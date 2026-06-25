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25 июня 2026 7:35

Спустя почти 30 лет мужчина вспомнил фразу, которая помогла поймать убийцу его материфото

В Иркутске следователь СК раскрыл детали преступления 29-летней давности
Анастасия КУРЕНОВА
Пока близкие жертвы жили в неведении, преступник строил свою жизнь и хвастался тем, что совершил.

Пока близкие жертвы жили в неведении, преступник строил свою жизнь и хвастался тем, что совершил.

Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Апрель 1997-го, Иркутск. В общежитии на улице Маршала Конева обычный день вдруг оборвался криком: в одной из комнат нашли окровавленное тело. Погибшей оказалась 53-летняя агент по доставке пенсий — женщина, которую в этом доме знали почти все. Она приходила сюда каждый месяц, приносила деньги, иногда задерживалась на пару слов с жильцами. А теперь лежала неподвижно, и никто не мог поверить, что всё закончилось вот так — в тесной комнате, среди чужих стен.

Подробностями дела с почти 30-летней историей с КП-Иркутск поделился опытный следователь.

Два выстрела и ни одного очевидца

Тогда следователи быстро приехали к общежитию. Осмотрели место, зафиксировали следы, опросили тех, кто мог быть поблизости. Всё указывало на убийство: два огнестрельных ранения в голову. Уголовное дело возбудили сразу — криминальный характер смерти сомнений не вызывал. Но дальше цепочка оборвалась. Свидетели либо ничего не видели, либо не хотели говорить. Версии мелькали и гасли, как спички. В итоге дело ушло в архив с пометкой «приостановлено», став очередным «глухарём».

Шли годы. Архивные папки пережили не один переезд, пока их вновь не изучили в 2026 году. Следствие по делу было возобновлено.

Заместитель руководителя Следственного отдела по Свердловскому району Иркутска, майор юстиции Максим Самсонов.

Заместитель руководителя Следственного отдела по Свердловскому району Иркутска, майор юстиции Максим Самсонов.

Фото: СУ СКР по Иркутской области.

«Мы регулярно пересматриваем приостановленные дела, особенно преступления против личности, в том числе убийства, — рассказывает заместитель руководителя Следственного отдела по Свердловскому району Иркутска, майор юстиции Максим Самсонов. — Изучаем архивы, смотрим, где можно применить современные методы. Бывает, что на старых вещдоках сегодня можно найти то, что 20 лет назад просто не умели видеть».

«Не боитесь, что вас убьют?»

В этот раз «второе дыхание» делу дали новые показания. Следователи СК снова встретились с сыном погибшей. И он вдруг вспомнил то, о чём раньше не говорил: незадолго до гибели мать пожаловалась ему на странного мужчину из комнаты на первом этаже общежития.

«Вы ходите без охраны с такими крупными суммами, не боитесь, что вас убьют?» — интересовался тот. Фраза прозвучала почти как угроза: женщина не на шутку испугалась.

«Эта деталь легла в общую картину, — говорит следователь. — Оказалось, что в материалах дела фигурировал Алексей Спицын*, хозяин той самой комнаты на первом этаже, где обнаружили тело разносчицы пенсии. В те годы он уверял, что в общежитии в день убийства не был, а ключи часто передавал знакомым. Якобы открыть дверь мог кто угодно».

36-летний Алексей Спицын был геологом. Как и многим в то время, ему часто задерживали зарплату, но, получая крупную сумму, он тратил всё на одежду, выпивку и женщин — жил одним днём. За плечами имел неудачный брак, с детьми не общался. Лишь поддерживал отношения с любовницей, которая жила отдельно. Имел инвалидность, из-за чего 16 апреля 1997 года тоже должен был получить пенсию, но, по его словам, не дождался и уехал. Свидетелей, которые могли подтвердить или опровергнуть это, не нашлось.

Крошечная улика

Дальше — обыск. В кармане джинсов Спицына нашли гильзу калибра 5,6 мм.

«Она крошечная: сантиметр в длину, полсантиметра в ширину. Обвиняемый уверял, что нашёл её ночью во время дежурства, когда работал охранником. Но по опыту скажу: серую гильзу на земле, да ещё и в темноте, не разглядеть даже с фонариком. Для этого нужен металлоискатель».

Жуткие кадры с места преступления.

Жуткие кадры с места преступления.

Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Баллистическая экспертиза подтвердила: гильза Спицына соответствует оружию, из которого убили женщину. Затем заговорили новые свидетели: сосед Спицына по секции и приятели, с которыми тот познакомился намного позже случившегося. Во время следствия в 1997-м Спицын уехал в Якутию на заработки, ведь обвинение ему так и не предъявили за неимением доказательств. Затем он вернулся в Иркутскую область и обосновался в маленькой деревне.

«Сосед вспомнил, как Спицын незадолго до случившегося просил его на время „припрятать“ в своей комнате рюкзак. С чем именно — не уточнял. Мужчина не открывал сумку, но нащупал в ней разобранное ружьё, — говорит следователь. — Друзья Спицына вспомнили, как тот во время застолья хвастался, что в конце 90 х убил женщину, украл деньги и остался безнаказанным».

Под тяжестью доказательств преступник признался. И только теперь, спустя десятилетия, стала ясна полная картина трагедии.

Пытался уйти от срока

16 апреля 1997 года разносчица пенсий привычно зашла в секцию общежития. В тот день всё шло как обычно — до тех пор, пока она не оказалась в комнате Алексея Спицына. Там её уже ждали. Мужчина заранее подготовился: взял охотничье ружьё, зарядил его. Как только женщина закрыла за собой дверь — выстрелил. Потом перезарядил оружие и выстрелил ещё раз — чтобы наверняка. Жертва скончалась на месте.

Убийца пытался избежать наказания, придумав легенду о том, что расправился с женщиной из-за ссоры и только после этого решился на кражу денег.

Убийца пытался избежать наказания, придумав легенду о том, что расправился с женщиной из-за ссоры и только после этого решился на кражу денег.

Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Добычей убийцы стали около 6 миллионов рублей старого образца — сумма не великая, буквально 2–3 пенсии, но палач этого не предвидел. После этого Спицын завернул ружьё в одеяло, выбрался через окно, выбросил его в мусорный бак и скрылся, а позже начал тратить деньги, не скрывая внезапного достатка: познакомился на остановке с женщиной, которую водил по ресторанам, покупал подарки и катал на такси. Улова хватило на несколько дней «роскошной» жизни.

«С помощью адвокатов он пытался добиться смены статьи: хотел, чтобы преступление сочли совершённым из личной неприязни, а не из корыстных побуждений, — поясняет Максим Самсонов. — Якобы между ними произошла ссора, что вывело его из себя. Но факты говорили об обратном: он ждал жертву, подготовился, действовал расчётливо. По части 1 статьи 105 УК РФ «убийство, совершенное без отягчающих признаков», в том числе убийство из неприязни, он бы ушёл от наказания в виду истечения срока давности. По части 2 статьи 105 УК РФ «убийство из корыстных побуждений» наказание наступило бы неизбежно, чего мы и добились».

В Иркутске осудили мужчину, убившего агента по доставке пенсии 29 лет назад

Точка поставлена

Приговор суда прозвучал как финальная точка в длинной истории: 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина был взят под стражу прямо в зале суда.

«Для нас важно не только наказать виновного, но и восстановить справедливость для семьи погибшей, — подводит итог майор юстиции Самсонов. — Спустя столько лет близкие наконец услышали: убийца найден и ответит по закону».

*Имя и фамилия изменены

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