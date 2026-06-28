Сейчас число пятен и сильных вспышек на Солнце уменьшается Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Иркутска, которые с тревогой следят за прогнозами магнитных бурь, могут выдохнуть. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в ближайшее время серьезных геомагнитных волнений в регионе не предвидится.

Магнитные бури в Иркутске в июле 2026: таблица

Более того, весь июль, по прогнозам специалистов, пройдет без сколько-нибудь значительных бурь - все возможные изменения окажутся настолько слабыми, что даже не дотянут до официального статуса «буря». Это связано с тем, что нынешний 11-летний цикл солнечной активности пошел на спад после своего пика в 2024 году.

Как ранее пояснял доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев, сейчас число пятен и сильных вспышек на Солнце уменьшается. На фоне общего спада мощные бури случаются все реже, поэтому паниковать из-за космической погоды в ближайшие недели точно не стоит.

Магнитные бури в Иркутске в июле 2026: прогноз на месяц. Данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

«Максимум 11-летнего солнечного цикла позади - он отмечен в 2024 году. Теперь все идет на спад - и число пятен, и число сильных вспышек, и число магнитных бурь. На фоне общего спада были и еще будут кратковременные всплески активности. Но промежутки времени между ними будут все больше, и перемежаться они будут периодами довольно низкой активности», - говорил Сергей Язев.

Прогноз магнитных бурь в Иркутске в июле 2026 по дням

Согласно данным лаборатории, магнитные бури в Иркутске в июле 2026 года не достигнут даже значения G1, что считается слабой бурей. Самые «сильные» случатся 1, 5, 6, 16, 17, 21, 22, и 23 июля, но и они еле дотянут до половины минимального значения.

Что касается влияния на здоровье, то здесь мнения экспертов разделяются. Прямых научных доказательств того, что магнитные бури однозначно и сильно бьют по самочувствию всех людей, нет. Однако многие метеочувствительные люди действительно отмечают головные боли, скачки давления, бессонницу или разбитость в такие периоды.

Врачи советуют в дни возмущений снижать нагрузки, соблюдать режим сна, пить больше воды и гулять на свежем воздухе. Но главное - не накручивать себя: часть симптомов может быть связана с эффектом ноцебо, когда человек начинает плохо себя чувствовать просто из-за ожидания ухудшения.

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