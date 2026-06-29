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Происшествия29 июня 2026 5:12

Женщине прислали пугающую аудиозапись, прослушав которую, она лишилась 9,2 миллиона рублей

Жительница Бурятии отдала мошенникам 9,2 млн рублей
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Жительница Бурятии отдала мошенникам 9,2 млн рублей

Жительница Бурятии отдала мошенникам 9,2 млн рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Закаменском районе Бурятии 28 июня в полицию обратилась местная жительница, ставшая жертвой сложной мошеннической схемы. В течение трёх месяцев - с апреля по июнь - она лишилась 9,2 млн рублей. В эту сумму вошли как её личные накопления, так и государственные выплаты на несовершеннолетних детей.

- Злоумышленники начали обрабатывать жертву в конце апреля. Первый звонок поступил от мужчины, который заявил, что женщина перевела деньги на счета запрещённой организации, и теперь ей грозит статус соучастницы. Чтобы «урегулировать ситуацию», он потребовал установить защищённое приложение и держать разговор в строжайшем секрете, пригрозив арестом, - сообщает ГУ МВД России по Республике Бурятия.

На следующий день в мессенджере с ней связался лжесотрудник ФСБ. Он сообщил, что её сбережениями заинтересовались мошенники, и направил в «Центробанк». Следом позвонил «представитель банка», который убедил женщину снять все средства и хранить их дома, объяснив это соображениями безопасности. Он также отправил файл с программой для защищённой связи - его установкой занималась дочь потерпевшей.

Аферисты давали детальные указания: как говорить с операторами в банке, как обосновать снятие крупной суммы (причиной называли покупку недвижимости или строительство). После каждого визита в банк женщина должна была удалять всю переписку и само приложение для связи.

В середине мая на детские счета поступили выплаты - суммарно 9,2 млн рублей, а также ещё 5 млн рублей. Женщина вместе с дочерью оформили заявку на получение наличных. Однако при повторном визите сотрудница банка вызвала полицию. С потерпевшей провели беседу, но она скрыла истинные причины, подписав расписку о разъяснительной работе. Банк возобновил обслуживание, и деньги были выданы.

Вернувшись домой, дочь через мессенджер уведомила кураторов об успехе. Затем аферисты дали прослушать аудиозапись, в которой мужчины обсуждали, что выданные купюры якобы фальшивые, а в отделении установлена прослушка. Потерпевшей приказали сложить все деньги в один пакет и передать у городского стадиона. Дочь выполнила инструкцию.

Позже женщине прислали фотографию купюр с надписью политического характера и уведомили, что «следствие» займёт как минимум месяц. Позже мошенники потребовали перевести оставшиеся 5 млн рублей через фиктивную сделку с недвижимостью. Это требование вызвало у неё сомнения. После очередного звонка она окончательно поняла, что стала жертвой обмана, и заявила в полицию.