях к ней постучался красавчик, мол, давай знакомиться. Комплименты, красивые слова, обещания. И Вероника клюнула! И когда голубоглазый блондин (по крайней мере, на фото) предложил заработать на перепродаже криптовалюты, моя подруга даже не раздумывала. Вложила 10 тысяч рублей – рассчитывала получить в 20 раз больше. Как итог: горький урок на всю жизнь и нулевой баланс банковской карты.
Я задумалась: Вероника разумная девушка, как она-то могла так глупо влипнуть? И только произнесла это вслух, как получаю сообщение:
- Не хотите ли поучаствовать в эксперименте по ловле мошенника на живца?
- А есть жертва?
- Да. Вы (и смеющийся смайлик).
Можно было подумать, что на меня тоже вышли аферисты, но нет. Номер телефона принадлежал начальнику пресс-службы иркутского Главка МВД капитану внутренней службы Александру Сверлову. В полиции поимкой виртуальных жуликов занимается специальное подразделение. Так по просьбе полицейских я временно записалась в их ряды.
- Первым делом необходимо заполнить анкету, но так, чтобы она стала лакомым кусочком для мошенника, - инструктируют меня новоиспеченные коллеги. - Чаще всего целью жуликов становятся одинокие женщины 25-35 лет. От обмана не застрахован никто, но более охотно аферисты пойдут на контакт с девушкой «с приданым». На фото в анкете, наверняка, будут высматривать ювелирные украшения, автомобиль, хороший смартфон, брендовую одежду и т.д.
По совету оперативников, отыскала в галерее несколько снимков из ресторана, за рулем машины, в шубе. А где именно регистрироваться?
- Изучая объяснения пострадавших, выделили три основных площадки, где чаще всего устраивают охоту аферисты. Одна из них - бот в мессенджере для выбора понравившихся анкет. В случае обоюдной симпатии открывается возможность для переписки. Второй сервис - стандартное приложение со свайпами (смахивающее движение пальцем по экрану - прим. Ред.) и лайками. Третий, сайт для знакомств, устроен слегка иначе: ждать, пока с кем-то совпадут предпочтения, не требуется. Общаться можно с кем угодно, однако услуга платная - 1000 рублей в неделю.
Изучив совместно с силовиками дела жертв, я пришла к выводу, что они во многом схожи. Во-первых, все виртуальные Дон Жуаны - идеальные мужчины. Захочешь, не подкопаешься! Он и бизнесмен, и красавец, и романтик, и серьезных отношений хочет, но именно с тобой. Отсюда вытекает пункт под номером два: новый поклонник еще и романтик, заваливает жертву вниманием и поет о любви с первого взгляда. В-третьих, как правило, до ужаса успешный кавалер находится где-то заграницей, поэтому ближайшее свидание состоится не скоро. И главное – у него обязательно и внезапно случаются финансовые проблемы, а помочь можешь только ты. Ну или он открыл «секрет фантастического заработка» и хочет поделиться им именно с тобой!
Ну, что ж, поехали. Анастасия, 26 лет, город Иркутск. В пунктах анкеты о наличии собственного жилья и авто уверенно ставлю галочки. Вскоре оповещения о «сердечках» и «мэтчах» стали разрывать телефон.
«Шикарно выглядишь! Давай пообщаемся поближе», - прилетела весточка от 35-летнего Михаила.
С экрана на меня смотрел едва ли не герой с обложки журнала. Прошу рассказать Мишу о себе.
- Я родом из Краснодара, но нахожусь в Чехии. У меня здесь небольшой бизнес, логистическая компания. Занимаюсь международными перевозками, - записал тот голосовое сообщение.
- Наш «клиент»! - подсказывают мне опытные оперативники.
Спустя несколько стандартных СМС ухажер рассказал: после развода он в поиске второй половинки - на этот раз на всю жизнь. И, какое совпадение, скоро он отправится в Россию, именно в Иркутск, налаживать бизнес! Мол, мечтает поскорее увидеться со мной вживую и пригласить на свидание.
Меня сразу предупредили - чтобы окончательно убедиться, что Михаил не больше, чем картинка, нужно, как минимум, пару дней. Мошенники не действуют сразу, так как боятся спугнуть жертву. Перед «наступлением» им важно выстроить эмоциональный контакт.
- С тобой так легко общаться, мы, будто всю жизнь знакомы, - разоткровенничался Миша.
Каждые 3-4 часа тот исправно спрашивал: «как дела?», «чем занимаешься?», «как настроение?», а на третьи сутки уже планировал совместный отпуск на Алтай. Конечно, в гипотетическом будущем.
Фотографий «жених» присылал много: с рыбалки, обеда, прогулки по Праге. Тут мне поступает совет: попросить сделать фото в моменте и проследить за реакцией. Начнет выкручиваться - точно не тот, за кого себя выдает. И, вправду, в ответ на просьбу отправить выйти на видеозвонок из Праги бизнесмен заявил, что у него испортилась связь и вообще лучше дождаться личной встречи.
На четвертый день Михаил наконец-то решил действовать:
- Мой друг иногда подсказывает, когда и какие акции прикупить. Может, и тебя научить?
Не думала, что когда-то обрадуюсь сообщению от мошенника. Изображая полное доверие, я согласилась, а кавалер продолжил заваливать комплиментами и обещаниями о встрече.
К вечеру раздался звонок в мессенджере, снова без видео, конечно:
- Ты не представляешь, какие хорошие новости! Друг согласился. Главное - задавай ему побольше вопросов. Также понадобится первое небольшое вложение...
На этом наш разговор был окончен.
- Из одной записи голоса мошенники могут сгенерировать практически любую фразу, чтобы обокрасть ваших близких: «помоги, я в беде», «срочно нужны деньги» и так далее.
Далее передаю работу профессионалам. Новичкам здесь делать нечего. Полиция начнет проверку. А все полученные во время ловли на живца контакты, ссылки и сообщения, помогут выйти на преступников.
7 «не» при общении в Сети
- Не отвечать на звонки с неизвестных номеров
- Не вступать в переписку с незнакомцами
- Не переходить по ссылкам из непроверенных источников
- Не вводите свои данные на малонадежных ресурсах
- Не устанавливать приложения по рекомендации малознакомых людей
- Не публикуйте в открытом доступе ФИО, номер телефона, домашний адрес
- Не хвастайтесь дорогими вещами, ценностями, уровнем дохода
Анна Хныкина – аналитический психолог, г. Москва:
«Давят на чувства уникальности, нужности и страха»
- У мошенников, словно у продажников, всегда есть скрипт - четко выверенный план действий. Как правило, они давят на чувство собственной уникальности жертвы (вы взяли главный приз в лотерее), нужности (кто мне поможет кроме тебя?), страха (выполните требование или вас ждут проблемы) и т.д. Идеальные жертвы аферистов - девочки, которых в детстве учили: «не будешь слушаться, тебя никто не полюбит». Из них вырастают женщины, для которых стать «неудобной» - едва ли не главный страх в жизни. Не бойтесь быть непослушными и эгоистичными, ведь переписка, букет цветов и даже назначенная дата свадьбы не являются гарантией, что вас не обманут. К тому же, любящий мужчина не будет просить деньги у своей женщины.
- «Малыш, я так сильно углубился в инвестиции. Хочу развиваться, чтобы обеспечить любящую жену», — от чистого сердца писал одинокий 41-летний грузчик. Оды Алексей посвящал Насте, с которой недавно списался на сайте знакомств. Только вот белокурая красавица привела работягу прямо в лапы аферистов. Предложила услуги своего «финансового наставника». Тот якобы научил Алексея работать на бирже. Самой крупной и по совместительству последней стала сделка на 1 млн рублей. Ни денег, ни Настю грузчик больше не видел.
- 70-летняя Ирина Владимировна на пенсии стала мечтать о любви. Казалось, что ее мечты сбываются. Женщиной заинтересовался обаятельный морячок. Успешный и одинокий. Виртуальный любовник рассказывал, что находится в длительном рейсе в Атлантическом океане. Чтобы приблизить их свидание, Ирина Владимировна залезла в микрозаймы и отправила ненаглядному 140 тысяч рублей. Благо, пелена сошла с глаз, когда моряк предложил ей продать квартиру.
- В 1,2 млн рублей обошлось онлайн-знакомство 26-летней Ангелине. Денег парень не просил, заработать не предлагал, просто хотел пообщаться. Только длилось это всего три дня. Затем всплыла легенда о подработке с перепродажей акций нефте- и золотодобывающих предприятий. Поклонник поделился контактами «финансового аналитика». Тот надавил на девушку, и та побежала в банк за кредитом. В полицию она отправилась, только оказавшись на мели.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Исповедь жертвы мошенников: «Я продала квартиру, отдала 13 миллионов и осталась на улице с двумя детьми». (Подробности)