«Назначила неправильное лечение и не заметила осложнений»: сибирячка больше не сможет иметь детей из-за халатности акушера

Пациентке удалили репродуктивные органы, она больше не сможет иметь детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врач перинатального центра из Забайкалья не заметила септических осложнений и ввела в заблуждение коллегу. В итоге пациентке удалили репродуктивные органы, а доктор отправится под суд. Об этом пишет «МК в Чите» со ссылкой на краевую прокуратуру.

- По версии следствия, в 2025 году пациентка после родов попала в больницу с воспалением. Акушер-гинеколог недооценила серьезность ситуации, назначила слабое лечение антибиотиками и не проследила, чтобы его начали немедленно. За ночное дежурство она ни разу не осмотрела женщину, пропустила развитие сепсиса и отказ почек, а вопрос о переводе в многопрофильный стационар даже не подняла. Утром врач передала сменщику, что состояние пациентки удовлетворительное, хотя на деле та уже была на грани, - рассказывают журналисты.

Спасти жизнь удалось только ценой удаления органов репродуктивной системы. Следствие квалифицировало случившееся как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение, и уголовное дело ушло в Центральный районный суд Читы для рассмотрения по существу.

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