75-летняя Нина Петешева борется с последствиями переломов руки и ноги после ДТП во дворе дома. Фото: предоставлено героями публикации.

В одном из жилых дворов города Гусиноозёрска на мотоцикле сбили 75-летнюю Нину Петешеву, заслуженного учителя Бурятии. Случившееся летом прошлого года засняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина общается с мужем и знакомой. В один момент она поворачивается в сторону, будто обращаясь к кому-то, после чего её на скорости сбивает с ног мотоцикл. За рулём — подросток. Пенсионерка упала через бордюр и несколько минут не могла встать. В это время парень поспешил поднять свой питбайк (мини-мотоцикл для езды по бездорожью — прим. ред.) и вскоре скрылся.

Впереди Нину Петешеву ждёт ещё одна операция и долгая реабилитация. Осенью 2025-го женщина и её супруг обратились с гражданским иском в суд, чтобы взыскать компенсацию с семьи подростка-мотоциклиста, но сторона защиты заявила, якобы авария произошла по вине пострадавшей.

— Он на меня наехал, как на картонку, а они утверждают, что я сама бросилась под колёса, — едва сдерживает эмоции в беседе с корреспондентом «КП-Иркутск» пенсионерка.

ДВА ПЕРЕЛОМА И УШИБ

В тот вечер, 29 июля 2025 года, Нина Петешева вышла во двор, чтобы полить уличные клумбы. Она каждый год высаживала цветы и ухаживала за ними.

— В нашем городе последние два года существует проблема с группой подростков на мотоциклах, которые разъезжают по дворам, пугают прохожих и не дают спать рёвом моторов, — рассказывает муж Нины, 79-летний Александр Петешев. — Однажды я спросил у одного такого мальчишки на мотоцикле, сколько ему лет. Тот ответил, что 10. Куда я только ни обращался с просьбой принять меры, но результата не было.

После ДТП в собственном дворе пенсионерку доставили в больницу, где диагностировали перелом левой руки, перелом большой берцовой кости правой ноги и ушиб грудной клетки. По словам женщины, она несколько дней была прикована к постели и не могла пошевелиться от боли.

— В первые дни после случившегося ко мне в больницу пришли подросток и его мама, но я отказалась от встречи, это было выше моих сил, — вспоминает Нина Петешева. — Мне было настолько плохо морально и физически, что ни при друзьях, ни пры выпускниках, которые меня навещали, я не могла сдержать слёз. Теперь любой звук мотоцикла на улице наводит на меня ужас. А больше связаться со мной та семья не пыталась.

Заслуженного учителя Бурятии во дворе дома сбил подросток на мотоцикле Видео предоставлено героями публикации.

— Во время первой операции сломанные кости в ноге Нины зафиксировали специальной пластиной и винтами, — добавляет Александр. — Почти четыре месяца я возил её на коляске, затем, благодаря дочери, отвёз на реабилитацию в медицинский центр в Иркутске. Нина встала на ноги, ходила с тростью, но из-за травмы начались осложнения. Есть риск, что понадобится замена коленного сустава. Из-за боли она всё меньше ходит. По словам врачей, сколько времени уйдет на полное восстановление — неизвестно, а ведь на всё это необходимы средства, которые нам приходится брать в долг.

«СХВАТИЛА ЗА РУКУ, ПРИБАВИВ СКОРОСТЬ»

За плечами супругов Петешевых 15 судебных заседаний. На одном из них адвокат и семья мотоциклиста озвучили свою позицию, которая выбила пенсионеров из колеи.

— Мужчина (Александр Петешев — прим. ред.) замахивался на сына большим железным ключом, а женщина схватила за руку, тем самым прибавив скорость. До этого у него была скорость 5–10 км/ч, — утверждала мать подростка в интервью телеканалу «Ариг Ус». — Я с себя вины не снимаю, ребёнок не должен был оказываться вообще на мотоцикле. Но если уж кто-то и оказался на мотоцикле в черте города, то водителю не должны препятствовать пешеходы.

Пенсионер объясняет: мол, действительно махал гаражным ключом, но якобы для того, чтобы остановить разогнавшегося подростка, а не запугать его или ударить.

— Он ехал со скоростью 35–40 км/ч, не меньше, — говорит Александр. — Я пытался рассмотреть его лицо, которого не было видно под шлемом, но пока отошел к жене, тот исчез с места случившегося.

Судебные разбирательства вокруг скандального ДТП продолжаются: супруги требуют возместить компенсацию в размере более 1,5 миллиона рублей. Мать подростка с иском не согласна и просит прекратить пользователей соцсетей травить её сына. Тем временем делом заинтересовались в центральном аппарате СК России.

ОФИЦИАЛЬНО

— Внимание председателя Следственного комитета Российской Федерации обращено на сюжет правовой телепередачи, согласно которому в Бурятии подросток, управляя питбайком, на большой скорости сбил пожилую женщину во дворе жилого дома, — сообщают в пресс-службе Следкома России. — У пострадавшей, являющейся заслуженным учителем, диагностированы переломы. Виновник дорожно транспортного происшествия пытался скрыться с места происшествия, а в заседании суда по вопросу компенсации причинённого вреда представителями несовершеннолетнего выдвинута версия о виновности пострадавшей. Следственными органами СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело. Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Евгению Лагацкому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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