Бензин есть, но продают его с определенными ограничениями. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области на 30 июня 2026 года остается напряженной. В регионе продолжает действовать комплекс мер, призванных справиться с нехваткой топлива. Власти совместно с федеральным центром и правоохранителями работают над тем, чтобы снять возникший ажиотаж и обеспечить первоочередные нужды. Читайте последние новости в материале КП-Иркутск.

Режим повышенной готовности из-за нехватки топлива в Иркутской области

Для наведения порядка на АЗС в регионе сохраняется режим повышенной готовности. Это означает, что продолжают действовать единые правила, обязательные для всех водителей. Главное ограничение касается объема.

Есть ли бензин на заправках в Иркутске и Иркутской области по данным на 30 июня 2026

На заправках сети «Роснефть» в один бак автомобиля по-прежнему можно залить не более 50 литров. Другие сети могут устанавливать планку еще ниже. При этом полностью запрещен розлив бензина и дизеля в канистры, бочки и любую другую тару. Исключение сделано лишь для спецтранспорта экстренных и жизнеобеспечивающих служб.

Приоритет на заправках без каких-либо лимитов отдается машинам скорой помощи, пожарной охраны, аварийно-спасательных формирований, а также коммунальной и сельскохозяйственной технике. Эта техника должна заправляться вне очереди.

Топливо есть, однако, не везде. На АЗС собираются многокилометровые очереди, поэтому быстро заправиться не получиться.

Борьба с перекупщиками бензина в Иркутске и Иркутской области

Введение ограничений напрямую связано с попытками пресечь незаконную перепродажу топлива. За сутки полиция выявила в Иркутске четыре таких факта. Схема проста: перекупщики пытались обойти правила, чтобы затем сбыть бензин через интернет или прямо у АЗС по кратно завышенной цене - вплоть до 250 рублей за литр.

Полицейские пресекли незаконную торговлю и изъяли десятки подготовленных канистр. На всех задержанных составлены административные протоколы. В полиции напоминают: попытка заправить канистру сейчас - это не просто обход правил, а прямое нарушение, за которое грозит административная ответственность. Совместные патрули полиции и Росгвардии на АЗС усилены.

Ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области на 30 июня 2026

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в заседании федерального штаба под руководством зампредседателя правительства РФ Александра Новака. Там обсуждались меры по стабилизации рынка в масштабах страны. Отмечалось, что сейчас на полную мощность загружены крупные нефтеперерабатывающие заводы, а плановые ремонты перенесены на поздние сроки. Ожидается, что уже в июле производство топлива должно вырасти, что постепенно снизит остроту проблемы.

- Наша задача сейчас - снять остроту вопроса и тот ажиотаж, который мы наблюдаем на АЗС. Мы со своей стороны уже ввели запрет на розлив в канистры и лимит в 50 литров на АЗС. Подключили к работе правоохранительные органы. По-прежнему работает оперативный штаб: отрабатывает вопросы обеспечения топливом общественного транспорта, северного завоза и отдаленных сельскохозяйственных территорий, - прокомментировал Игорь Кобзев.

Какие меры принимаются, чтобы выровнять ситуацию с топливом в Иркутской области

По итогам федерального штаба компаниям «Роснефть» и Минэнерго поручено дополнительно проработать вопросы поставок именно для Иркутской области и Забайкальского края, где потребность в топливе самая высокая. Региональные власти, в свою очередь, ищут способы оптимизировать потребление, например, рекомендуя переводить сотрудников на удаленную работу там, где это возможно.

Вся работа координируется оперативным штабом под руководством зампреда правительства региона Александра Анчугина. К процессу активно подключились и представители всех парламентских партий Законодательного Собрания. На встрече с депутатами обсуждались совместные действия для скорейшего урегулирования ситуации. Местным топливным компаниям, таким как «Крайснефть», уже начали отгружать оплаченные объемы, но рекомендовали пока сохранять лимиты отпуска в одни руки.

Ситуация остается под контролем, все принятые меры направлены на то, чтобы как можно быстрее пройти этот период и обеспечить стабильную работу транспорта и служб жизнеобеспечения.

Вот такая ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области на 30 июня 2026.

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