Ради мамы и младшего брата 12-летний школьник пожертвовал жизнью: с ним хладнокровно расправился родной отец

36 лет назад в небольшом городе Забайкалья в строящемся гараже обнаружили страшную находку. Фото: пресс-служба Забайкальского краевого суда

36 лет назад в небольшом городе Забайкалья в строящемся гараже обнаружили страшную находку – тело неизвестного подростка. Позже оказалось, что с мальчишкой жестоко расправился самый близкий для него человек. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Единственная улика - два сигаретных окурка

Следователи тщательно осмотрели место происшествия. Нашли единственную улику – в метре от тела лежал окурок сигареты «Ява-100». Снаружи – еще один, той же марки.

Казалось бы, мелочь, но именно эта деталь стала первой зацепкой. Сигареты «Ява-100» выпускала московская фабрика. В отличие от обычной «Явы», они были длиннее и продавались в длинных черных пачках. В глубинке такие считались роскошью, здесь предпочитали без фильтра и подешевле.

Никто не мог дать ни единой зацепки. Следствие топталось на месте, пока не пришло известие из соседнего села, расположенного в более чем 60 километрах – в семье Ивановых* пропал старший сын Андрей*.

Приметы совпадали с описанием погибшего подростка. На опознание приехал отчим ребенка.

- Это наш! Возраст, рост, русые волосы, черты лица – все совпадает. Даже щербинка на переднем зубе и родинка на теле! – подтвердил он.

Вопросов стало только больше. Зачем подросток преодолел такое расстояние? И что с ним все-таки произошло?

«Причастен мой бывший муж!»

В это время продавщица табачного киоска вспомнила важную деталь. Накануне трагедии к ней заходили двое: мужчина и 12-летний мальчик.

- Взрослый купил пачку «Явы-100» и тут же отдал ее подростку. Будто курить собрался именно он. Покупателя я запомнила: коренастый, невысокого роста, в светлой куртке, - рассказывала она следователям.

А вскоре стали известны детали двух дерзких краж. Со станции исчез красный мотоцикл учительницы физкультуры. А затем из дома кассира колхоза села, где жил Андрей, пропало более восьми тысяч рублей – огромная сумма по тем времена, зарплата чабанов (пастухов – прим. Ред). Женщина, как выяснилось, была мамой погибшего подростка.

- К этому точно причастен мой бывший муж и родной отец Андрея – Виктор Ломакин*! – утверждала Алла Иванова. – Соседи говорили, что видели его на красном мотоцикле в нашем селе. Он приезжал к сыну!

Тайная записка и пропавшие деньги

За Виктора Ломакина юная Алла вышла замуж сразу после школы. Однако брак не был счастливым: муж пил, скандалил и жил за счет жены, которая трудилась в колхозе.

- У нас родились двое сыновей. Витя то уходил из семьи, то возвращался. Мог и руку на меня поднять. Я не выдержала, подала на развод, - вспоминала Алла Иванова. - Старший Андрей тяжело переживал это, тянулся к отцу. Бывший муж уехал в другой регион. Затем мне стали приходить письма из колонии, куда Виктор, по его словам, попал за драку. Умолял дождаться его освобождения. А когда узнал, что я вышла замуж второй раз стал угрожать. Мол, приедет и всех перережет…

В середине октября 1989 года в селе появился мужчина на красном мотоцикле. Виктор! Видеть бывшего мужа она не хотела. А вот Андрей – очень.

Ленты банковской упаковки с отпечатками пальцев отца и сына стали главной уликой в расследовании. Фото: пресс-служба Забайкальского краевого суда

Виктор Ломакин, пользуясь любовью сына, стал обещать, что заберет его в Иркутск и подарит тот самый мотоцикл.

- Сын упрашивал, чтобы я отпустила его с Витей, чтобы тот оставил нашу семью в покое…

Накануне пропажи Алла Иванова получила 66 тысяч рублей, которые должна была раздать на зарплату чабанам. Дипломат с деньгами принесла домой, чтобы с утра выехать по стоянкам.

- Андрея дома не было. Но на столе от него лежала записка для брата. В ней говорилось: «Возьми себе копилку с деньгами». У меня возникли тревожные мысли, но я отогнала их. Решила, что скорее всего, старший сын ушел ночевать к другу. Раньше он так часто делал.

А утром выяснилось, что в дипломате с зарплатой не хватает денег – более восьми тысяч. Раньше у Аллы никогда не было недостач. Андрей тем временем так и не вернулся домой.

- Друг сына признался, что Андрей сказал ему, что отец хочет взять его с собой в Иркутск, но денег на дорогу нет. Бывший муж заставил Андрея украсть часть денег, когда я получу зарплату, чтобы они уехали.

Задушил, а затем нанес удар

Следователи выяснили, что после того, когда Андрей украл у матери деньги, он встретился с отцом на трассе и они поехали в город. Ломакин купил сыну две цепочки и накормил обедом. Мальчик вслух мечтал о новой жизни в Иркутске. Отец в это время молчал и строил страшный план. Ему не хотелось нести ответственность за ребенка, поэтому он решил безжалостно от него избавиться. Увидев строящиеся гаражи, он предложил сыну отойти с ним покурить – те самые сигареты.

Эксперты восстановили картину преступления. Ломакин пытался сначала задушить сына проволокой, но тот отчаянно сопротивлялся. Тогда он взял в руки доску и замахнулся по голове…

Обшарив карманы убитого, он вытащил мелочь и те самые цепочки. После чего спокойно выкурил еще одну сигарету, вышел из гаража и отправился на вокзал тратить кровавые деньги. Приобрел магнитофон, спортивный костюм и кроссовки. Задержали его у родственников. Ленты банковской упаковки с отпечатками пальцев отца и сына стали главной уликой в расследовании.

Эксперты восстановили картину преступления. Фото: пресс-служба Забайкальского краевого суда

- Да не убивал я! Половина села знали, что сын уехал со мной. И я не заставлял его красть деньги. Он сам так поступил, - утверждал Ломакин.

Но друг Андрея нашел в себе смелость выступить в суде и опровергнуть слова убийцы.

Суд приговорил Виктора Ломакина к смертной казни. Однако в 1991 году преступника помиловали. Казнь заменили пятнадцатью годами лишения свободы. Но свободы Ломакин так и не увидел. В 1997 году он умер, отбывая наказание в колонии.

*имя изменено – прим. Редакции.

По материалам пресс-службы Забайкальского краевого суда. Благодарим за помощь пресс-секретаря Забайкальского краевого суда Викторию Михайлюк.

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