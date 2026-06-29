В Иркутске при родах погибли женщина и младенец

В Иркутске при родах погибли 28-летняя женщина и младенец Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске разбираются в обстоятельствах гибели роженицы и её новорождённого ребёнка.

В публичном пространстве появились сообщения о трагедии в Иркутске, по данному факту следственные органы СК России по Иркутской области организовали процессуальную проверку.

Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя регионального управления Виктору Семенову лично доложить о промежуточных итогах и всех установленных обстоятельствах.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о выпускнице лицея из Усть-Кута Ульяне Труновой, которая набрала 200 баллов на ЕГЭ по химии и русскому языку и получила золотую медаль. Девушка готовилась к экзаменам шесть дней в неделю с 10 класса, а в 11-м всё свободное время уделяла учёбе, чтобы осуществить мечту стать стоматологом. Читайте подробнее.