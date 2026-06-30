28-летняя женщина умерла во время родов в Иркутске: «Мать и дочь похоронили в один день»

В Иркутске СК проводит проверку после гибели роженицы и ребенка во время родов. Фото предоставлено близкими погибшей.

Эта трагедия произошла в одном из родильных домов Иркутска. 28-летняя женщина умерла вместе с дочерью во время родов. По предварительным данным, причиной гибели матери и младенца стали осложнения при родах - эмболия околоплодными водами. Именно этот диагноз указан в официальных документах, которые выдали родственникам погибших.

Родственники роженицы в шоке от случившегося и до сих пор не могут поверить, что жизнь здоровой женщины могла оборваться так внезапно.

«ЖДАЛИ ВТОРУЮ ДОЧЬ»

- Племянница вместе с мужем и дочерью жила в Ангарске, - рассказала корреспонденту КП-Иркутск тетя погибшей Наталья. - Очень хорошая девочка была. Не пила, не курила, не гуляла. Окончила техникум с красным дипломом. Вышла замуж, все было хорошо. Родили девочку, сейчас ей 2,5 года, и решились на второго ребёнка. Во время беременности ни на что не жаловалась, ждали ещё одну девочку. Единственное - плод был крупным, более 4 килограммов.

По словам Натальи, первые роды у племянницы прошли путем кесарева сечения. Во втором случае врачи назначили естественные роды.

- Из-за того что перинатальный центр в Ангарске временно не принимал рожениц, она должна была рожать в Иркутске, - продолжает рассказывать Наталья. - В ночь на 22 июня 2026 года отошли воды. Примерно в час ночи муж вызвал ей скорую, около трех часов ее доставили в роддом.

Что происходило дальше, близкие не знают. Вскоре врачи сообщили им, что женщина умерла, а ребёнок скончался внутриутробно. Семья обратилась с заявлением в Следственный комитет, где организовали проверку.

- Мать и дочь похоронили в один день, в одном гробу. Сегодня, 30 июня, ровно 9 дней, как их нет с нами. Мы ищем свидетелей случившегося, пациентов, практикантов, медиков, которые находились в отделении в ночь трагедии, либо что-то слышали об этом. Любая деталь для нас имеет значение.

Семья погибших матери и ребёнка надеется на компетентное расследование.

КОММЕНТАРИЙ МИНЗДРАВА

- Министерство здравоохранения Иркутской области выражает глубочайшие соболезнования родным и близким пациентки. Эта трагедия - невосполнимая утрата для семьи, и мы разделяем горечь этой потери, - опубликовали сообщение в соцсетях Минздрава Приангарья. - Министерством здравоохранения Иркутской области после получения всей необходимой для проверки медицинской документации запланировано проведение ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности по данному случаю. К проверке привлекут необходимых специалистов, включая главных внештатных специалистов минздрава региона. Что касается предварительного диагноза, выданного в справке: эмболия околоплодными водами - это редчайшее, непредсказуемое и молниеносное осложнение родов, которое, к сожалению, является одной из основных причин материнской смертности в современном акушерстве. Мы понимаем желание семьи и общественности получить ответы на вопросы о причинах трагедии, в том числе касательно тактики ведения родов. Однако в интересах следствия и объективного разбора министерство не может в настоящее время давать публичных комментариев о правильности врачебных решений.

ОФИЦИАЛЬНО

- По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Иркутска СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ» причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», - отмечают в пресс-службе СУ СКР по региону. - Следователями СК проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тем временем председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Иркутской области Виктору Семенову доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Назначила неправильное лечение и не заметила осложнений»: сибирячка больше не сможет иметь детей из-за халатности акушера. (Подробности)

Узнав результаты УЗИ, будущая мама была в ужасе: малышу в утробе грозила смертельная опасность. (Подробности)