Единственное, что осталось у Анны от той дружбы, - несколько старых фотографий. Фото: предоставлено Анной Ивановой.

«Верю в силу интернета и надеюсь на маленькое чудо», - с таким призывом Анна Иванова из Иркутска опубликовала видеоролик в своих соцсетях. Сибирячка ищет подругу детства Леру, связь с которой оборвалась больше двадцати лет назад. Единственное, что осталось у Анны от той дружбы, - несколько старых фотографий. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Познакомились во дворе

Анне 31 год. Родом она из Иркутска, но последние восемь месяцев живет в Таиланде, где учит язык и работает удаленно. Недавно сибирячка прилетела домой к родителям. Перебирая старые фотоальбомы, она наткнулась на снимок, который изменил ее спокойный вечер.

- Мы пересматривали альбомы, вспоминали прошлое. И вдруг я увидела фотографию: я и девочка по имени Лера, - рассказывает Анна.

Ее накрыла волна ностальгии. Анна рассказывает, что их дружба началась спонтанно, когда им было по семь лет. Девочки жили в одном дворе (адрес Помяловского, 12) и были неразлучны около двух лет.

Девочки жили в одном дворе (адрес Помяловского, 12) и были неразлучны около двух лет. Фото: предоставлено Анной Ивановой.

- Практически каждый день гуляли вместе. То я заходила за ней, то она за мной, - вспоминает Анна. - У Леры был кукольный домик, который мне очень нравился. А еще я помню ее бабушку - очень добрую женщину. Она всегда тепло нас встречала и чем-нибудь угощала.

Связь оборвалась

Беззаботные дни закончились внезапно. Однажды Лера сообщила грустную новость: ее семья переезжает в Ленск.

- Мы договорились писать друг другу письма, чтобы сохранить дружбу. Но связь как-то сама собой оборвалась.

А через время и семья Анны семья съехала из этого дома. Но как оказалось, Лера пыталась отыскать свою подругу детства.

- Знакомые рассказывали, что Лера приезжала в Иркутск повидаться со своей бабушкой. Она пыталась меня найти. Но в нашей квартире жила уже другая семья. Именно они и сообщили, что меня искала какая-то девочка…

Сейчас Анне 31 год. Родом она из Иркутска, но последние восемь месяцев живет в Таиланде. Фото: предоставлено Анной Ивановой.

С тех пор прошло более двадцати лет. Анна никогда целенаправленно не занималась поисками, понимая, что за это время человек мог полностью измениться. Однако те совместные снимки разбередили воспоминания, и она решилась на отчаянный шаг.

1, 5 миллиона просмотров

Сибирячка выложила видеоролик без особых ожиданий, просто попросив репостнуть его всех, кто увидит.

- Мне стало интересно, как сложилась жизнь Леры. Я подумала: вдруг она или кто-то из знакомых узнает ее по старому снимку?

К удивлению самой Анны, ролик стал вирусным, набрав более 1,5 миллиона просмотров. Пользователи Сети прониклись историей подруг из Иркутска. Кто-то просил рассказывать о результатах поисков, другие делились своими похожими историями и высказывали желание найти своих друзей детства.

- Я не ожидала такого отклика! Для меня стало настоящим сюрпризом количество комментариев и сообщений от людей, которые искренне захотели помочь, - признается Анна.

Сибирячка рассказывает, что нашлись даже несколько человек, которые присылали ей несколько страниц девушек, которые могут принадлежать Лерой. Но пока ни один вариант не подтвердился. Анна не теряет надежды.

- Конечно, больше всего мне хотелось бы, чтобы сама Лера увидела это видео! Почему-то мне кажется, что это не конец истории. Я уверена, скоро у нее будет продолжение!

Если же подругу узнают знакомые или родственники, сибирячка будет счастлива. Главное для нее – узнать, как сложилась судьба подруги детства, и, возможно, спустя столько лет снова выйти на связь.

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