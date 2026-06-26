1,5 года Мария боролась за жизнь своего возлюбленного после аварии. Фото: предоставлено Марией Молоновой

Для тысяч людей 30-летняя блогер Мария Молонова из Улан-Удэ стала символом самоотверженной любви. Полтора года она боролась за жизнь своего возлюбленного после аварии, собирала миллионы на лечение и помогла ему заново учиться ходить, когда врачи не давали шансов. Однако сибирячка столкнулась с предательством: как только мужчина встал на ноги, то просто исчез из ее жизни. О циничном финале этой истории любви Мария рассказала КП-Иркутск.

«Говорили, что, если он и выживет – это будет чудом»

Широкой публике имя Марии Молоновой стало известно еще в 2022 году. Тогда вся страна обсуждала смелую сибирячку, которая решила искать мужа с помощью билборда. На тот момент Мария, мама двоих детей от первого брака, хотела простого семейного счастья. История наделала много шума: блогер даже приняла участие в съемках шоу Андрея Малахова, где встретилась с претендентом на ее сердце. Однако та громкая лав-стори не сложилась. А уже летом 2024-го судьба свела эффектную брюнетку с Алексеем (имя изменено – прим. Ред).

- Познакомились мы рестобаре. Он был военным, а я вела свой блог. Алексей младше меня на четыре года. Между нами завязался роман. Все было хорошо, - вспоминает Мария.

В январе 2025 года, когда они встречались всего четыре месяца, пара попала в страшное ДТП. В ту ночь они ехали на горнолыжный курорт в Байкальск.

- Алексей был за рулем, нам оставалось ехать меньше часа, - вспоминает Мария Молонова. – Сам момент аварии я не помню. Как уже позже рассказывал следователь, машину занесло на встречную полосу. Удар по большей части пришелся со стороны водителя.

Мария попала в больницу с черепно-мозговой травмой и переломами лопаток и ключицы. Но ее собственные повреждения казались царапинами по сравнению с состоянием Алексея.

Летом 2024-го судьба свела эффектную брюнетку с Алексеем. Фото: предоставлено Марией Молоновой

- Он не выходил из комы больше месяца, а затем еще месяц провел в реанимации. Врачи давали самые мрачные прогнозы, по сути, ставили на нем крест. Говорили, что, если он и выживет – это будет чудом, а максимум, на что можно надеяться, - что он останется «овощем». Мне прямо советовали: «Бросайте его, надежды уже нет».

Устраивала сборы и помогала вернуть к жизни

Однако сибирячка решила бороться.

- Я была уверена: он встанет на ноги! Я просто перестала слушать врачей. Я верила, моей веры и любви хватит на нас двоих.

О случившемся Мария подробно рассказывала в соцсетях, обращаясь за помощью к подписчикам. Пользователи, вдохновленные историей пары, откликнулись. Так началась новая борьба за жизнь Алексея: лечение стоило дорого, знакомые и незнакомые люди прониклись, помогали.

- Первый сбор в Москву прошел быстро. На эти деньги мы сумели транспортировать его в столицу на реабилитацию. Там он пробыл два месяца. Следом второй курс, в другом центре, на которую также собрали более трех миллионов рублей. Дальше - третий, два месяца в Ставрополе.

Результат оказался впечатляющим.

- За первые два месяца реабилитации он начал вставать на ноги. Прогресс был невероятным, - делится Мария. - На вторую реабилитацию мы приехали на коляске, а уехали уже без нее. На третью он отправился уже на своих ногах.

Сейчас Алексей ходит в тренажерный зал и даже может водить машину.

- Восстановился потрясающе для своего диагноза. Врачи до сих пор не могут с медицинской точки зрения объяснить, как это стало возможным, учитывая первоначальный прогноз. Вся реабилитация длилась в общей сложности около полутора лет.

«Вылечите его от агрессии!»

О всех достижениях Алексея Мария подробно рассказывала в блоге. Подписчики восхищались ее мужеством и силой. Однако пока она спасала любимого, ее собственная жизнь рушилась. Поведение Алексея стало меняться.

- Он начал проявлять агрессию. Мог меня обматерить при всех, орать, кричать, - вспоминает она. – однажды впервые поднял руку - выдирал мне волосы, пинал ногами.

Мария попала в больницу с черепно-мозговой травмой и переломами лопаток и ключицы. Фото: предоставлено Марией Молоновой

Мария рассказывает, что списывала все на последствия травмы головы и старалась не обращать внимания. Но врачи открыли ей глаза.

- Однажды, во время очередного приступа в реабилитационном центре, я в истерике кричала медикам: «Вылечите его от агрессии!». А они посмотрели на меня и ответили: «Мария, какая агрессия? Это его характер».

Со слов Марии, когда Алексей окреп физически и стал более мобильным, она стала чувствовать себя не в безопасности.

- Бывали случаи, когда его оттаскивали от меня. Дошло до того, что соседи вызывали полицию из-за криков «Не бей меня!», а мне в ночи приходилось сбегать из квартиры с вещами, - вспоминает Мария Молонова.

«Разбирайся сама»

Сибирячка обратилась за помощью к нейропсихологу. Все еще верила - это последствия травмы.

- Я стала обращаться с ним как со здоровым человеком, перестала «сюсюкаться». И тогда он просто начал надо мной издеваться. А затем заблокировали мой аккаунт со 200 тысячной аудиторией. Конечно, это был сильный стресс, я плакала. Узнав об этом, Алексей просто цинично сказал: «Ты потеряла все за три секунды. Разбирайся сама». И после он и его родители оборвали со мной контакты.

О всех достижениях Алексея Мария подробно рассказывала в блоге. Фото: предоставлено Марией Молоновой

Мария уверена, что причина резкого разрыва проста:

- Они поняли, что я потеряла источник финансов.

Для Марии рассказ о пережитом в блоге стал настоящей терапией.

- Сейчас мне становится легче, когда я рассказываю, честно, - признается она. – Поддержка от других женщин, которые столкнулись с похожими проблемами, оказалась бесценной. Самым сложным было разрушить тот идеальный образ, который я создавала в своей голове, и показать изнанку этих отношений.

Сейчас Мария работает, занимается воспитанием детей и восстанавливается эмоционально. На вопрос о дальнейших действиях сибирячка распространяться не хочет. Рассказывает, что по самому ДТП следствие все еще идет. А вот будет ли она обращаться в полицию по другим вопросам – комментировать не хочет. Главный урок, который она вынесла из этой истории:

- Спасать того, кто способен ударить своего спасителя в спину, я больше не буду!

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