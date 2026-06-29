Лама из Бурятии составил Зурхай на неделю с 29 июня по 5 июля 2026 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама составил прогноз на неделю с 29 июня по 5 июля 2026 года. Зурхай - это традиционные буддийские предсказания, с помощью которых можно выбрать удачные дни для разных дел: от походов к врачу до крупных покупок и переездов.

Зурхай на неделю с 29 июня по 5 июля

29 июня, понедельник

Хороший день для работы на земле, торговли, учёбы, творчества, а также для свадеб и судебных разбирательств. Можно смело начинать новые проекты, покупать одежду и украшения — они принесут удачу.

Благоприятно: заниматься сельским хозяйством, сажать растения, делать заготовки, готовить еду. Это зарядит энергией и здоровьем. Хороший день для зачатия ребёнка.

Нежелательно: отправляться в дальние поездки, переезжать, охотиться. Лучше не ругаться с родственниками и не собирать шумные застолья.

Удачным день будет для тех, кто родился в годы Овцы и Собаки.

30 июня, вторник

Подходящее время для дел, связанных с землёй, торговлей, наукой. Можно делать крупные покупки.

Неблагоприятно: начинать что-то новое, путешествовать, переезжать, закладывать фундамент, покупать подержанные вещи, играть свадьбу, обращаться в суд. Не стоит начинать лечение или менять его курс, заниматься ремонтом и стройкой. Стрижка волос приведёт к упадку сил.

Повезёт родившимся в годы Мыши, Коня и Свиньи. Осторожнее быть родившимся в годы Обезьяны и Курицы.

1 июля, среда

Очень удачный день для большинства дел: земледелия, торговли, науки, путешествий, переездов, судебных. Можно начинать лечение, делать операции, подписывать договоры, давать деньги в долг — всё будет успешно.

Благоприятно: вкладывать деньги, начинать переговоры, знакомиться, делать водные процедуры, сажать растения, готовить лекарства. Покупка новых вещей добавит энергии.

Нежелательно: продавать машину, заниматься охотой и военными делами. Не стоит злить духов огня — не жгите мусор, пластик и пищевые отходы. Стрижка волос может испортить внешность.

Удача ждёт родившихся в годы Мыши, Коровы, Дракона, Собаки и Свиньи. Осторожнее — родившихся в годы Змеи и Коня.

2 июля, четверг

Хороший день для сельского хозяйства, торговли, науки, путешествий, переездов, военных, судебных дел.

Неблагоприятно: начинать новые проекты, продавать недвижимость, работать с электричеством и печами, играть свадьбу. Возможны потери, кражи, упадок сил и плохое настроение. Стрижка волос ослабит энергию.

Удача будет у родившихся в годы Тигра, Зайца, Обезьяны и Курицы. Сложно придётся родившимся в годы Коровы, Дракона, Овцы и Собаки.

3 июля, пятница

Отличный день для творчества, торговли, науки, свадеб, судебных и военных дел. Можно начинать новые проекты, покупать обновки — они принесут удачу.

Благоприятно: помогать другим, участвовать в благотворительности, делать заготовки, сажать растения, давать деньги в долг, подписывать договоры.

Нежелательно: путешествовать, переезжать, возвращать долги, заниматься охотой. Не стоит есть козлятину, крольчатину и молочные продукты. Стрижка волос приведёт к потерям и убыткам.

Удача у родившихся в годы Змеи, Коня, Овцы и Курицы. Осторожнее — у родившихся в годы Тигра и Зайца.

4 июля, суббота

Хороший день для сельского хозяйства, культуры, науки, путешествий, переездов, военных и судебных дел. Стрижка волос приведёт к приятным знакомствам.

Неблагоприятно: начинать что-либо новое, делать крупные покупки, торговать, играть свадьбу. Не стоит начинать строительство, ремонт, давать в долг, открывать бизнес, брать деньги из заначек или снимать со счетов. Любые начинания приведут к убыткам.

Повезёт родившимся в годы Коровы, Тигра и Зайца. Осторожнее — родившимся в годы Мыши.

5 июля, воскресенье

День хорош для работы с землёй, творчества, торговли, науки, благотворительности, военных и судебных дел. Общение с животными успокоит нервы.

Неблагоприятно: начинать важные дела, покупать одежду, путешествовать, переезжать, закладывать фундамент, играть свадьбу. Не стоит начинать лечение или менять его курс, проводить важные встречи и сделки. Стрижка волос приведёт к нехватке денег и еды.

Удача у родившихся в год Дракона.

Важные дни недели:

29 июня и 3 июля — дни, когда каждое хорошее или плохое дело возвращается в несколько раз сильнее. Старайтесь больше делать добра и избегать ссор и обмана.

4 июля — день, когда любые начинания могут обернуться бедой.

Вот о чём говорит зурхай на неделю с 29 июня по 5 июля.