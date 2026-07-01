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1 июля 2026 4:36

Подорожает ли отдых на Байкале: эксперт сделал прогноз на фоне топливного кризиса

Отдых на Байкале может подорожать на фоне топливного дефицита
Татьяна ИВАНОВА
Есть вероятность, что отдых на Байкале может подорожать.

Есть вероятность, что отдых на Байкале может подорожать.

Фото: Татьяна ИВАНОВА.

Летний сезон на Байкале всегда короток - всего пара месяцев, чтобы заработать на год вперед. Но в 2026 году природа и экономика словно сговорились против турбизнеса: сначала холодный июнь отодвинул старт, а потом грянул топливный кризис. Корреспондент КП-Иркутск поговорил с заместителем председателя Сибирской Байкальской Ассоциации Туризма Вадимом Копыловым и выяснил, к чему готовиться путешественникам и владельцам турбаз.

Что сейчас происходит с топливом

Напомним, в Иркутской области действует режим повышенной готовности, введенный губернатором Игорем Кобзевым. На АЗС сохраняются строгие правила: не более 50 литров на машину за одну заправку и полный запрет на розлив в канистры. Приоритет отдан скорой помощи, пожарным, коммунальным службам и общественному транспорту.

Полиция и Росгвардия продолжают выявлять перекупщиков - за последние дни пресечено несколько случаев продажи бензина по 250-300 рублей за литр. Власти заверяют, что принимают все возможные меры для скорейшей стабилизации, и надеются увидеть результаты уже в ближайшее время. Однако пока цены на топливо меняются ежедневно, и строить точные прогнозы никто не берется.

«Приехать уже проблематично»

По словам Вадима Копылова, июнь для байкальского туризма выдался провальным - и не только из-за бензина.

- Обычно местные туристы массово едут с 12 июня. Но в этом году сезон не начался из-за холодов, а как только потеплело - возник дефицит топлива.

Сейчас картина неоднородная. Иностранные и иногородние гости добираются до Байкала по заранее купленным билетам и отменять поездки не планируют. А вот жители соседних регионов - Красноярского края, Забайкалья, Бурятии, да и самой Иркутской области - оказались перед сложным выбором.

- Если обстановка не выровняется, люди начнут отменять бронь. Из Красноярска приехать уже проблематично, даже из Иркутска непросто. Но если все наладится, может включиться отложенный спрос - и тогда мы увидим очереди на пароме со всеми привычными последствиями, - предупреждает Копылов, подчеркивая, что это пока лишь предварительный прогноз.

Что с ценами

Главный вопрос для туристов - насколько вырастет стоимость отдыха. Здесь эксперт выделяет три направления.

Первое - транспорт. Автомобильный и водный подорожают неизбежно, и это тянет за собой второе - питание. Продукты на байкальские турбазы везут автотранспортом, а значит, их стоимость тоже поползет вверх. Насколько именно - пока не ясно, потому что цены на бензин меняются ежедневно.

А вот третье - проживание - по оценке Копылова, должно удержаться на прежнем уровне. Владельцы гостевых домов понимают, что платежеспособный спрос просел, и повышать цены сейчас равносильно потере клиентов. Хотя их собственные расходы тоже растут.

- Для владельцев подорожает вывоз мусора, вывоз жидких бытовых отходов - это все завязано на транспорте. Но они будут стараться держать цены.

«Не все смогут дотянуть до конца»

На Байкале сейчас непривычно тихо. Многие кафе и рестораны так и не открылись к сезону - нет смысла нанимать персонал при низком потоке гостей. И это, как отмечает эксперт, проблема более глубокая, не связанная только с топливом.

- Мы видим, что заведения общепита не выживают даже в городе. На Байкале та же ситуация, только усугубленная сложной логистикой. Не все смогут дотянуть до конца, - говорит Копылов.

Еще одна уязвимая точка - маломерный флот. Скоростные катера, которые возят туристов на экскурсии по островам, на Песчаную бухту и вдоль Кругобайкалки, работают на бензине. Закупить его сейчас - задача не из легких, даже при наличии запасов, сделанных перед сезоном. Хватит ли их до осени - вопрос открытый.

За паромную переправу на Ольхон можно не переживать - суда там дизельные, с которым ситуация полегче, плюс действуют субсидии и жесткие договорные обязательства.

«Риски остаются очень высокими»

Массовый туристический поток на Байкале длится примерно с середины июня до середины августа - около двух месяцев. Дальше начинается спад: ночи становятся холодными, и основная масса отдыхающих разъезжается.

- Если даже две недели из этого периода выпадают - это уже серьезный урон. А сейчас никто не знает, когда разрешится топливный вопрос. Риски для всего сезона остаются очень высокими, - подчеркивает эксперт.

Последствия он описывает по цепочке: частники несут убытки, бизнес теряет рентабельность, объекты закрываются. Сокращается налоговая база - страдают не только предприниматели, но и местные бюджеты. Новые проекты замораживаются, потому что без прибыли нет развития.

- Это бьет по всем направлениям, - заключает Вадим Копылов, добавляя, что окончательные выводы о турпотоке можно будет делать только осенью, когда сезон будет подсчитан целиком.

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