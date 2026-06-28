Сейчас кот чувствует себя бодро Фото: приют «Время котов»/@vremya_kotov

История, от которой мороз по коже. В одном из жилых домов Иркутска местный житель, который должен был заботиться о своем питомце, выбросил кота с балкона пятого этажа. Животное выжило, но получило открытый оскольчатый перелом.

Кот еще надеется найти новую семью Фото: приют «Время котов»/@vremya_kotov

Соседки-пенсионерки, узнав о случившемся, не остались равнодушными - они позвонили в приют и попросили спасти несчастное создание. Сейчас кот по кличке Гагарин находится под наблюдением приюта «Время котов», ему сделали операцию, и он постепенно идет на поправку.

К счастью, сам кот чувствует себя бодро: он уже ходит, кушает и даже носится по комнате, донимает других котов на передержке и собак. Однако впереди долгий путь восстановления: спицы, которые поставили врачи, снимут только через две-три недели.

Коту Гагарину ищут новый дом в Иркутске Видео: приют «Время котов»/@vremya_kotov

Спицы Гагарину снимут через 2-3 недели Фото: приют «Время котов»/@vremya_kotov

У кота диагностировали оскольчатый перелом Фото: приют «Время котов»/@vremya_kotov

«Пока еще врач их не снимает, так как травма не до конца зажила. Но, в целом, он ходит, хорошо ест, все с ним в порядке», - рассказала «КП»-Иркутск» руководитель приюта Валентина Дубовцева.

Коту всего 2-3 года Фото: приют «Время котов»/@vremya_kotov

Гагарину всего 2-3 года, и он очень ласковый. Волонтеры мечтают, что после выздоровления ему найдется добрый дом, где его полюбят по-настоящему. Они просят распространить информацию о поиске хозяина. Возможно, ее увидит тот самый человек, который подарит Гагарину тепло и заботу, а также вернет доверие к людям, которого он был лишен.

Кот Гагарин восстанавливается в Иркутске Видео: приют «Время котов»/@vremya_kotov

Связаться с Валентиной Дубовцевой можно по телефону 8 (950) 060-17-91.

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