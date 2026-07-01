Бензин на заправках есть, но важно знать о некоторых ограничениях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области на 1 июля 2026 года остается непростой. В регионе продолжают действовать строгие правила продажи горючего, а к решению проблемы подключаются новые силы. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области на 1 июля 2026

По информации пресс-службы Законодательного собрания, на помощь полиции приходят народные дружины. Добровольцы уже готовы бесплатно дежурить на автозаправочных станциях. Среди них - участники СВО, казаки, волонтеры и члены военно-патриотических организаций.

Их задача проста и конкретна: навести порядок в очередях, пресечь попытки спекуляции и снизить напряжение среди водителей. Это особенно важно, ведь пока топливо в первую очередь получают пожарные, скорая помощь, коммунальные службы и общественный транспорт.

Есть ли топливо на заправках в Иркутске и Иркутской области 1 июля 2026

Правила продажи бензина и дизеля, установленные режимом повышенной готовности, продолжают действовать без изменений. На заправках сети «Роснефть» в один бак автомобиля отпускают не более 50 литров за одну заправку. Другие сети могут устанавливать еще более жесткие ограничения.

Розлив топлива в канистры, бочки и любую другую тару по-прежнему строго запрещен. Исключение сделано только для автомобилей экстренных оперативных служб - скорой помощи, пожарной охраны, аварийно-спасательных формирований, а также для коммунальной и сельскохозяйственной техники. Они заправляются без ограничений и вне очереди.

Сокращение речных рейсов в Иркутской области

Нехватка топлива затронула и водный транспорт. Восточно-Сибирское речное пароходство предупредило пассажиров о вынужденном сокращении рейсов. Причина - дефицит горючего и резкий рост цен на него.

- В первую очередь топливо направят на социально значимые направления: субсидируемые перевозки и паромные переправы. Регулярные и экскурсионные маршруты временно урежут. Ожидается и повышение стоимости билетов, - прокомментировали в компании.

Пассажирам, чьи планы нарушились, обещают полный возврат денег и возможность перенести поездки на более поздний срок, когда обстановка с топливом нормализуется.

Можно ли купить бензин на заправках Иркутска и Иркутской области 1 июля 2026

Полиция продолжает выявлять перекупщиков. За сутки задокументированы еще два факта нелегальной продажи. В первом случае 25-летний житель Иркутска продавал бензин 95-й марки через интернет по 250 рублей за литр. На встречу с покупателями он приехал с 20-литровой канистрой, купленной, по его словам, на загородной заправке. Во втором случае 31-летний мужчина пытался сбыть топливо уже по 300 рублей за литр - его задержали после закупки на АЗС в Правобережном округе.

- На обоих составлены административные протоколы за незаконное предпринимательство. Отметим, после публикаций в СМИ активность перекупщиков пошла на спад, а желающие нажиться на дефиците стали заметно осторожнее, - сказали в МВД региона.

- Сейчас наша главная задача - уменьшить ажиотаж, наладить четкую работу всех служб. Я понимаю и разделяю тревогу жителей. Все меры направлены на скорейшую стабилизацию. Надеемся, что в ближайшую неделю уже увидим результаты, - добавил губернатор Игорь Кобзев.

Пока же обстановка на АЗС контролируется усилиями полиции и Росгвардии. Главная цель - обеспечить порядок, гарантировать топливо экстренным службам и не допустить хаоса в очередях.

Вот такая ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области на 1 июля 2026.

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