Второй этаж оказался не пригоден для жизни Фото: скриншот видео Артема Глинского/artem.glinsky

Вечером 26 июня в один из частных домов Иркутской области попала молния. Удар был такой силы, что соседи услышали громкий хлопок, а вскоре из-под крыши пошел дым. В это время хозяин - известный в регионе ведущий Артем Глинский проводил праздник в другом районе и узнал о беде только по телефону.

К счастью, соседи не растерялись и сразу вызвали спасателей. Два пожарных расчета оперативно прибыли на место и потушили огонь, но второй этаж дома выгорел практически полностью. А мужчина в этот момент продолжал работать на мероприятии: своих людей он бросать не привык.

Сейчас жить в доме невозможно: нет электричества, крыша повреждена, внутри все в копоти и гари. Пострадало и оборудование, которое находилось на втором этаже. Предварительный ущерб оценивается в 1,5-2 миллиона рублей.

«Второй этаж вообще не пригоден для жизни. Сейчас мы разбираемся, смотрим, что предстоит восстановить. Здесь находилось оборудование, оно пострадало», - рассказал «КП»-Иркутск» Артем Глинский.

Хозяин уже получил помощь от друзей и даже от совершенно незнакомых людей, которые переводили деньги и предлагали приехать на разбор завалов. Но рабочих рук нужно не слишком много - 3-4 человека, так как пока не хватает даже инструмента для демонтажа обгоревших конструкций.

Как рассказал сам ведущий, по информации дежурного по городу, в тот день было зафиксировано еще два подобных случая попадания молнии в дома. Его друг-строитель, к слову, сильно удивился: обычно шанс попадания молнии в конкретный дом составляет один на миллион. Тем не менее хозяин не теряет оптимизма и собирается восстанавливать жилье. Он благодарен всем, кто уже откликнулся.

Связаться с Артемом Глинским можно по номеру 8 (924) 600-50-01.

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