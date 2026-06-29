Как обстоят дела с бензином в Иркутске и Иркутской области 29 июня 2026 Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области 29 июня 2026 остается на контроле. Введён режим повышенной готовности в связи с острым дефицитом автомобильного топлива.

Ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области на 29 июня 2026

Постановление о повышенной готовности подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Документ устанавливает единые правила покупки горючего и определяет приоритетные категории потребителей в условиях ограниченных поставок.

Игорь Кобзев также отметил, что необходимо предупреждать и пресекать попытки и факты продажи топлива, идущие в разрез с законом. А также организовать патрулирование места продажи топлива. Полиции и Росгвардии поручено усилить контроль на АЗС для предотвращения нарушений.

Ответственным за координацию всех мероприятий назначен заместитель председателя правительства Александр Анчугин.

Есть ли бензин на заправках в Иркутске и Иркутской области на 29 июня 2026?

На сети АЗС «Роснефть» действует суточный лимит - не более 50 литров на один автомобиль за одну заправку. Другие сети могут устанавливать меньший объём. При этом автомобили экстренных оперативных служб - скорая помощь, пожарная охрана, аварийно-спасательные - заправляются без ограничений и в первоочередном режиме.

- Думаю, никто не станет спорить с тем, что машины скорой помощи и пожарная техника должны иметь приоритет в заправке, - поделился глава региона.

Также безлимитное исключение сделано для коммунальной и сельскохозяйственной техники.

- Сейчас наша главная задача - уменьшить ажиотаж, наладить чёткую работу всех служб. Я понимаю и разделяю тревогу жителей. Все меры направлены на скорейшую стабилизацию. Надеемся, что со следующей недели увидим результаты, - обратился к жителям и гостям Иркутской области губернатор Игорь Кобзев.

Можно ли заправлять бензин в канистры в Иркутске и Иркутской области на 29 июня 2026?

Отпуск топлива в канистры, бочки, бутыли и любую другую тару не допускается. Исключение - для аварийно-спасательных служб, пожарной охраны, скорой помощи, коммунальной и сельскохозяйственной техники.

Предприятиям, не связанным с жизнеобеспечением, рекомендовано перевести работников на удаленный режим работы и сократить расход топлива.

Вот такая ситуация с топливом в Иркутской области на 29 июня 2026.