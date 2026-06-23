«Я пока кровь не увижу — не остановлюсь»: в деле об избиении подростками 11-летней девочки появились новые подробности

Четверо подростков от 12 до 17 лет издевались над 11-летней школьницей и снимали это на видео в Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Шокирующие кадры, снятые на камеру, этой весной облетели соцсети и вызвали волну возмущения. История о жестоком избиении школьницы в поселке на севере Иркутской области стала известна не только на весь регион, но и на всю страну — позже она попала в эфир программы «Мужское / Женское» (16+) на федеральном канале.

Как стало известно КП-Иркутск, в деле появился новый поворот: трое малолетних участников издевательств прошли перевоспитание в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей и вернулись домой.

«Лицо выглядело как мячик — заплывшее»

Всё произошло 23 марта 2026 года — в тот день, когда тишина в доме 11-летней Кати* была нарушена ребятами постарше. Около трёх часов дня в дверь начали стучать и кричать: «Открывай, иначе сломаем замок!». Испуганная девочка открыла — в квартиру ворвались четверо подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

По словам пострадавшей, с порога её с силой толкнули — она ударилась головой о тумбу. Телефон сразу отобрали, чтобы она не смогла никому позвонить. Дальше началось то, что девочка позже пересказывала на камеру:

— На меня одна девочка села. Вторая держала за одну руку, а мальчик — за другую, приставив к ней нож. Сказал: «Если пикнешь — порежу!». Начали хлестать руками, потом кулаками. Девочка сказала: «Я пока кровь не увижу — не остановлюсь». У меня пошла кровь из носа, но её это не смутило. Потом меня оплевали и ушли, — рассказывала Катя в эфире программы.

Мать девочки в тот день была на работе. О случившемся ей сообщил муж соседки. Женщина примчалась домой и застала дочь в ужасном состоянии. До сих пор она не может без слёз вспоминать тот момент:

— Были такие удары, что лицо выглядело как мячик — всё заплывшее. Повезли в больницу, нас госпитализировали, — поделилась она в программе.

«Нанесла 30 ударов»

На связь со съёмочной группой вышла и мать 17-летней зачинщицы. Перебирая детские фотографии дочери, женщина пыталась понять, как такое могло произойти. На снимках — улыбающаяся девочка в школьной форме. Этот образ никак не вязался с тем, что случилось:

— Она никогда ни с кем не дралась. Мы воспитывали её так, чтобы она сразу кулаками не махала: если кто то обидит — сначала поговори, — сказала она.

При этом мать призналась, что её дочь нанесла потерпевшей не меньше 30 ударов. По её словам, 17-летняя девушка оказалась в этой компании из за травли в школе: сверстники якобы издевались над ней, и она стала общаться с теми, кто помладше.

Сама обвиняемая, которой избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий, выступила в том же эфире:

— Ранее с этими ребятами у меня были хорошие отношения. Мы гуляли, общались. Знакома я с ними около двух лет. К Кате мы пошли, потому что мне начали говорить, что она распускает про меня слухи и говорит плохое. Я хотела с ней поговорить, объяснить, что так нельзя. Я не хотела её бить. Я признаю свою вину и искренне раскаиваюсь. Но я не согласна отвечать за всех.

Ведущие задали ей прямой вопрос — в зале повисла тяжёлая тишина:

— Вы так жаждали увидеть кровь потерпевшей. Вы её увидели? Успокоились?

— Да, я успокоилась, — ответила обвиняемая.

Перевоспитались?

Расследование завершено. 17-летней девушке предъявлены обвинения по трём статьям: «незаконное проникновение в жилище», «истязание», «грабёж» — после избиения подростки забрали у Кати личные вещи.

Трое остальных участников инцидента не достигли возраста уголовной ответственности, но безнаказанными не остались. По ходатайству полиции и при участии прокуратуры суд поместил их в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Там в течение 30 дней подростки прошли программу перевоспитания — с ними работали психологи, педагоги и социальные работники.

— Каждый из этих подростков состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. За поведением школьников наблюдают инспекторы ПДН: для юных правонарушителей разработана индивидуальная программа исправления, — сообщили в пресс службе ГУ МВД России по Иркутской области корреспонденту КП-Иркутск. — По словам инспекторов, главная задача — не допустить рецидива и помочь подросткам вернуться к нормальной жизни.

Помимо уголовного дела, прокуратура направила в районный суд иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшей девочки. О какой сумме идёт речь, не уточняется.

*Имя изменено

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