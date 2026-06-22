Землетрясение произошло в Бурятии 22 июня. Фото: Единая геофизическая служба Российской академии наук.

Землетрясение в Бурятии 22 июня 2026 года произошло около трех часов дня. «Ариг Ус» пишет, что подземные толчки почувствовали жители Улан-Удэ, а также Иволгинского, Заиграевского, Хоринского, Мухоршибирского, Прибайкальского и Баргузинского районов.

Землетрясение в Бурятии 22 июня 2026

- По данным Байкальской геофизической службы, эпицентр находился в 18 километрах от села Максимиха, в акватории Байкала, магнитуда составила 4,7. В эпицентре ощущалось до пяти-шести баллов, - пишут журналисты.

«Очень сильно тряхнуло на пятом этаже. Диван, стол – все тряслось, - делились сибиряки. В Максимихе отметили, что волна шла со стороны Иркутска. Жители Усть-Баргузина также сообщили о весьма ощутимых толчках.

Информации о пострадавших не поступало. Землетрясение в Бурятии 22 июня 2026 года не принесло никаких разрушений, но все равно не на шутку перепугало местных жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ела бургеры и худела»: сибирячка сбросила 30 килограммов без жестких диет и изнуряющих тренировок в зале (подробнее)

«Лера, если ты это увидишь - дай о себе знать»: сибирячка ищет подругу детства по снимку 20-летней давности (подробнее)

«В морозилке пусто, мы мясо почти не едим»: восьмерых детей забрали у жительницы Бурятии, пока она сутки отмечала день рождения (подробнее)