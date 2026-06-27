Озвучена ситуация с топливом в Забайкальском крае на 27 июня Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с топливом в Забайкальском крае 27 июня 2026 - на личном контроле губернатора Забайкалья. В регионе введён режим повышенной готовности, утверждён порядок обеспечения населения и организаций топливом в условиях дефицита.

Ситуация с бензином в Чите и Забайкальском крае на 27 июня 2026

На заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС принят ряд системных решений по топливному обеспечению региона. Как сообщил и.о. заместителя председателя правительства края Павел Волков, определён перечень приоритетных потребителей топлива. В первую очередь горючим снабжают экстренные службы: скорую помощь, пожарных, МЧС, правоохранительные органы, аварийные и диспетчерские службы. Затем - население, ЖКХ, предприятия продовольственного снабжения и иные категории потребителей.

- Главный принцип - сохранение жизни, здоровья населения и устойчивости работы объектов жизнеобеспечения, - сообщили на оперштабе.

Для населения действуют нормативы - 15 литров бензина в сутки в штатные топливные баки. Для остальных категорий потребителей утверждён перечень организаций, которым топливо будет отпускаться в приоритетном лимитированном режиме, исходя из производственной потребности.

Есть ли топливо на заправках в Чите и Забайкальском крае?

Как сообщили в краевом Минэкономразвития, на автозаправочных станциях региона нет запрета на продажу. Отпуск топлива осуществляется в пределах установленных суточных лимитов.

В Чите: АИ-92 - от 200 до 1 000 литров в сутки (в зависимости от АЗС); АИ-100 - 100 литров в сутки на отдельных АЗС; дизельное топливо - от 200 до 800 литров в сутки (в зависимости от АЗС); АИ-95 - временно отсутствует.

В окружных центрах: АИ-92 - от 600 до 1 500 литров в сутки (в зависимости от АЗС); дизельное топливо - от 300 до 1 000 литров в сутки.

Власти просят автомобилистов учитывать установленные лимиты при планировании поездок и заправке транспортных средств. Жителям рекомендовано ограничить передвижение на автомобилях по территории региона и за его пределами.

Горячие линии для вопросов по топливу в Чите и Забайкальском крае

Для работы с обращениями граждан и предпринимателей созданы две горячие линии. Как сообщила министр экономического развития Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова, телефоны начали работу.

- Прошу жителей региона пользоваться исключительно официальной информацией. В одномоментном режиме все самое важное будет размещать в нашем канале, - добавила министр.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов держит ситуацию на личном контроле. Все решения направлены на обеспечение бесперебойной работы систем жизнеобеспечения края.

Вот такая ситуация с топливом в Забайкальском крае на 27 июня 2026.

Горячие линии:

Для жителей: 8 (3022) 40-17-80

Для предпринимателей: 8 (3022) 40-17-74