Для 39-летней Екатерины Скуратовой из Иркутска поездка к родителям на дачу обернулся борьбой за здоровье. Фото: предоставлено Екатериной Скуратовой

Летом многие стремятся выбраться на природу, чтобы отдохнуть от городской суеты. Однако для 39-летней Екатерины Скуратовой из Иркутска поездка к родителям на дачу обернулся борьбой за здоровье. Сибирячка «подцепила» клеща, зараженного боррелиозом (болезнью Лайма). Подробности – в материале КП-Иркутск.

Почувствовала странный дискомфорт

Екатерина – одна из популярных блогеров Иркутска, за жизнью которой в соцсетях следят более 20 тысяч человек. В своем лайфстайл-блоге сибирячка рассказывает о воспитании троих сыновей: старшим двойняшкам 13 лет, а младшему – два года.

В прошлые выходные Екатерина с младшим ребенком отправилась на дачу к родителям, что на 28-м километре Байкальского тракта (район Зеленого мыса). Семья планировала отдохнуть и устроить небольшой пикник.

- Выйдя из машины, я ненадолго зашла в дом, а затем присоединилась к семье у мангала. Пока родители занимались шашлыком, я некоторое время провела возле огня. Потом снова вернулась в дом, чтобы уложить младшего сына на дневной сон. Легла рядом с ним, и сама не заметила, как уснула, - вспоминает Екатерина в разговоре с корреспондентом КП-Иркутск.

Проснувшись через два часа, сибирячка почувствовала странный дискомфорт.

- В области резинки от штанов заметила, что у меня что-то чешется или мешает. Были странные ощущения в области поясницы и бока. Пригляделась. А там – клещ!

Кровосос уже успел крепко впиться в кожу, но еще не успел раздуться от крови.

- От страха я попыталась выдернуть его руками! Но вовремя себя остановила. Подошла к отцу и попросила вытащить его пинцетом. Он так сильно впился, что отцу пришлось приложить усилия, чтобы его извлечь!

Худшие опасения подтвердились

Клеща аккуратно поместили в баночку. Место укуса неприятно тянуло, и, не теряя времени, семья сразу же направилась в город - в Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций.

- Учреждение, к счастью, работало в выходные дни. Внутри – большая очередь из таких же пострадавших. При мне у одного человека в клеще обнаружили сразу две инфекции!

Екатерина сдала своего клеща на самый полный анализ – проверку на пять инфекций, включая энцефалит и болезнь Лайма. Следующие сутки сибирячка провела в мучительном ожидании. Когда результаты наконец пришли на почту, худшие опасения подтвердились.

- Увидев, что подтвердилась болезнь Лайма, я незамедлительно поехала к врачу. Мне назначили курс антибиотиков. Во время лечения я чувствовала тошноту и слабость от препаратов. Сейчас моя главная цель - восстановить микрофлору кишечника, который пострадал.

Когда результаты наконец пришли на почту, худшие опасения подтвердились. Фото: предоставлено Екатериной Скуратовой

Этот случай заставил Екатерину пересмотреть отношение к безопасности.

- Страховка от укуса клеща стоит всего 300 рублей на человека, но покрывает и анализы, и дорогостоящее лечение, которое без полиса может обошлось мне более чем в 6 тысяч рублей. Я очень рада, что клещ не вцепился в ребенка, который все это время находился рядом со мной. Теперь я буду проверять себя и домашних особенно тщательно после прогулок на природе. Старшим детям я всегда делаю прививку от клещевых инфекций. И в этом году тоже сделала. Страховать себя обязательно – это гораздо дешевле, чем оплачивать лечение из своего кармана, - советует блогер.

ОФИЦИАЛЬНО

Высокая активность клещей в Иркутской области сохраняется

С начала эпидсезона 15179 жителей региона пострадали после укусов клещей. В том числе - 3582 ребенка. Зафиксировано 10 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 3 – боррелиозом и 1 случай риккетсиозом. Исследовано 10702 клеща, из которых 3110 заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 120 – клещевым энцефалитом, 717 – другими клещевыми инфекциями, - рассказали в Роспотребнадзоре Иркутской области.

ВАЖНО

Как защититься от клещей:

Перед выездом на природу подберите закрытую одежду из плотной ткани и обязательно наденьте головной убор. Для защиты используйте специальные отпугивающие средства.

Вернувшись домой, обязательно осмотрите кожу и одежду. Воздержитесь от сбора полевых цветов и трав – принесенные домой букеты являются одним из главных способов случайно занести клеща в жилое помещение.

Если все же обнаружили на теле присосавшегося паразита, не пытайтесь извлечь его самостоятельно. Неправильные действия могут привести к тому, что хоботок останется в коже. Следует незамедлительно обратиться за квалифицированной помощью в ближайший травмпункт.

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