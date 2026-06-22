5-летняя девочка погибла, скатываясь с горки: ее задушил шнурок собственной кофты

Ребенок погиб, скатываясь с горки. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Черемховский городской суд рассмотрит уголовное дело о трагедии на детской площадке в Свирске. Перед судом предстанет 49-летний мастер жилищного участка, которая отвечала за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на улице Молодежной. Именно она должна была регулярно осматривать оборудование на детской площадке, но не сделала этого.

- 17 мая 2025 года пятилетняя девочка скатывалась с горки, когда шнурок ее кофты застрял в щели между основанием и металлическим скатом. На шее образовалась петля, и ребенок погиб от механической асфиксии, - рассказали в СУ СКР и прокуратуре региона.

Экспертиза показала, что горка стояла с грубыми нарушениями ГОСТа, а зазор между площадкой и скатом возник из-за ошибок при сборке и эксплуатации. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело ушло в суд. Теперь мастеру предстоит ответить за халатность, которая стоила жизни ребенку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Почувствовала, как что-то мешает под одеждой»: сибирячка спала на даче, когда к ней подобралась смертельная угроза (подробнее)

«Лера, если ты это увидишь - дай о себе знать»: сибирячка ищет подругу детства по снимку 20-летней давности (подробнее)

«В морозилке пусто, мы мясо почти не едим»: восьмерых детей забрали у жительницы Бурятии, пока она сутки отмечала день рождения (подробнее)