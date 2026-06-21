Два года назад Анна Антипина просто посмотрела в зеркало и поняла: девушка по ту сторону – это не она. Лишний вес заставлял ее прятаться под бесформенным оверсайзом. Фото: предоставлено героиней публикации

Иногда для перемен нужен не громкий толчок, а тихий голос собственного отражения. Именно так произошло с Анной Антипиной из Иркутска. Два года назад она просто посмотрела в зеркало и поняла: девушка по ту сторону – это не она. Лишний вес заставлял ее прятаться под бесформенным оверсайзом. За два года сибирячке удалось сбросить 30 (!) килограммов. Причем – без строгих диет и изнуряющих тренировок в спортзале. Как ей это удалось – в материале КП-Иркутск.

Называли «булочкой»

Анне 26 лет, она работает в сфере автокредитования.

- Я всегда была сбитым ребенком. Крупнее своих сверстниц, - признается Анна. - С едой в доме никогда не было запретов. Родители считали своим долгом накормить посытнее. Хочешь вторую котлету? Пожалуйста! Хочешь конфету. Бери! В результате сформировалась привычка есть все, что хочется и когда хочется.

Сверстники не редко называли Аню в шутку «булочкой». Но девочка не обижалась. Школьные годы сибирячки были насыщенными, она принимала участие в разных мероприятиях, была лидером класса.

- В подростковом возрасте я уже пыталась бороться с весом. Сидела на разных диетах: ела только одну гречку или яблоки... Что только не пробовала! Но результат был временным, а килограммы возвращались.

Похудение началось с ревизии холодильника. Анна сократила количество сахара и простых углеводов. Фото: предоставлено героиней публикации

Все изменилось два года назад, когда вес Анны достиг критической отметки. При росте 175 сантиметров девушка весила 97,7 килограммов.

- Я поняла, что больше так не хочу. Я чувствовала себя скованно даже среди друзей. Хотелось быть женственной, носить короткие платья, но я просто не могла этого сделать, - признается девушка.

80% - полезный рацион, а 20% - для души

Похудение началось с ревизии холодильника. Анна сократила количество сахара и простых углеводов. Основа рациона – белок и сложные углеводы: курица, творог, яйца, гречка.

- При этом жестких табу у меня нет. Если захочется бургер или мороженое, я его съем, но впишу в дневную норму калорийности. Это баланс 80 на 20, где 20% - еда для души.

Также сибирячка стала пить больше воды – около 2,5 литров в день.

Анна добавила физическую активность – джампинг-фитнес и растяжку. Фото: предоставлено героиней публикации

- Такой подход позволил худеть комфортно, без стресса и срывов. За первые 8 месяцев только на смене питания мне удалось сбросить первые 15 килограммов.

Затем Анна добавила физическую активность – джампинг-фитнес и растяжку. Начинала с трех занятий в неделю, сейчас ходит в зал пять раз.

Из 56-го размера одежды в 44-ый

Результат превзошел все ожидания. Сейчас вес сибирячки – 67 килограммов. Гардероб пришлось менять кардинально: одежда 56-го размера отправилась в прошлое, уступив место стильным вещам 44-го. Оглядываясь назад, Анна до сих пор не верит своим глазам.

- Пересматриваю старые фотографии и вижу совершенно другого человека. Каждый раз задаюсь вопросом: «Я серьезно такой большой была?». Но самые главные перемены произошли внутри – я стала гораздо увереннее в себе и открытой этому миру! Ушли комплексы!

Самый яркий показатель успеха Анны – реакция людей, которые давно ее не видели. Знакомые часто проходят мимо, не узнавая. Фото: предоставлено героиней публикации

Самый яркий показатель успеха Анны – реакция людей, которые давно ее не видели. Знакомые часто проходят мимо, не узнавая.

Преображение сибирячки вдохновило и семью: отец последовал примеру дочери, начал следить за питанием и пить больше воды. Будущий муж Анны, хоть пока и не перешел на сбалансированный рацион, во всем поддерживает девушку и покупает ей любимые полезные продукты.

- Моя история так мотивирует других, что многие знакомые теперь пишут мне в личные сообщения, обращаются за советом. Я с радостью откликаюсь: консультирую по вопросам питания, делюсь рецептами и помогаю сделать первые шаги к здоровому образу жизни!

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