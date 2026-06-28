Все годы учебы Ульяна была отличницей Фото: архив героя публикации

Выпускница лицея из Усть-Кута Ульяна Трунова стала настоящей гордостью региона: она набрала 200 баллов на ЕГЭ по химии и русскому языку, а в копилке у нее еще золотая медаль за отличную учебу с первого класса. Девушка давно определилась с будущей профессией: она хочет стать стоматологом, поэтому химия и биология были ее главными предметами еще с девятого класса.

Душа хочет лечить людей

Хотя все годы учебы Ульяна была отличницей, подготовка к выпускным экзаменам шла интенсивно. С 10 класса девушка занималась в двух онлайн-школах, планировала свое время и старалась все успеть. И все это – ради профессии, о которой грезит уже не первый год.

Подготовка к ЕГЭ шла с 10 класса Фото: архив героя публикации

«С будущей профессией я определилась довольно давно. Душа лежит к медицине, хочу стать стоматологом», - рассказала «КП»-Иркутск» Ульяна.

Мечта о медицинском привила любовь к химии и биологии – все-таки без этих предметов в профессии никак. Но любила Ульяна и русский с литературой: тут, говорит, заслуга учителя – так интересно он преподавал предметы.

В 11 классе, по ее словам, «было тяжело» - она училась даже на переменах и непрофильных уроках. Зато на дополнительные занятия почти не ходила – она, скорей, самоучка.

«В 10 классе это было более расслаблено, но тем не менее, примерно шесть дней в неделю я точно училась после школы. Регулярно сама дополнительно занималась. В 11 классе я все в свободное время уделяла учебе».

Спланировать сложнее, чем учить

Но самым сложным для выпускницы оказалась не зубрежка формул, а тайм-менеджмент. Она призналась, что в какой-то момент поняла: нужно выделить один день в неделю для отдыха, чтобы не выгореть. Так что завела себе планер, куда записывала все дела и задачи, а по субботам старалась ничего не делать или занималась рукоделием - это помогало разгрузить голову.

Перестраивать приходилось буквально все: нужно было вписать в свой распорядок и домашнюю работу, и самостоятельные занятия и уроки в онлайн-школах. Вебинары обычно проходили вечером по московскому времени – в Иркутской области было уже поздно. Так что приходилось переносить их на другие дни, чтобы не нарушать и норму сна.

«Если времени хватало, то я могла заняться чем-то «неумственным», и на этом отвлекалась. И с близкими виделась - тоже очень хорошо помогает. Вообще, отдых нужно разделять на две части: активную и пассивную. В первой половине дня можно погулять, чем-то заняться, а потом можно просто лежать, расслабляться, смотреть что-то. Я так старалась», - делится секретами выпускница.

На экзамене по химии она расписала четкий алгоритм действий: сначала решала тест на черновике, потом переносила в бланк, и только затем бралась за вторую часть. Да и во время проверки КИМа она увидела последнюю задачу и выдохнула: попалась легкая, такую она точно решит. Ульяна так расслабилась, что было ощущение, что она сдает пробник, а не настоящий экзамен. Это помогло ей справиться с волнением и написать работу за два с лишним часа, хотя экзамен длится 3,5 часа. А чтобы привлечь удачу, не мыла голову и положила в туфельку деревянный пятак, подаренный на последнем звонке. На нем, кстати, так и было написано: «На удачу на экзамене».

«Увидела две «сотки» - и меня затрясло»

Результаты стали для Ульяны настоящим потрясением. По химии она ждала максимальный результат. Даже признается: очень бы расстроилась, если получилось бы меньше баллов. А вот по русскому, на который уделяла не так много времени, - совершенно не ожидала. Думала, что сдаст меньше, чем на 90 баллов.

Когда сайт с результатами наконец загрузился, она увидела две «сотки» рядом, и у нее началась настоящая истерика: сначала визг счастья, потом слезы, а потом она побежала обнимать маму.

Ульяна мечтает стать стоматологом Фото: архив героя публикации

«Я помню, проснулась, и увидела сообщение от одноклассницы, что пришли результаты по химии. Меня начало немного трясти, смотрю – трехзначное число. Но радость была небольшая, так как это ожидаемый результат. А по русскому мы просто долго ждали итогов, нас тешили надеждами. И вот, результаты пришли, у меня не загружается сайт на телефоне. Я открыла с компьютера – там тоже не видно. Мне уже страшно, я закрыла глаза. А потом захожу – а там две «соточки». А меня уже трясет», - делится недавними воспоминаниями Ульяна.

Учителя и одноклассники завалили ее поздравлениями, а в школе теперь гордятся, что именно их ученица прославила город на всю область. Ульяна пока держит в секрете, куда будет поступать, но признается, что ее цель - бюджетное место, да и баллы позволяют ей претендовать на него почти в любом вузе страны.

Девушка советует будущим выпускникам расставлять приоритеты и не тратить время на бесполезные мероприятия, которые не принесут дополнительных баллов при поступлении. А для заучивания материала помогали карты-схемы и мини-шпаргалки по сложным темам, к которым обращалась, когда что-то забывала.

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