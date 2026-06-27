Губернатор подчеркнул, что огромные очереди на заправках - результат в том числе искусственного ажиотажа Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области нацелены стабилизировать ситуацию с нехваткой бензина на АЗС региона. Ажиотаж, связанный с недостаточной отгрузкой топлива, планируют снизить в течение 10-14 дней. Об этом заявил губернатор Игорь Кобзев.

«Роснефть» подтверждает возможность выделения дополнительных объемов топлива для Иркутской области. Прорабатываем правовой механизм, чтобы компания смогла отпускать топливо не только конечным потребителям, но и независимым АЗС, что позволит сократить очереди на заправках «Роснефти», - заявил глава региона.

Он сообщил, что оперативные службы обеспечиваются топливом отдельно. Это обеспечивает их бесперебойную работу и разгружает АЗС. Губернатор подчеркнул, что огромные очереди на заправках - результат в том числе искусственного ажиотажа. Многие пытаются запастись бензином впрок как для себя, так и для перепродажи по завышенным ценам. В ситуации будут разбираться правоохранительные органы.

«Да, ситуация непростая. Но она не безысходная. В штабном оперативном режиме работают все службы. И в течение ближайшей недели мы рассчитываем хотя бы на ее частичное решение», - резюмировал Кобзев.

Губернатор сделал важное заявление об обстановке с бензином в Иркутской области Видео: канал Игоря Кобзева в MAX/kobzevii

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