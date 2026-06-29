Женщине прислали пугающую аудиозапись, прослушав которую, она лишилась 9,2 миллиона рублей

Жительница Бурятии отдала мошенникам 9,2 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Закаменском районе Бурятии 28 июня в полицию обратилась местная жительница, ставшая жертвой сложной мошеннической схемы. В течение трёх месяцев - с апреля по июнь - она лишилась 9,2 млн рублей. В эту сумму вошли как её личные накопления, так и государственные выплаты на несовершеннолетних детей.

- Злоумышленники начали обрабатывать жертву в конце апреля. Первый звонок поступил от мужчины, который заявил, что женщина перевела деньги на счета запрещённой организации, и теперь ей грозит статус соучастницы. Чтобы «урегулировать ситуацию», он потребовал установить защищённое приложение и держать разговор в строжайшем секрете, пригрозив арестом, - сообщает ГУ МВД России по Республике Бурятия.

На следующий день в мессенджере с ней связался лжесотрудник ФСБ. Он сообщил, что её сбережениями заинтересовались мошенники, и направил в «Центробанк». Следом позвонил «представитель банка», который убедил женщину снять все средства и хранить их дома, объяснив это соображениями безопасности. Он также отправил файл с программой для защищённой связи - его установкой занималась дочь потерпевшей.

Аферисты давали детальные указания: как говорить с операторами в банке, как обосновать снятие крупной суммы (причиной называли покупку недвижимости или строительство). После каждого визита в банк женщина должна была удалять всю переписку и само приложение для связи.

В середине мая на детские счета поступили выплаты - суммарно 9,2 млн рублей, а также ещё 5 млн рублей. Женщина вместе с дочерью оформили заявку на получение наличных. Однако при повторном визите сотрудница банка вызвала полицию. С потерпевшей провели беседу, но она скрыла истинные причины, подписав расписку о разъяснительной работе. Банк возобновил обслуживание, и деньги были выданы.

Вернувшись домой, дочь через мессенджер уведомила кураторов об успехе. Затем аферисты дали прослушать аудиозапись, в которой мужчины обсуждали, что выданные купюры якобы фальшивые, а в отделении установлена прослушка. Потерпевшей приказали сложить все деньги в один пакет и передать у городского стадиона. Дочь выполнила инструкцию.

Позже женщине прислали фотографию купюр с надписью политического характера и уведомили, что «следствие» займёт как минимум месяц. Позже мошенники потребовали перевести оставшиеся 5 млн рублей через фиктивную сделку с недвижимостью. Это требование вызвало у неё сомнения. После очередного звонка она окончательно поняла, что стала жертвой обмана, и заявила в полицию.