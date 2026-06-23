«Сидели в тесных вольерах без еды и воды»: хозяйка передержки обрекала животных на верную гибель

Женщина систематически морила животных голодом и оставляла без воды. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Краевой суд пересмотрел приговор владелице платной гостиницы для животных и увеличил срок. Ранее Черновский районный суд Читы назначил два года колонии-поселения. Теперь же женщина получила три года и шесть месяцев. Наказание отсрочили до того момента, пока ее ребенку не исполнится четырнадцать лет. Об этом КП-Иркутск сообщили в объединенном пресс-центре судов Забайкалья.

- По материалам дела, хозяйка передержки с апреля 2023 года по март 2025-го договаривалась с хозяевами и брала на содержание кошек и собак. Вместо заботы питомцы попадали в тесные закрытые вольеры без возможности нормально двигаться. Женщина систематически морила животных голодом и оставляла без воды. Коты и собаки погибали от полного истощения, поскольку ветеринарную помощь им не оказывали, - рассказывают в пресс-центре.

Правда вскрылась случайно. В сети появилось видео под названием «Черная передержка», и владельцы начали узнавать своих любимцев. Одна из хозяек забеспокоилась и попросила подругу срочно забрать кота. При осмотре тот был в крайне тяжелом состоянии и вскоре умер.

Женщина свою вину не признала. Суд квалифицировал ее действия как жестокое обращение с животными из корыстных побуждений, которое привело к гибели нескольких питомцев. Помимо срока, осужденной запретили заниматься платным содержанием чужих животных.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что сибирячка спала на даче, когда к ней подобралась смертельная угроза. Читайте подробности.