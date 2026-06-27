Землетрясение произошло в 00:42 часа по местному времени. Фото: скриншот с сайта Байкальского филиала «Единой геофизической службы РАН»

В акватории озера Байкал произошло заметное ночное землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 3.9, что могли ощутить жители близлежащих населенных пунктов. Рассказываем, что известно о землетрясении в Иркутской области 27 июня 2026 года.

Землетрясение в Иркутской области 27 июня 2026

Землетрясение в Иркутской области 27 июня 2026 произошло в 00:42 часа по местному времени. По данным Байкальского филиала «Единой геофизической службы РАН», эпицентр находился на дне озера.

Подземные толчки силой 3-4 балла могли ощущаться в деревне Тырган (Бурятия). При такой интенсивности в домах обычно дребезжат стекла. В Еланцах и Куркуте (Иркутская область) землетрясение могло ощущаться как трехбалльное - небольшая дрожь земли, которая не приводит к серьезным последствиям.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Напомним, что это второе заметное землетрясение на Байкале за минувшую неделю. 22 июня подземные толчки зарегистрировали в 18 километрах от села Максимиха. Отголоски сейсмособытия ощутили в Улан-Удэ, Иволгинском, Заиграевском, Хоринском, Мухоршибирском, Прибайкальскогм и Баргузинском районах.