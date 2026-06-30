В Улан-Удэ помогают матери, у которой инспекторы ПДН забрали 8 детей. Женщина оставила детей без еды и ушла праздновать день рождения. Фото: телекомпания Ариг Ус.

Улан-Удэ, столица Республики Бурятия. Инспектор по делам несовершеннолетних стучится в дверь квартиры, где живут мать и восемь несовершеннолетних детей. Полицейские организовали профилактический визит совместно с сотрудниками органов опеки. Проходит несколько минут, но никто не открывает.

— А мамы нет дома, — раздался тоненький голосок. Скорее всего, дети, наученные горьким опытом, понимали, чем всё закончится.

— А вы что, одни дома? — интересуется женщина в форме.

— Нет, со старшим братом.

Вскоре дети согласились впустить незнакомцев внутрь. Вместе с сотрудниками ведомств семью навестили и журналисты телекомпании «Ариг Ус». То, что они засняли, шокирует.

«МЫ МЯСО ПОЧТИ НЕ ЕДИМ»

Инспектору ПДН, знакомому с семьёй, пришлось позвонить подруге матери, так как та не отвечала на звонки. От приятельницы стало известно, что накануне женщина праздновала день рождения и ушла домой около 10 утра следующего дня. Всё это время дети были предоставлены сами себе: ели пельмени, которые перед уходом сварила мама, и готовили себе яйца.

— Да, мы уже умеем. Я с семи лет готовить умею, — поделилась 10-летняя девочка.

Мать получает 250 тысяч пособий, но дома царит грязь Фото: кадр сюжета "Ариг Ус"

При этом одному из детей около года от роду. Малыш спокойно сидел вместе с братьями и сёстрами на диване, смотря телевизор, стоящий в углу. Дети были грязными, обои в квартире ободраны, на кухне — беспорядок. В холодильнике инспекторы ПДН нашли только лапшу быстрого приготовления и алкоголь. В морозилке ничего не было: 10-летняя девочка рассказала, что мясо они почти не едят.

В глаза специалистов бросился беспорядок. Фото: телекомпания Ариг Ус.

ДЕТЕЙ ИЗЪЯЛИ ИЗ СЕМЬИ

В этот момент на пороге появилась мать — всё ещё пьяная после застолья. Увидев полицейских, женщина зарыдала, умоляя не забирать детей. Она утверждала, что кормила ребят накануне вечером, но на момент визита было около 15 часов. Показав на камеру тысячу рублей, уверяла: деньги у неё есть, и сейчас она закажет детям готовую еду. Пока мать оправдывалась, одна из малышек нашла на кухне кастрюлю с макаронами и жадно начала есть их руками.

— Ну ты что, специально? Я же покормила вас! — закричала женщина, отбирая у ребёнка лапшу.

Дети искали еду сами, пока мама отмечала. Фото: телекомпания Ариг Ус.

По словам родительницы, в месяц она получает 250 тысяч рублей в качестве пособий; на эти деньги купила стиральную машину и холодильник. Однако, судя по обстановке, в квартире давно не было ремонта, а младшие дети ютятся на раскладном диване.

— Вы не имеете права! Они меня любят, а я их люблю! Я их никому не отдам!

Ремонта дома не было давно Фото: кадр сюжета "Ариг Ус"

Несмотря на горькие слёзы и обещания матери исправиться, органы опеки изъяли всех детей и поместили в реабилитационный центр. Сделать это обещали на срок в 21 день. Семья состоит на специальном учёте.

ИСПРАВИТСЯ?

Как стало известно КП-Иркутск, ситуацию на контроль взяла уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Вероника Штыкина. По словам детского омбудсмена, по её поручению органами системы профилактики социального сиротства Октябрьского района Улан-Удэ принимаются меры по сохранению семейного окружения для восьми детей.

— Маме оказывается помощь с привлечением благотворительного фонда для содействия в ремонте и обустройстве жилого помещения (приобретение строительных материалов, предметов мебели и детских вещей), — рассказала Вероника Штыкина. — С мамой организована работа кризисного психолога. Одному ребёнку предоставлена путёвка в детский лагерь. Решается вопрос об устройстве младших детей в детские сады.

Также, по данным на 30 июня 2026 года, многодетной матери предложили воспользоваться услугами проекта «Отдохни, мама» на базе Специализированного психоневрологического дома ребёнка «Аистёнок». Согласилась ли женщина — неизвестно.

— В настоящее время важно оказать комплексную поддержку семье, сопровождать её до выхода из трудной жизненной ситуации. Вопрос сохранения семейного окружения для 8 детей остаётся на моём контроле, специалист аппарата находится на связи с мамой, — заключает детский омбудсмен.

Женщина умоляла не забирать детей Фото: кадр сюжета "Ариг Ус"

Напомним, в Иркутске СК проводит проверку после гибели роженицы и ребёнка в роддоме. Для 28-летней матери это были вторые роды, у неё осталась дочь в возрасте 2,5 лет. Как стало известно КП-Иркутск, погибшую вместе с младенцем похоронили в один день.

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