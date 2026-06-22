Несколько недель врачи боролись за жизнь 50-летней Анны. Фото: предоставлено Анной Отвагиной

Врачи на индонезийском острове Бали констатировали смерть 50-летней туристки из России Анны, которая впала в кому после тяжелейшего отравления. Несмотря на все усилия медиков и помощь со всей России, спасти жизнь женщины не удалось. О случившемся друзья Анны сообщили в социальных сетях. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Выпила два бокала вина

Как ранее рассказывала КП-Иркутск, о случившемся в соцсетях сообщила подруга погибшей, Анна Отвагина.

- Мы познакомились в Нячанге, где я живу последние полтора года. Анна из Сочи, но тоже жила в Азии. Работала дистанционно в сфере недвижимости. 31 мая подруга вместе со своим возлюбленным Игорем улетела на Бали, чтобы обновить визу. На следующий день ребята купили вино в придорожной лавке. Как рассказывал позже Игорь, лавка хоть и выглядела сомнительно, но сама марка вина была им хорошо знакома. Это был заводской напиток в бутылке с этикеткой, - поясняла ранее Анна Отвагина.

По словам женщины, Игорь от дегустации отказался. Анна выпила пару бокалов. Той же ночью ее состояние ухудшилось.

- У Ани были сильная тошнота, светобоязнь. Игорь повез ее в больницу. По дороге у подруги начались сильные судороги, она потеряла сознание.

Анна рассказывает, что в клинике подругу сразу подключили к аппарату ИВЛ. Результаты анализов показали, что, вероятнее всего, женщина получила тяжелое отравление метанолом.

- Официальный диагноз звучит: «Метаболический ацидоз, интоксикация метанолом, шок». Процедура очистки крови не помогла. Аня так и не пришла в сознание…

3 недели боролись за жизнь

Три недели врачи боролись за жизнь женщины. Лечение проходило в дорогой частной клинике, где один день пребывания обходится в 1500 долларов (107 865 рублей – Ред.).

- Из близких у Ани – только мама. Ей 75 лет. Она оформила доверенность на Игоря, который все это время находился на Бали, дежурил возле ее постели, - рассказывала Анна Отвагина.

Друзья Анны организовали сбор средств и создали групповой чат для координации помощи. Общими усилиями в клинику был отправлен один миллион рублей.

- Анне провели электроэнцефалографию, которая показала отсутствие активности головного мозга. Также врачи сделали КТ с ангиорежимом. Исследование показало практически полное отсутствие кровоснабжения головного мозга. Таким образом, результаты двух независимых исследований - ЭЭГ, показавшей отсутствие электрической активности мозга, и КТ с контрастированием сосудов - подтвердили друг друга. Нам было принципиально важно получить максимально полную картину состояния Ани, чтобы использовать все возможные способы диагностики и не оставить никаких вопросов без ответа.

«Этой ночью Анны не стало»

22 июня в группе помощи для Анны ее друзья сообщили горькую весть – этой ночью Анны не стало.

- К сожалению, несмотря на все надежды - это не смогло изменить исход. Мы надеялись на чудо, но сегодня вынуждены принять страшную реальность, - говорится в сообщении.

Сейчас близких Анны ждет решение финансовых и организационных вопросов.

- У нас по-прежнему остается задолженность перед клиникой. Также предстоит решить вопросы, связанные с транспортировкой тела Анны на Родину. Рассматриваются все возможные варианты, включая кремацию, если это окажется единственным возможным решением. Сейчас мы совместно с консульством и всеми профильными службами занимаемся оформлением необходимых документов и согласованием дальнейших действий.

Друзья Анны обратились к руководству клиники с последней надеждой:

- Мы очень надеемся, что клиника проявит человечность и поможет завершить эту историю достойно. Сегодня у руководства клиники есть возможность принять решение, основанное не только на финансовых интересах, но и на человеческом отношении к семье!

Также близкие погибшей поблагодарили каждого, кто оказал поддержку.

- Спасибо каждому, кто был рядом с Анной, кто молился, помогал, поддерживал словом и делом. Ваша помощь была и остается бесценной!

ВАЖНО!

Если вы хотите связаться с Анной Отвагиной: 89269816940, связь через мессенджеры

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