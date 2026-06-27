Озвучена ситуация с топливом в Республике Бурятия на 27 июня Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщил глава региона Алексей Цыденов, ситуация с топливом в Бурятии 27 июня 2026 непростая и напряжённая, но контролируемая. Поставки топлива будут регулярными, однако объёмы снизились из-за ударов по российским НПЗ.

Ситуация с бензином в Улан-Удэ и Республике Бурятия на 27 июня 2026

В республике значительная часть АЗС принадлежит «Роснефти» и другим вертикально-интегрированным компаниям, которые обеспечивают себя топливом самостоятельно, без биржевых закупок.

Поэтому основные трудности наблюдаются у независимых частных заправок, закупавших горючее на бирже, - сейчас там фиксируется дефицит.

Власти уделяют особое внимание отдалённым районам: в Окинском и Муйском районах отсутствуют заправки «Роснефти», поэтому для них разрабатываются индивидуальные схемы снабжения в полном объёме.

Есть ли топливо на заправках в Улан-Удэ и Республике Бурятия?

В минтрансе республики заверили, что все нефтебазы располагают достаточными запасами горючего для покрытия потребностей жителей. Временные перебои на отдельных АЗС связаны с возросшим спросом и увеличением потока транзитного транспорта из соседних регионов - Забайкальского края и Иркутской области.

Некоторые заправки, особенно на транзитных маршрутах, просто не успевают подвозить топливо с нужной частотой из-за сложностей с быстрой перенастройкой логистики.

Как подчеркнул зампред правительства Евгений Коркин, вопросы обеспечения социально значимых организаций топливом решаются в оперативном режиме. Ситуация находится под ежедневным контролем.

Как быть с заправкой канистр и ажиотажем на заправках в Улан-Удэ и Республике Бурятия?

Власти понимают, что ограничения на отпуск топлива в канистры доставляют неудобства жителям, особенно тем, кто использует его для сельхозработ или моторных лодок. Сейчас прорабатывается вопрос о возможности организации заправки канистр на отдельных АЗС. Решения будут приняты в ближайшее время.

Председатель Общественной палаты республики, экс-министр экономики Бурятии Татьяна Думнова призвала автомобилистов не поддаваться эмоциям. Она пояснила, что ограничения на АЗС вводятся не из-за нехватки бензина, а чтобы равномерно распределить запасы и предотвратить появление пустых колонок. Именно ажиотаж и массовая закупка топлива в канистры создают искусственный дефицит.

Жителей республики призвали сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не усложнять ситуацию излишней суетой. В текущих условиях разумно планировать поездки и экономнее расходовать топливо.

Вот такая ситуация с бензином в Улан-Удэ и Республике Бурятия на 27 июня 2026.