Власти рассчитывают снизить ажиотаж в течение 10-14 дней Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуацию с бензином в Иркутске на 28 июня 2026 года озвучил губернатор региона Игорь Кобзев. В области сохраняется напряженная ситуация с топливом - на заправках выстраиваются огромные очереди из желающих купить бензин, а некоторые водители запасаются топливом впрок.

Ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области на 28 июня 2026

Глава региона заявил, что власти рассчитывают снизить ажиотаж в течение 10-14 дней. Для этого ведутся переговоры с федеральными ведомствами. Компания «Роснефть» уже подтвердила готовность выделить дополнительные объемы бензина в Иркутске.

Проблемы с бензином в Иркутске 28 июня 2026 года

«Компания подтверждает возможность выделения дополнительных объемов топлива для Иркутской области. Прорабатываем правовой механизм, чтобы компания смогла отпускать топливо не только конечным потребителям, но и независимым АЗС, что позволит сократить очереди на заправках «Роснефти», - рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Это должно сократить очереди и распределить нагрузку. Оперативные службы, машины скорой помощи и экстренные ведомства обеспечиваются горючим по отдельной схеме, чтобы не создавать дополнительного спроса и не мешать обычным водителям.

Губернатор сделал важное заявление об обстановке с бензином в Иркутской области Видео: канал Игоря Кобзева в MAX/kobzevii

Цена бензина в Иркутске и Иркутской области 28 июня 2026 года

Игорь Кобзев подчеркнул, что часть проблем создана искусственно: многие автовладельцы приезжают на заправки, где есть бензин в Иркутске, и заливают топливо в канистры на «про запас», задерживая очередь. Но есть и те, кто скупает бензин для перепродажи. Цена такого бензина в Иркутске может оказаться слишком завышенной. Власти попросили подключиться к ситуации правоохранительные органы.

Есть ли топливо на заправках в Иркутске и Иркутской области 28 июня 2026 года

В регионе надеются, что уже на следующей неделе начнутся поставки дополнительного топлива, а полная стабилизация наступит через пару недель.

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