Подорожает ли отдых на Байкале: эксперт сделал прогноз на фоне топливного кризиса

Есть вероятность, что отдых на Байкале может подорожать. Фото: Татьяна ИВАНОВА.

Летний сезон на Байкале всегда короток - всего пара месяцев, чтобы заработать на год вперед. Но в 2026 году природа и экономика словно сговорились против турбизнеса: сначала холодный июнь отодвинул старт, а потом грянул топливный кризис. Корреспондент КП-Иркутск поговорил с заместителем председателя Сибирской Байкальской Ассоциации Туризма Вадимом Копыловым и выяснил, к чему готовиться путешественникам и владельцам турбаз.

Что сейчас происходит с топливом

Напомним, в Иркутской области действует режим повышенной готовности, введенный губернатором Игорем Кобзевым. На АЗС сохраняются строгие правила: не более 50 литров на машину за одну заправку и полный запрет на розлив в канистры. Приоритет отдан скорой помощи, пожарным, коммунальным службам и общественному транспорту.

Полиция и Росгвардия продолжают выявлять перекупщиков - за последние дни пресечено несколько случаев продажи бензина по 250-300 рублей за литр. Власти заверяют, что принимают все возможные меры для скорейшей стабилизации, и надеются увидеть результаты уже в ближайшее время. Однако пока цены на топливо меняются ежедневно, и строить точные прогнозы никто не берется.

«Приехать уже проблематично»

По словам Вадима Копылова, июнь для байкальского туризма выдался провальным - и не только из-за бензина.

- Обычно местные туристы массово едут с 12 июня. Но в этом году сезон не начался из-за холодов, а как только потеплело - возник дефицит топлива.

Сейчас картина неоднородная. Иностранные и иногородние гости добираются до Байкала по заранее купленным билетам и отменять поездки не планируют. А вот жители соседних регионов - Красноярского края, Забайкалья, Бурятии, да и самой Иркутской области - оказались перед сложным выбором.

- Если обстановка не выровняется, люди начнут отменять бронь. Из Красноярска приехать уже проблематично, даже из Иркутска непросто. Но если все наладится, может включиться отложенный спрос - и тогда мы увидим очереди на пароме со всеми привычными последствиями, - предупреждает Копылов, подчеркивая, что это пока лишь предварительный прогноз.

Что с ценами

Главный вопрос для туристов - насколько вырастет стоимость отдыха. Здесь эксперт выделяет три направления.

Первое - транспорт. Автомобильный и водный подорожают неизбежно, и это тянет за собой второе - питание. Продукты на байкальские турбазы везут автотранспортом, а значит, их стоимость тоже поползет вверх. Насколько именно - пока не ясно, потому что цены на бензин меняются ежедневно.

А вот третье - проживание - по оценке Копылова, должно удержаться на прежнем уровне. Владельцы гостевых домов понимают, что платежеспособный спрос просел, и повышать цены сейчас равносильно потере клиентов. Хотя их собственные расходы тоже растут.

- Для владельцев подорожает вывоз мусора, вывоз жидких бытовых отходов - это все завязано на транспорте. Но они будут стараться держать цены.

«Не все смогут дотянуть до конца»

На Байкале сейчас непривычно тихо. Многие кафе и рестораны так и не открылись к сезону - нет смысла нанимать персонал при низком потоке гостей. И это, как отмечает эксперт, проблема более глубокая, не связанная только с топливом.

- Мы видим, что заведения общепита не выживают даже в городе. На Байкале та же ситуация, только усугубленная сложной логистикой. Не все смогут дотянуть до конца, - говорит Копылов.

Еще одна уязвимая точка - маломерный флот. Скоростные катера, которые возят туристов на экскурсии по островам, на Песчаную бухту и вдоль Кругобайкалки, работают на бензине. Закупить его сейчас - задача не из легких, даже при наличии запасов, сделанных перед сезоном. Хватит ли их до осени - вопрос открытый.

За паромную переправу на Ольхон можно не переживать - суда там дизельные, с которым ситуация полегче, плюс действуют субсидии и жесткие договорные обязательства.

«Риски остаются очень высокими»

Массовый туристический поток на Байкале длится примерно с середины июня до середины августа - около двух месяцев. Дальше начинается спад: ночи становятся холодными, и основная масса отдыхающих разъезжается.

- Если даже две недели из этого периода выпадают - это уже серьезный урон. А сейчас никто не знает, когда разрешится топливный вопрос. Риски для всего сезона остаются очень высокими, - подчеркивает эксперт.

Последствия он описывает по цепочке: частники несут убытки, бизнес теряет рентабельность, объекты закрываются. Сокращается налоговая база - страдают не только предприниматели, но и местные бюджеты. Новые проекты замораживаются, потому что без прибыли нет развития.

- Это бьет по всем направлениям, - заключает Вадим Копылов, добавляя, что окончательные выводы о турпотоке можно будет делать только осенью, когда сезон будет подсчитан целиком.

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