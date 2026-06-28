Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП
Ситуацию с бензином в Иркутске на 28 июня 2026 года озвучил губернатор региона Игорь Кобзев. В области сохраняется напряженная ситуация с топливом - на заправках выстраиваются огромные очереди из желающих купить бензин, а некоторые водители запасаются топливом впрок.
Глава региона заявил, что власти рассчитывают снизить ажиотаж в течение 10-14 дней. Для этого ведутся переговоры с федеральными ведомствами. Компания «Роснефть» уже подтвердила готовность выделить дополнительные объемы бензина в Иркутске.
«Компания подтверждает возможность выделения дополнительных объемов топлива для Иркутской области. Прорабатываем правовой механизм, чтобы компания смогла отпускать топливо не только конечным потребителям, но и независимым АЗС, что позволит сократить очереди на заправках «Роснефти», - рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Это должно сократить очереди и распределить нагрузку. Оперативные службы, машины скорой помощи и экстренные ведомства обеспечиваются горючим по отдельной схеме, чтобы не создавать дополнительного спроса и не мешать обычным водителям.
Видео: канал Игоря Кобзева в MAX/kobzevii
Игорь Кобзев подчеркнул, что часть проблем создана искусственно: многие автовладельцы приезжают на заправки, где есть бензин в Иркутске, и заливают топливо в канистры на «про запас», задерживая очередь. Но есть и те, кто скупает бензин для перепродажи. Цена такого бензина в Иркутске может оказаться слишком завышенной. Власти попросили подключиться к ситуации правоохранительные органы.
В регионе надеются, что уже на следующей неделе начнутся поставки дополнительного топлива, а полная стабилизация наступит через пару недель.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Ситуация непростая. Но она не безысходная»: губернатор сделал важное заявление об обстановке с бензином в Иркутской области