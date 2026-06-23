Опеку над 12-летним мальчиком взяла его тетя. Фото: предоставлено Инессой Стешенко

Водитель иномарки на высокой скорости сбил мать и сына, шедших по обочине дороги. Не остановился, не вышел из салона, чтобы вызвать помощь. Просто уехал! 40-летняя женщина умерла на месте, а ее 13-летний сын навсегда остался инвалидом…

Трагедия произошла осенью 2022 года в Братском районе. В марте 2026 года водителя осудили, однако родные погибшей подали апелляцию. В итоге наказание ужесточили. Подробности в материале КП-Иркутск.

Шли домой от гостей

Как ранее рассказывала КП-Иркутск Инесса Стешенко, ее сестра, 39-летняя Людмила Веретенова, сотрудник инфекционной больницы, в одиночку воспитывала сына. Позже она встретила новую любовь, у пары родилась дочь. На момент трагедии девочке было 3,5 года.

- Вечером 29 октября 2022 года Людмила с сыном была в гостях у коллеги. Младшая дочь осталась с отцом. Засидевшись до часу ночи, сестра решила не вызывать такси, а пошла домой пешком через частный сектор – путь занимал около получаса, - рассказывает Инесса Стешенко.

Женщина и подросток шли по правой стороне улицы. Семен - у края проезжей части, а Людмила - ближе к забору. Мать держала сына под руку. Место было неосвещенным, дорогу тускло подсвечивали лишь фонари от частных домов.

В этот момент по однополосной дороге сзади на высокой скорости вылетел автомобиль Honda Fit, на полном ходу сбив мать и сына.

По словам Инессы, водитель переехал женщину колесом и протащил по дороге несколько метров. Фото: предоставлено Инессой Стешенко

- Семен от удара потерял сознание. Видимо, придя в себя, он увидел, что Людмила лежит на земле. Она не подавала признаков жизни. Собравшись с силами, племянник достал из кармана ее куртки телефон и набрал последний номер из истории вызовов. Это была та самая коллега, у которой они были в гостях.

Врачи не давали шансов

Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть Людмилы. По словам Инессы, тело сестры было изувечено: водитель переехал женщину колесом и протащил по дороге несколько метров.

- Семена доставили в реанимацию с переломами ног и позвоночника, а также тяжелой черепно-мозговой травмой. 1 ноября его бортом санавиации эвакуировали в Ивано-Матренинскую больницу Иркутска. Он провел в коме три недели, врачи не давали гарантий, что он не останется «овощем».

Семена доставили в реанимацию с переломами ног и позвоночника, а также тяжелой черепно-мозговой травмой. Фото: предоставлено Инессой Стешенко

Пока медики вели борьбу за жизнь парня, полиция в течение суток нашла и задержала виновника аварии.

- За рулем был 29-летний местный житель, отец двоих детей. После ДТП он не вызвал полицию, а просто оставил разбитую машину во дворе. В свое оправдание он заявил, мол «думал, что сбил собаку», и якобы ехал со скоростью 70 км/ч при разрешенных 60. Кроме того, как мне стало известно, у него не было водительских прав. Ранее его лишили удостоверения за пьяную езду. Хотя срок наказания уже истек, он не стал восстанавливать документы и не прошел медкомиссию. Установить, был ли он трезв в момент аварии, в которой погибла моя сестра, не удалось - прошло слишком много времени для проведения экспертизы, - утверждала Инесса.

Подтвердить или опровергнуть эти факты КП-Иркутск не удалось.

Инесса рассказывает, что позже водитель все-таки рассказал следователям, что после удара он притормозил и понял, что сбил женщину. Однако, как утверждала сестра погибшей, изначально подозреваемый настаивал, что Людмила якобы сидела на обочине и он не заметил ее из-за плохого уличного освещения и неработающей фары. А после аварии, испугавшись, скрылся.

Сибирячка оформила опеку над племянником.

Семен от удара потерял сознание, а когда пришел в себя - смог позвать на помощь. Фото: предоставлено Инессой Стешенко

- Семену нужно было заново учиться дышать, ходить и есть. Он продолжил учиться на домашнем обучении. Но последствия аварии дают о себе знать: племянник быстро устает, у него есть проблемы с памятью. По словам врачей, на полное восстановление мозга потребуется 10-15 лет.

Ужесточили приговор до 7 лет

Со слов Инессы, семья подозреваемого выплатила ей 65 тысяч рублей морального ущерба.

- Была проведена проверка, ряд экспертиз и следственный эксперимент. Медики подтвердили, что сестра и племянник получили травмы именно в момент, когда шли по дороге, а не сидели где-то на обочине. Однако из-за отсутствия следов торможения на месте ДТП точную скорость иномарки установить не удалось. Однако в феврале 2024 года в заведении уголовного дела было отказано. В официальном постановлении вину возложили на самих пешеходов, которые «шли по проезжей части в неположенном месте и создали помеху».

Инесса написала обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

- В момент аварии Семен был одет в куртку со светоотражательными элементами. Его должно было быть видно на дороге! Следователи провели еще три экспертизы. Последняя из них окончательно подтвердила наши доводы. Водитель до последнего отрицал свою вину.

Было заведено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Судебные заседания длились несколько месяцев. В марте 2026 года был оглашен приговор: пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

В этом году Семен окончил 10-й класс. Подросток переживает из-за предстоящих ЕГЭ и еще не выбрал профессию. Фото: предоставлено Инессой Стешенко

- Виновник не согласился с решением и подал апелляцию. Мы также подали встречную апелляцию, - рассказывает Инесса Стешенко.

Судебное заседание состоялось 18 июня. В итоге, рассмотрев жалобы обеих сторон, Иркутский областной суд ужесточил приговор, увеличив срок заключения для виновника аварии до 7 лет. Инесса признается, что на этот раз вышла из здания суда совершенно с другим чувством.

- Если после прошлого заседания я была опустошена, то сейчас поняла: мы добились справедливости! Самое сложное уже позади, - рассказывает Инесса. - В сентябре мы с Семеном поедем на повторный курс реабилитации. А летом хотим отправиться в путешествие в Улан-Удэ и Красноярск.

В этом году Семен окончил 10-й класс. Подросток переживает из-за предстоящих ЕГЭ и еще не выбрал профессию.

- Тянется к машинам, но из-за черепно-мозговой травмы ему нельзя будет садиться за руль. Будем рассматривать разные варианты. Также у нас предстоит еще одно важное событие: в сентябре в первый класс пойдет младшая дочь Людмилы. Сейчас она живет вместе с папой. Мы поддерживаем общение!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Почувствовала, как что-то мешает под одеждой»: сибирячка спала на даче, когда к ней подобралась смертельная угроза (подробнее)

«Наехал, как на картонку»: подросток на мотоцикле сбил во дворе женщину. Его семья считает, что та сама кинулась под колёса (подробнее)

«Ела бургеры и худела»: сибирячка сбросила 30 килограммов без жестких диет и изнуряющих тренировок в зале (подробнее)