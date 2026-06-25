Пока близкие жертвы жили в неведении, преступник строил свою жизнь и хвастался тем, что совершил. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Апрель 1997-го, Иркутск. В общежитии на улице Маршала Конева обычный день вдруг оборвался криком: в одной из комнат нашли окровавленное тело. Погибшей оказалась 53-летняя агент по доставке пенсий — женщина, которую в этом доме знали почти все. Она приходила сюда каждый месяц, приносила деньги, иногда задерживалась на пару слов с жильцами. А теперь лежала неподвижно, и никто не мог поверить, что всё закончилось вот так — в тесной комнате, среди чужих стен.

Подробностями дела с почти 30-летней историей с КП-Иркутск поделился опытный следователь.

Два выстрела и ни одного очевидца

Тогда следователи быстро приехали к общежитию. Осмотрели место, зафиксировали следы, опросили тех, кто мог быть поблизости. Всё указывало на убийство: два огнестрельных ранения в голову. Уголовное дело возбудили сразу — криминальный характер смерти сомнений не вызывал. Но дальше цепочка оборвалась. Свидетели либо ничего не видели, либо не хотели говорить. Версии мелькали и гасли, как спички. В итоге дело ушло в архив с пометкой «приостановлено», став очередным «глухарём».

Шли годы. Архивные папки пережили не один переезд, пока их вновь не изучили в 2026 году. Следствие по делу было возобновлено.

Заместитель руководителя Следственного отдела по Свердловскому району Иркутска, майор юстиции Максим Самсонов. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

«Мы регулярно пересматриваем приостановленные дела, особенно преступления против личности, в том числе убийства, — рассказывает заместитель руководителя Следственного отдела по Свердловскому району Иркутска, майор юстиции Максим Самсонов. — Изучаем архивы, смотрим, где можно применить современные методы. Бывает, что на старых вещдоках сегодня можно найти то, что 20 лет назад просто не умели видеть».

«Не боитесь, что вас убьют?»

В этот раз «второе дыхание» делу дали новые показания. Следователи СК снова встретились с сыном погибшей. И он вдруг вспомнил то, о чём раньше не говорил: незадолго до гибели мать пожаловалась ему на странного мужчину из комнаты на первом этаже общежития.

«Вы ходите без охраны с такими крупными суммами, не боитесь, что вас убьют?» — интересовался тот. Фраза прозвучала почти как угроза: женщина не на шутку испугалась.

«Эта деталь легла в общую картину, — говорит следователь. — Оказалось, что в материалах дела фигурировал Алексей Спицын*, хозяин той самой комнаты на первом этаже, где обнаружили тело разносчицы пенсии. В те годы он уверял, что в общежитии в день убийства не был, а ключи часто передавал знакомым. Якобы открыть дверь мог кто угодно».

36-летний Алексей Спицын был геологом. Как и многим в то время, ему часто задерживали зарплату, но, получая крупную сумму, он тратил всё на одежду, выпивку и женщин — жил одним днём. За плечами имел неудачный брак, с детьми не общался. Лишь поддерживал отношения с любовницей, которая жила отдельно. Имел инвалидность, из-за чего 16 апреля 1997 года тоже должен был получить пенсию, но, по его словам, не дождался и уехал. Свидетелей, которые могли подтвердить или опровергнуть это, не нашлось.

Крошечная улика

Дальше — обыск. В кармане джинсов Спицына нашли гильзу калибра 5,6 мм.

«Она крошечная: сантиметр в длину, полсантиметра в ширину. Обвиняемый уверял, что нашёл её ночью во время дежурства, когда работал охранником. Но по опыту скажу: серую гильзу на земле, да ещё и в темноте, не разглядеть даже с фонариком. Для этого нужен металлоискатель».

Жуткие кадры с места преступления. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Баллистическая экспертиза подтвердила: гильза Спицына соответствует оружию, из которого убили женщину. Затем заговорили новые свидетели: сосед Спицына по секции и приятели, с которыми тот познакомился намного позже случившегося. Во время следствия в 1997-м Спицын уехал в Якутию на заработки, ведь обвинение ему так и не предъявили за неимением доказательств. Затем он вернулся в Иркутскую область и обосновался в маленькой деревне.

«Сосед вспомнил, как Спицын незадолго до случившегося просил его на время „припрятать“ в своей комнате рюкзак. С чем именно — не уточнял. Мужчина не открывал сумку, но нащупал в ней разобранное ружьё, — говорит следователь. — Друзья Спицына вспомнили, как тот во время застолья хвастался, что в конце 90 х убил женщину, украл деньги и остался безнаказанным».

Под тяжестью доказательств преступник признался. И только теперь, спустя десятилетия, стала ясна полная картина трагедии.

Пытался уйти от срока

16 апреля 1997 года разносчица пенсий привычно зашла в секцию общежития. В тот день всё шло как обычно — до тех пор, пока она не оказалась в комнате Алексея Спицына. Там её уже ждали. Мужчина заранее подготовился: взял охотничье ружьё, зарядил его. Как только женщина закрыла за собой дверь — выстрелил. Потом перезарядил оружие и выстрелил ещё раз — чтобы наверняка. Жертва скончалась на месте.

Убийца пытался избежать наказания, придумав легенду о том, что расправился с женщиной из-за ссоры и только после этого решился на кражу денег. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Добычей убийцы стали около 6 миллионов рублей старого образца — сумма не великая, буквально 2–3 пенсии, но палач этого не предвидел. После этого Спицын завернул ружьё в одеяло, выбрался через окно, выбросил его в мусорный бак и скрылся, а позже начал тратить деньги, не скрывая внезапного достатка: познакомился на остановке с женщиной, которую водил по ресторанам, покупал подарки и катал на такси. Улова хватило на несколько дней «роскошной» жизни.

«С помощью адвокатов он пытался добиться смены статьи: хотел, чтобы преступление сочли совершённым из личной неприязни, а не из корыстных побуждений, — поясняет Максим Самсонов. — Якобы между ними произошла ссора, что вывело его из себя. Но факты говорили об обратном: он ждал жертву, подготовился, действовал расчётливо. По части 1 статьи 105 УК РФ «убийство, совершенное без отягчающих признаков», в том числе убийство из неприязни, он бы ушёл от наказания в виду истечения срока давности. По части 2 статьи 105 УК РФ «убийство из корыстных побуждений» наказание наступило бы неизбежно, чего мы и добились».

В Иркутске осудили мужчину, убившего агента по доставке пенсии 29 лет назад

Точка поставлена

Приговор суда прозвучал как финальная точка в длинной истории: 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина был взят под стражу прямо в зале суда.

«Для нас важно не только наказать виновного, но и восстановить справедливость для семьи погибшей, — подводит итог майор юстиции Самсонов. — Спустя столько лет близкие наконец услышали: убийца найден и ответит по закону».

*Имя и фамилия изменены

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