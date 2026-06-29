В «Иркутскнефтепродукте» прокомментировали ситуацию с топливом в Иркутской области

Фото предоставлено пресс-службой Иркутскнефтепродукта

В последние дни ситуация с бензином в ряде районов Иркутской области вызывает тревогу. Очереди на АЗС выстраиваются вдоль дорог, водителям приходится ждать по несколько часов.

Между тем один из ведущих операторов по продаже бензина в регионе, «Иркутскнефтепродукт», сообщает: в Приангарье работают 316 автозаправочных станций, из них 76 принадлежат компании «Роснефть». Остальные относятся к независимым розничным сетям. Некоторые из них ограничили или приостановили продажу топлива.

На заправках «Роснефти» бензин по-прежнему можно приобрести. Более того, объем отпускаемого топлива увеличен с 1700 до 2700 тонн в сутки. Это соответствует ежедневной норме общего потребления топлива в Иркутской области в 2025 году.

Представители компании напоминают, что в целях пожарной безопасности продажа топлива в тару на всех АЗС сети не производится.

Откуда же очереди? В “Иркутскнефтепродукте” объясняют это так: одним из факторов наличия очередей на автозаправочных станциях «Роснефти» является значительно более низкий уровень цен. Кроме того, сложившейся ситуацией высокого сезонного спроса пользуются спекулянты.

- Надеемся, что в целях предотвращения спекуляции в области будет организован общественный контроль для справедливого и равномерного обеспечения жителей топливом, - говорится в сообщении компании.