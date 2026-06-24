Парламентские итоги июня

В повестке июньской сессии было около 20 вопросов Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

Очередная, 39-я, сессия Законодательного Собрания Иркутской области, прошла 17 июня. В повестке было около 20 вопросов, среди которых ключевым было внесение изменений в закон об областном бюджете на текущий год. Однако это была не единственная важная тема, обсуждавшаяся депутатами.

На что выделят больше денег

Корректировки, вносимые в главный финансовый документ региона, были связаны с тем, что изменился прогнозируемый объем доходов областной казны, в частности, за счет налоговых поступлений. Например, ожидается, что предприятия заплатят больше налога на прибыль, в то время как сумма собранного налога на доходы физических лиц сократится. В целом же доходная часть увеличивается на 6,4 млрд рублей и составит 284,6 млрд рублей. Увеличены и расходы на 7,4 млрд рублей - всего 310,5 млрд рублей.

Куда предлагается направить дополнительные средства? Как пояснила министр финансов Екатерина Багайникова, это социально значимые и первоочередные нужды:

3,9 млрд рублей — на зарплаты бюджетников;

3 млрд рублей — на социальные выплаты и меры поддержки граждан;

298,7 млн рублей — на льготное лекарственное обеспечение;

1 млрд рублей — на субсидии ресурсоснабжающим организациям;

600 млн рублей — на поддержку транспортных предприятий;

510,3 млн рублей — местным бюджетам на модернизацию теплосетей и подготовку к отопительному сезону;

182,7 млн рублей — на переселение граждан из аварийного жилья;

2,6 млрд рублей — дополнительно направлено на погашение кредиторской задолженности и увеличение межбюджетных трансфертов.

Важный момент: увеличение суммы на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям стало результатом пристального внимания парламентариев к теме приближающегося отопительного сезона. Об этом говорилось на депутатском часе на предыдущей сессии, после чего состоялось выездное совещание в Братске. И везде подчеркивалась острая необходимость своевременно доводить субсидии до жилищно-коммунальных предприятий, чтобы они успели провести все работы до холодов.

Между тем, руководитель Контрольно-счетной палаты Юлия Махтина обратила внимание: ряд региональных госпрограмм не полностью обеспечен финансированием. Так, на возмещение выпадающих доходов жилищно-коммунальным предприятиям заложено 5,2 млрд рублей, а общая потребность с учетом задолженности за прошлый год составляет 13,2 млрд рублей. А это значит, что со временем бюджету потребуются новые изменения.

Кто будет лечить

Темой для обсуждения на депутатском часе стал кадровый дефицит в здравоохранении. Отметим, что этот же вопрос подробно обсуждался в областном парламенте и год назад, так что депутаты получили возможность увидеть, изменилась ли ситуация в лучшую сторону.

Как рассказал министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов, укомплектованность учреждений персоналом формально составляет 82,7%. Однако на самом деле эта цифра не отражает реального положения вещей, ведь в ней не учтено совместительство. То есть когда один врач закрывает две, а то и три ставки.

Безусловно, привлекать кадры в государственную медицину помогают существующие меры поддержки. Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с 2012 по 2024 год в сельскую местность трудоустроено более 1,2 тыс. специалистов, за последние два года — 63 врача и 40 средних медработников. Однако В этом году финансирование некоторых региональных механизмов помощи будет существенно сокращено. Например, в прошлом году на субсидии врачам и медперсоналу на покупку или строительство жилья выделялось 33 миллиона рублей, а в этом запланировано только 5. На выплаты медикам, пожелавшим приехать в северные города с численностью населения менее 50 тысяч человек, выделено 3 млн рублей, тогда как в прошлом году эта сумма составляла 13,5 млн.

О реальных проблемах, своих и коллег, рассказала врач-ординатор Жигаловской районной больницы Татьяна Коношанова. Девушка любит профессию и с удовольствием работает на своей малой родине. Однако жить ей с супругом придется с родителями. Собственного жилья нет, а выделяемой суммы компенсации аренды (15 тыс рублей) недостаточно: цены в этом районе начинаются от 40 тысяч в месяц. Надолго ли хватит терпения молодых специалистов? А между тем дом, которые начинали строить для медработников, так и не завершен.

Жалуются начинающие врачи и на отсутствие системы наставничества. Некоторые вчерашние выпускники оказываются вдруг единственным специалистом, вынуждены не только с первых дней вести полноценный прием пациентов, но даже составлять отчеты.

Еще об одной проблеме рассказал председатель комитета по здравоохранению ЗС Артем Лобков. Из 8696 сотрудников медучреждений региона, более 20% - пенсионного возраста. А это значит, что любой из них может уйти на заслуженный отдых хоть завтра. Кем их заменить?

Между тем, в других регионах Сибирского федерального округа практикуются такие меры поддержки, как доплата за наставничество, выплаты молодым специалистам и даже дифференцированный подход к компенсации за аренду жилья (в небольших поселениях меньше, а в городах - больше).

Свои предложения о том, что еще можно сделать, чтобы врачи и средний медперсонал оставались в государственных больницах и поликлиниках, чтобы в сельских ФАПах были закрыты все вакансии и чтобы молодые люди шли в эту профессию, высказали главные врачи районных больниц, депутаты, представители муниципалитетов.

Спикер Законодательного Собрания Александр Ведерников поручил профильному комитету проработать дополнительные меры поддержки медицинских работников, изучив успешные практики других субъектов.

Кто достоин премии Ножикова

Депутаты утвердили кандидатуры для награждения Почетным знаком имени Ю.А. Ножикова «Признание». Решение поддержано единогласно.

Галина Витальевна Медведева — директор регионального центра русского языка, фольклора и этнографии. Специалист по русской вербальной и нематериальной культуре Сибири, собрала уникальный архив этнографических и фольклорных материалов и создала многотомный «Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири».

Лев Михайлович Дамешек — директор научно-исследовательского центра Отечественной истории Байкальского государственного университета, один из ведущих современных историков Сибири. Автор сотен научных работ, включая четырехтомную «Историю Иркутской губернии». Под его руководством студенты изучают ключевые аспекты истории Восточной Сибири и Дальнего Востока.

- Президент России объявил 2026 год Годом единства народов. А едиными нас делает общая история, общая память, культура и вековые традиции. Наши герои как раз и есть верные хранители этой памяти, — отметил Александр Ведерников. — Многолетний просветительский труд Галины Витальевны и Льва Михайловича достоин самых высоких наград. Именно благодаря таким подвижникам сохраняется наша история, живая связь времен и понимание того, кто мы есть.

Церемония награждения пройдет в сентябре и будет приурочена ко Дню Иркутской области.