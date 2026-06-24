Вручила конверт с деньгами и упала замертво: в Иркутске спустя 29 лет раскрыта тайна гибели женщины

В Иркутске приговорили жителя Осинского района к 15 годам колонии за убийство Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В апреле 1997 года в одной из комнат общежития на улице Маршала Конева в Иркутске обнаружили тело 53-летней женщины. Она работала разносчицей пенсий - ходила по квартирам и выдавала людям деньги.

В тот день она пришла к очередному адресату, но обратно уже не вышла. Кто-то несколько раз выстрелил в неё, украл 5,6 миллионов рублей старого образца и скрылся, средняя пенсия в 1997 году была 300-320 тысяч неденоминированных рублей. Следователи осмотрели место, опросили соседей, проверили версии - но убийцу не нашли. Дело замерло на десятилетия.

Почти 30 лет оно лежало в архивах, пока в 2026 года сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» не получили оперативную информацию. Оказалось, что 65-летний подозреваемый всё это время жил в деревне Харай Осинского района, работал, старел - и никто не знал, что он убийца. Когда полицейские пришли к нему, он не стал отпираться. На допросе мужчина сознался: женщина пришла к нему, чтобы выдать пенсию, а он решил забрать деньги и застрелил её.

Суд признал его виновным по статье «убийство, совершённое при разбое», и приговорил к 15 годам колонии строгого режима.

Теперь он ответит за то, что сделал почти три десятилетия назад. Но ничто не вернёт жизнь женщине, которая просто пришла на работу.

- На тот момент установить лицо, совершившее преступление, сотрудникам правоохранительных органов не удалось. Дело было раскрыто только в 2025 году в рамках работы по преступлениям прошлых лет, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

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