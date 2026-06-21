Школа №40 в Иркутске стала для тысяч учеников не просто местом учебы, а вторым домом. Фото: предоставлено героям публикации

Школа №40 в Иркутске – одна из самых известных в Ново-Ленино. Открытая 1 сентября 1989 года, она стала для тысяч учеников не просто местом учебы, а вторым домом. Многие из них, повзрослев, вернулись сюда уже в качестве педагогов. Сегодня в коллективе - 13 (!) выпускников разных лет.

Детская мечта стала профессией

Одной из первых в педагогический коллектив пришла Наталья Заика, выпускница 1991 года. Сегодня она – педагог дополнительного образования и хореограф, а ее профессиональный путь начался с детской мечты:

- Я училась в первом классе. Тогда и произошла та встреча - с нашим хореографом. У нее было столько добра, тепла, любви к нам. И я решила: хочу также!

Так, Наталья создала свой хореографический коллектив «Аллегро».

Одной из первых в педагогический коллектив пришла Наталья Заика, выпускница 1991 года. Фото: предоставлено Натальей Заикой

- Мы приглашаем для мастер-классов специалистов из Москвы и других регионов, активно участвуем в программах обменах. Наши выпускники – наша гордость. Многие ребята поступают в лучшие хореографические училища страны, танцуют в профессиональных ансамблях, работают в театрах.

Коллектив «Аллегро» – постоянный участник различных конкурсов и фестивалей. Выступали даже в Европе, в том числе и в Диснейленде, а сейчас готовятся к новым поездкам – в Китай.

«Дело нужно продолжать»

В 1999 году школу окончила Виктория Барахтенко, а спустя 15 лет вернулась в родные стены. Сейчас она - заместитель директора по воспитательной работе и создатель инновационного центра соуправления «Школково».

Все началось с желания оживить скучную летнюю площадку. Виктория решила привлечь к работе старших ребят.

- Предложила попробовать себя в роли вожатых. Этот опыт оказался настолько успешным, что мы поняли: это дело нужно продолжать.

Именно так 11 лет назад родился инновационный центр соуправления «Школково», у которого есть свой герб, флаг, гимн и даже фирменный танец.

Виктория Барахтенко - заместитель директора по воспитательной работе и создатель инновационного центра соуправления «Школково». Фото: предоставлено Викторией Барахтенко

- Мы проводим масштабные выездные сессии на каникулах, до 200 ребят принимают участие в сменах. Делим детей на отряды по шести кластерам: наука, культура, IT, ГТО, волонтерство и СМИ. Вожатые сами придумывают и проводят квесты и мастер-классы.

Проект стал визитной карточкой школы. Работа «Школково» была признана лучшей воспитательной практикой на всероссийском уровне в Артеке.

С душой и на «одной волне»

Михаил Калинин с шести лет занимался кикбоксингом, о профессии тренера он мечтал и мечту исполнил, а потом устроился в родную школу вести секцию самбо.

- В прошлом году в рамках фестиваля самбо занятия посетили 1100 человек. Почти вся школа освоила азы этого вида спорта.

Секция под управлением Михаила вступила в федеральный проект «Самбо в школу». Сейчас на постоянной основе занимаются 80-130 ребят. Михаил признается: он требовательный наставник. При этом он отмечает, что его возраст – 23 года - помогает быть с учениками «на одной волне».

Супруги Михаил и Вероника Калинины также работают в родной школе. Фото: предоставлено Михаилом Калининым

В школе работает и его супруга, Вероника Калинина, советник директора по воспитанию. Она также выпускница 2019 года.

Анастасия Москвитина - учитель физкультуры и старшая вожатая. Ее путь в педагогику начался с ученической скамьи. Анастасия принимала участие в соревнованиях - от легкой атлетики до баскетбола.

- В старших классах учителя говорили: «Какое банковское дело? Иди в училище, потом вернешься к нам». Я не пожалела о своем выборе!

Уроки она стареется делать интересными. А как старшая вожатая, организует события – например, «Бессмертный полк» и выездные сессии. Для нее школа – то место, куда «хочется идти».

Анастасия Москвитина и Дарья Казакова продолжают традицию. Фото: предоставлено героями публикации

Дарья Казакова, выпускница 2019 года, в школьные годы также входила в вожатский состав, теперь учитель начальных классов.

- Мне кажется, с маленькими детьми проще найти общий язык, завоевать их доверие и любовь. Они такие искренние! – поясняет свой выбор Дарья.

Коллеги, ее учителя, встретили ее с радостью и охотно помогают. Дарья старается делать уроки современными: использует трендовые разминки и снимает поздравительные видеоролики для родителей.

- Многие мамы и папы специально выбрали мой класс, потому что им важен новый взгляд молодого педагога.

От другой профессии – к призванию

Но не все пришли в педагогику сразу после окончания школы. Некоторые нашли свое призвание позже.

Екатерина Бизимова, выпускница 2013 года, преподает русский язык и литературу. Решение стать учителем пришло к ней не сразу, вообще она окончила журфак.

- Две мои бабушки были учителями, и я решила попробовать тоже.

Попав в дружный коллектив, она получила поддержку от тех, кто помнил ее еще ученицей.

- Сначала было непривычно, тем более у меня не было педагогического образования. Но в меня поверили, дали возможность попробовать, и все получилось. Современные дети учат меня открытости и умению выражать свои чувства!

Но не все пришли в педагогику сразу после окончания школы. Некоторые нашли свое призвание позже. Фото: предоставлено Екатериной Бизимовой, Денисом Ламоченко

Денис Ламоченко, выпускник 2003 года, тоже нашел призвание не сразу.

- Сначала окончил училище, получил специальность слесаря. На заводе поработал. Понял, что не совсем это мое.

В итоге он окончил педагогический университет по специальности «биология», а позже прошел переподготовку и стал учителем информатики. В школе он уже 16 лет, и за это время его ученики становились призерами городских и региональных олимпиад. Сам Денис также участвовал в профессиональных конкурсах.

- Я победитель городского соревнования «Дебют молодых руководителей». Работу в школе люблю. Хотя современные дети отличаются от нашего поколения. Но если ты к ним относишься с уважением, то и они к тебе также.

«Одна большая семья»

Екатерина Полякова, выпускница 1999 года, работает в родной школе учителем английского языка уже более 20 лет. Поняла, что хочет стать учителем, в пятом классе. После окончания ИГПУ она вернулась в родную школу.

- Мой подход - прежде всего, желание понять детей, их психологию и уровень знаний.

Екатерина Полякова, выпускница 1999 года, работает в родной школе учителем английского языка уже более 20 лет. Фото: предоставлено Екатериной Поляковой

Екатерина отмечает, что в школе сохраняется преемственность поколений. Она и сама использует в работе те приемы, которым научилась у своих же педагогов. Ее ученики стабильно показывают высокие результаты, хотя, по ее словам, сдать английский на 100 баллов очень сложно из-за высоких требований.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Не просто статистика

Вклад в жизнь школы вносят и другие выпускники. В кадровой службе работает Екатерина Борюшкина (2002 года выпуска). Педагогами дополнительного образования трудятся Софья Гелязутдинова (2021 год выпуска) и Надежда Новоселова (2014 года выпуска), а Анна Салахудинова (2020 года выпуска) – советник директора по воспитанию.

Возвращение выпускников - это не просто статистика для школы №40. Это доказательство того, что здесь царит особая атмосфера доверия и преемственности, где каждый может найти свое призвание и с гордостью нести звание учителя. Все герои этого материала в один голос говорят: «Школа для нас – большая семья!».

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