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Ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области 29 июня 2026 остается на контроле. Введён режим повышенной готовности в связи с острым дефицитом автомобильного топлива.
Постановление о повышенной готовности подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Документ устанавливает единые правила покупки горючего и определяет приоритетные категории потребителей в условиях ограниченных поставок.
Игорь Кобзев также отметил, что необходимо предупреждать и пресекать попытки и факты продажи топлива, идущие в разрез с законом. А также организовать патрулирование места продажи топлива. Полиции и Росгвардии поручено усилить контроль на АЗС для предотвращения нарушений.
Ответственным за координацию всех мероприятий назначен заместитель председателя правительства Александр Анчугин.
На сети АЗС «Роснефть» действует суточный лимит - не более 50 литров на один автомобиль за одну заправку. Другие сети могут устанавливать меньший объём. При этом автомобили экстренных оперативных служб - скорая помощь, пожарная охрана, аварийно-спасательные - заправляются без ограничений и в первоочередном режиме.
- Думаю, никто не станет спорить с тем, что машины скорой помощи и пожарная техника должны иметь приоритет в заправке, - поделился глава региона.
Также безлимитное исключение сделано для коммунальной и сельскохозяйственной техники.
- Сейчас наша главная задача - уменьшить ажиотаж, наладить чёткую работу всех служб. Я понимаю и разделяю тревогу жителей. Все меры направлены на скорейшую стабилизацию. Надеемся, что со следующей недели увидим результаты, - обратился к жителям и гостям Иркутской области губернатор Игорь Кобзев.
Отпуск топлива в канистры, бочки, бутыли и любую другую тару не допускается. Исключение - для аварийно-спасательных служб, пожарной охраны, скорой помощи, коммунальной и сельскохозяйственной техники.
Предприятиям, не связанным с жизнеобеспечением, рекомендовано перевести работников на удаленный режим работы и сократить расход топлива.
Вот такая ситуация с топливом в Иркутской области на 29 июня 2026.