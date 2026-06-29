«Была уверена, что третьей «сотки» точно не будет»: выпускница из Иркутска, не верившая в успех, набрала 300 баллов на ЕГЭ

Ранее выпускница блестяще сдала химию и русский язык на 200 баллов. А теперь к ним добавилась и биология. Фото: предоставлено Ириной Щербаковой.

- Узнав, что пришли результаты по последнему экзамену, тут же зашла проверять. Прогрузила страницу и не поверила своим глазам. В третий раз 100 баллов?! Это было какое-то нереальное чувство, с учетом того, что я была не уверена в своих силах, - признается выпускница иркутского лицея №3 Ирина Щербакова.

Ранее девушка блестяще сдала химию и русский язык на 200 баллов. А теперь к ним добавилась и биология. Девушка стала одной из лучших учениц города.

Готовилась к экзаменам с 10 класса

Как ранее рассказывала КП-Иркутск, путь к абсолютному рекорду для 17-летней Ирины начался с детской мечты стать врачом. Выбор предметов для ЕГЭ был очевиден - химия и биология.

К подготовке она подошла стратегически: теорию по химии начала осваивать еще в 10-м классе с помощью онлайн-школы, а затем перешла к интенсивной практике. Но главным проводником в мире сложных формул и реакций стала ее учитель, сумевшая привить любовь к предмету.

- С русским языком было чуть иначе. Этот предмет всегда давался мне легко. Но нужно было разобраться в структуре самого экзамена. Дополнительно я прошла онлайн-курсы по тестовой части и отдельно - по написанию сочинения, - рассказывает Ирина Щербакова.

Жизнь выпускницы превратилась в марафон. Занятия после уроков продолжались до самого вечера, захватывая и выходные. Это стоило ей редких встреч с друзьями, но страх не успеть был сильнее.

Благодаря еженедельным пробникам в лицее, сами экзамены прошли на удивление спокойно. Настоящим испытанием стало ожидание результатов.

- По химии баллы пришли рано утром. Увидев, что у меня 100 баллов, я тут же позвонила маме, которая была на даче. Мы были рады, но, честно говоря, этот результат был вполне ожидаемым. А вот оценка по русскому языку стала полной неожиданностью. Я была в торговом центре вместе с подругой, когда пришло уведомление. Из-за плохого интернета пришлось еще 40 минут искать место с лучшей связью. Нервничала! Но когда зашла – увидела вторую сотню баллов и не могла поверить своему счастью. Я поняла, что мои усилия окупились, а бессонные ночи были потрачены не зря!

«Третьей «сотки» точно не будет!»

Результаты по биологии, которые пришли последними, стали кульминацией этого напряженного марафона. Еще до их оглашения Ирина в разговоре с корреспондентом «КП-Иркутск» признавалась в своих сомнениях.

- Сложность экзамена по биологии состоит в том, что любой вопрос нужно рассматривать с разных сторон. И в одном из заданий мне показалось, что я недостаточно полно расписала ответ. Поэтому третьей «сотки» точно не будет!

И как же ошиблась! О результатах стало известно вечером, 28 июня.

- Я находилась дома, когда пришли результаты. Зашла в личный кабинет и вижу - снова 100 баллов! От неожиданности меня всю затрясло! Я хотела просто больше 90, была бы рада и этому. А тут третья сотня! Невероятно!

Выпускница тут же поделилась радостью с учителем биологии, которая позвонила ее поздравить. Родители и друзья также разделили с ней этот триумф.

Блестящий результат – это совокупность многих факторов

Ирина признается, что секрет такого успеха кроется в системном подходе. Однако сама девушка предостерегает будущих выпускников от слепой погони за идеальным результатом.

- Я бы не советовала ставить цель именно сдать на 300 баллов. Это совокупность многих факторов, и во многом это просто удача. Можно допустить случайную ошибку по невнимательности. Главное - планомерно готовиться и делать все, что в твоих силах. Любые высокие баллы - это уже показатель огромного труда, - размышляет она.

Сама выпускница никогда не зубрила материал, а старалась понять его суть.

- Я пропускала все через себя, на примерах. А еще очень важно любить предмет, тогда и информация в голове укладывается лучше.

Теперь, когда экзамены позади, у девушки наконец-то появилось свободное время. Она уже получила аттестат и золотую медаль, отгуляла выпускной и готовится к губернаторскому балу медалистов. Впереди - подача документов в университет. Ирина надеется, что с таким результатом слова «проходной балл» для нее теперь будут лишь формальностью.

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