На фото справа кот Фёдор сразу после после нескольких месяцев в передержке. Фото: предоставлено героями публикации.

«Ваш любимец в надёжных руках» — эти слова для многих владельцев животных из Читы обернулись кошмаром.

Люди доверяли питомцев владелице платной передержки, а спустя месяцы получали живые «скелеты» либо уже погибших кошек и собак. Только спустя годы существования ада, скрытого за забором частного дома, фотографии и видео оттуда попали в интернет. Оригинальные кадры шокируют, поэтому подвержены цензуре: множество трупов животных среди хлама, полная антисанитария, тесные вольеры.

А началось всё с истории Валентины Мировой и её кота Фёдора. Женщина предала ситуацию огласке и довела дело о «чёрной передержке» до суда.

«Я чувствовала — что то не так»

Гончар-керамист из Читы Валентина Мировая была вынуждена уехать в командировку и в начале ноября 2024 года передала своего любимца, кота Фёдора, знакомой Милене Синициной*. Женщины состояли в одном чате по интересам и несколько раз виделись лично — во время этих встреч Милена и упоминала, что зарабатывает временным содержанием животных.

— Мы договорились об оплате 10 тысяч рублей в месяц, корм я покупала за свой счёт и передавала через подругу, — вспоминает Валентина в беседе с корреспондентом КП-Иркутск. — Отдельно обговорили: каждый день от неё будут фото- и видеоотчёты о том, как поживает Фёдор. Когда я улетела, фото мне присылали только когда подходило время оплаты, ссылаясь сначала на сломанный телефон, потом — на работу допоздна. Наступил март. Она вновь попросила перевести деньги, жалуясь на «просрочку по кредиту». Тогда я почувствовала, что с котом что то не так…

Валентина попросила друзей срочно забрать Фёдора у Милены. Они так и сделали. Увидев питомца, сердце сжалось от ужаса. Истощённый, насквозь мокрый, с гноем на глазах и ободранным хвостом, Фёдор почти ни на что не реагировал.

Спасти Фёдора, к несчастью, не смогли. Фото: предоставлено героями публикации.

— Он был худой и безжизненный, словно тряпочка, — вспоминает Валентина.

Ветеринары диагностировали инфекцию, парализующую нервную систему: его тело горело из за повышенной температуры, а зрачки были разного размера. Ветврачи подозревали ушибы черепа, но сделать МРТ уже не успели. Вскоре Фёдор умер.

«Ваша собака умерла от тоски»

В ответ на расспросы убитой горем хозяйки Милена отвечала, что инфекция якобы сгубила кота за сутки и ещё вчера он был здоров. Позже она утверждала, что кот начал худеть ещё в феврале, но хозяйка якобы не отреагировала на сообщения об этом.

Почему кот был мокрым? Этому женщина тоже нашла объяснение: мол, Фёдор испачкался в гуаши, и её дети, пока она ходила в магазин, решили его помыть. Однако Валентина уверена, что так Милена пыталась скрыть то, что кот все эти месяцы жил в грязи.

— Я написала пост о «чёрной передержке» и стала получать отзывы от людей, кто тоже когда то доверил ей своих питомцев, — рассказывает Валентина. — Оказалось, что животные под её присмотром умирали давно, но многие не видели смысла обращаться в правоохранительные органы.

Одна из пострадавших рассказала, как отдала на передержку кота и кошку. Девушке якобы обещали комфортные условия в квартире, но на деле увезли котов в частный дом, где и содержались все животные. Когда хозяйка захотела забрать любимцев, в передержке начали тянуть время, а затем сказали, что кот умер, а кошка сбежала.

Одна из клиенток своими глазами увидела, как содержали животных на передержке. Фото: предоставлено героями публикации.

Тогда девушка узнала реальный адрес передержки и лично приехала туда, чтобы найти кошку. На участок её пустил соседский мальчик, друг детей Милены. Самой её дома не было — скорее всего, она вообще там не проживала.

То, что увидела девушка, не укладывается в голове: повсюду — трупы животных. В доме — мусорная свалка. В одной из построек, где стояли маленькие грязные вольеры, также лежали мёртвые кошки и собаки, а посреди комнаты — одна миска с кормом. При этом помещение в марте не отапливалось. Всё это жительница Читы сняла на видео; своих котов среди чужих трупов она так и не нашла.

— Я подала заявление в полицию, после чего они приехали на её участок, — говорит Валентина Мировая. — Были найдены 12 трупов, по которым можно было провести экспертизу. Остальные останки пролежали там уже слишком долгое время. В итоге из десятков реальных пострадавших до суда нас дошло трое. Один из потерпевших передал Милене собаку на время службы в зоне СВО. Она никогда не забывала напоминать ему об оплате, но, когда мужчина вернулся, сообщила, что собака «умерла от тоски».

Сколько именно животных погибло в этих стенах - остается догадываться. Фото: предоставлено героями публикации.

Приговор ужесточён

Против 42-летней хозяйки «чёрной передержки» завели уголовное дело за «жестокое обращение с животными из корыстных побуждений, повлёкшее их гибель».

— Суд установил, что животные на передержке содержались в непригодных для этого условиях: в тесных, закрытых вольерах, без возможности свободного передвижения, — сообщают в пресс службе Забайкальского краевого суда. — Осуждённая систематически лишала их пищи и воды. Из за жестокого обращения питомцы погибали от крайнего истощения и из за отсутствия своевременно оказанной ветеринарной помощи.

Изначально суд первой инстанции назначил Милене Синицыной два года колонии-поселения, а также запретил работать с животными за деньги. Но Забайкальский краевой суд ужесточил приговор: суд апелляционной инстанции назначил 3 года и 6 месяцев колонии-поселения. Отбывание наказания отсрочено до тех пор, пока ребёнку Синицыной не исполнится 14 лет.

* Имя и фамилия изменены

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