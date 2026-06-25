Всего один звонок разделил ее жизнь на «до» и «после». Фото: предоставлено Екатериной Сорокиной, Дианы Ивановой

Екатерине Сорокиной 43 года. Она – мама двоих детей. Всего один звонок разделил ее жизнь на «до» и «после». Подробности – в материале КП-Иркутск.

«Вам пришла посылка, проверьте код»

- Это случилось в феврале. Позвонили с незнакомого номера. Мужчина представился курьером маркетплейса и сказал, что для моей старшей дочери есть посылка, - рассказывает Екатерина. – Я согласилась принять ее вечером. А затем он уточнил, пришел ли мне код по СМС. И я, не задумываясь, машинально его продиктовала...

Спустя два часа, когда Екатерина уже забыла о разговоре, телефон зазвонил снова. На этот раз строгий мужской голос представился сотрудником службы безопасности портала «Госуслуги».

- Он сообщил, что мой аккаунт взломан, а мошенники якобы даже уже выписали на мое имя финансовую доверенность на некоего Толмачева, жителя недружественного нам государства. Я вспомнила, что год назад взламывали аккаунт у подруги, и очень испугалась.

Чтобы доказать серьезность ситуации, незнакомец предложил проверить его профиль в мессенджере: логотип «Госуслуг», герб, номер телефона - все выглядело правдоподобно. А затем он прислал фото поддельной доверенности.

Отрезали от близких

«Чтобы мы могли вам помочь, подпишите согласие о неразглашении. Мы не настаиваем, вы вправе отказаться» - предложил голос в трубке.

- Я была в панике. Не знала, куда бежать, к кому обращаться. Подписала присланный образец. Так оказалась в полной изоляции: родные ничего не знали, а я жила в страхе, что, если расскажу – поплачусь за это. Получив согласие, «сотрудник» перенаправил меня к новому куратору – некой Валерии из комитета банковского надзора.

Она позвонила почти сразу же и объяснила Екатерине план действий: ни один рубль не должен уйти на сторону недружественных государств. Чтобы спасти деньги, их нужно срочно перевести в цифровую валюту.

С этого момента незнакомка руководила каждым шагом Екатерины. Она диктовала, в какие банкоматы ехать, заставляла переводить деньги со всех кредиток, а затем обменять их в цифровую валюту. Параллельно Валерия убеждала женщину, что их команда работает над аннулированием доверенности и блокирует попытки взять кредиты от ее имени в десятках банков.

Мошенники заявили Екатерине, что обнулить генеральную доверенность уже не выйдет. Единственный способ спасти квартиру – продать ее. Фото: предоставлено Екатериной Сорокиной

- Меня мотали по всему городу 11 часов! - вспоминает Екатерина. - Валерия постоянно была на связи. Она даже проинструктировала меня, как отвечать на вопросы в обменнике криптовалюты. Говорить, что я не нахожусь под влиянием мошенников. При этом она была очень радушной: спрашивала про детей, рассказывала про свою дочку... Это располагало, внушало доверие. Я верила, что все делаю правильно.

В итоге Екатерина перевела первые 360 тысяч рублей. Несколько дней мошенники периодически выходили на связь, интересовались делами, самочувствием.

- Валерия сообщила: доверенность удалось аннулировать, деньги при этом спасены. Прислала фото документа с подписью. Я выдохнула, думала, что все закончилось…

«Единственный способ спасти квартиру – продать ее»

Но радость была недолгой.

- Позже Валерия позвонила мне и загробным голосом произнесла: «Мы не сразу заметили, но мошенники сделали генеральную доверенность еще на одного человека». Прислали новое фото. Под угрозой была уже моя квартира…

«Ситуация серьезная», - заявила Валерия и подключила к делу «юриста» и «сотрудника правоохранительных органов».

- Первый общался мягко, заверял, что мы во всем разберемся, и просил не волноваться. А вот «правоохранитель» позвонил по видеосвязи. Разговор был очень тяжелым, начался с обвинений в мой адрес. Мол, вы докажите, что вы не сами выписали эту доверенность. Он давил на меня морально, психологически уничтожал. Меня трясло от страха!

Мошенники заявили, что обнулить генеральную доверенность уже не выйдет. Единственный способ спасти квартиру – продать ее. Екатерине объяснили схему: деньги от продажи нужно задекларировать и перевести в цифровую валюту. После этого, по их словам, у Екатерины будет два варианта: либо государство признает сделку недействительной и вернет ей квартиру, либо она оставит себе деньги, а покупатель – жилье.

- Так совпало, что моя «трешка» и так уже находилась на продаже. Я выставила ее в ноябре, чтобы купить квартиру поменьше. Но покупатель не находился. Я заставила риелтора срочно снижать цену, соврав про переезд. Она спрашивала, все ли у меня в порядке. Я отмахивалась и говорила, что все хорошо…

Сделка прошла официально, через банк. И 20 марта Екатерина перевела 11 миллионов 900 тысяч рублей мошенникам через обменный пункт криптовалюты.

«Стояла на улице и рыдала»

- После того, как я перевела деньги, со мной должны были связаться по поводу расторжения сделки. Но новый звонок принес лишь очередной ужас: «правоохранитель» начал кричать на «юриста», обвиняя его в том, что они проморгали открытие фонда на мое имя и перевод 4 миллионов рублей за границу.

Мошенники заявили, что теперь Екатерине грозит уголовное дело. Но его можно «замять» за 1,5 миллиона рублей.

- Это был предел. Я стояла на улице и рыдала в голос - у меня не было таких денег, я продала все! «Юрист» даже предложил свою помощь – дать мне 500 000 рублей. В отчаянии я начала писать друзьям и начальнику с просьбами одолжить мне денег…

Спасение пришло от сестры. Она, заметив состояние Екатерины, вытянула из нее правду.

- Я попросила у нее денег и рассказала о случившемся. Сестра сразу поняла, что это обман. Но я ей не верила. Мне ведь светил срок!

Женщина связалась со своим другом-силовиком. Ему хватило нескольких минут, чтобы понять: Екатерина находится под психологическим влиянием. Сестра вызвала наряд полиции.

- В отделении я провела пять часов. Мой телефон забрали на экспертизу. Когда я осознала произошедшее, истерики не было. На нее просто не было времени: нужно было освобождать квартиру, решать, куда девать вещи... Срыв накрыл меня позже. Когда бывший муж забрал детей на выходные, и я осталась одна, я закрылась в ванной и прорыдала два часа. Вот только сейчас более-менее я могу спать ночью…

Завела блог и начинает жизнь заново

Сейчас Екатерина вместе с детьми живет в квартире брата. Долги по кредитам ей помогают гасить родные и друзья.

- Оказавшись в этой кошмарной ситуации, я поняла главное: ценность людей, которые остаются рядом. Меня никто не бросил. Именно благодаря их поддержке я выстояла.

Сейчас Екатерина вместе с детьми живет в квартире брата. Долги по кредитам ей помогают гасить родные и друзья. Фото: предоставлено Екатериной Сорокиной

Екатерина рассказывает, что уголовное дело по факту мошенничества заведено, но шансы вернуть деньги или квартиру через суд минимальны. Это долгий и дорогой процесс, Екатерине пришлось бы возвращать добросовестному покупателю всю сумму сделки, которой у нее просто нет.

- Мне предложили завести блог, рассказать о случившемся. Конечно, получаю много негатива из разряда: «Как можно быть такой глупой?». Но есть и сотни сообщений от таких же пострадавших. Многие думают, что с ними ничего подобного не случится. Но даже мой коллега, который сначала кричал мне: «О чем ты думала?», через месяц подошел и тихо сказал: «Я тебя понимаю. Мошенники меня почти час держали на телефоне!». Это искусные психологи и манипуляторы, - уверена Екатерина. - Они вызывают панику, отрезают от близких и становятся для тебя всем миром, заменяют друзей, выражая желание помочь. Надеюсь, что мой опыт убережет кого-то от подобных ошибок!

ОФИЦИАЛЬНО

За последние трое суток жители Иркутской области перевели телефонным и интернет-мошенникам свыше 8,5 млн рублей. Самой крупной жертвой стал слесарь из Ангарска, который лишился почти 3 миллионов в погоне за легким заработком на инвестициях.

В ГУ МВД по Иркутской области напоминают: будьте бдительны! Преступники могут действовать от имени сотрудников силовых структур и банка, чтобы не стать жертвой обмана, не озвучивайте звонившим коды из СМС, не называйте персональные данные по телефону, а также сведения о своих счетах.

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