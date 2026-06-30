На заправках Иркутской области могут появиться народные дружины

В Приангарье предложили создать добровольные дружины для помощи полиции на автозаправочных станциях. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приангарье предложили создать добровольные дружины для помощи полиции на автозаправочных станциях. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального Законодательного Собрания, добровольцы уже готовы выйти на дежурства бесплатно, среди них участники СВО, казаки, волонтеры, члены военно-патриотических организаций.

Главная цель - навести порядок в очередях, пресечь спекуляции и снизить напряжение на заправках. Пока топливо в первую очередь получают пожарные, скорая помощь, коммунальные службы и общественный транспорт. Губернатор Игорь Кобзев ранее ввел режим повышенной готовности из-за острого дефицита горючего.

- Все меры направлены на скорейшую стабилизацию ситуации. Надеемся, что со следующей недели мы сможем увидеть результаты, - сказал глава региона.

Переговоры с поставщиками продолжаются. Еще больше подробностей читайте в материале КП-Иркутск, там мы собрали последние новости на 30 июня.