Глава Следкома затребовал доклад о гибели роженицы и младенца в Иркутске. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Глава СК России затребовал доклад о гибели роженицы и младенца в Иркутске. Как ранее сообщала КП-Иркутск, трагедия случилась 22 июня в одном из родильных домов города. 28-летняя женщина умерла во время родов, спасти ребенка врачи тоже не смогли. Родственники погибшей обратились с заявлением в следственные органы, после чего началась доследственная проверка по статье о причинении смерти по неосторожности.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего - от состояния пациентки до действий медперсонала. Прокуратура района взяла расследование на контроль и тоже следит за тем, как идет сбор доказательств.

- Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя иркутского управления Следственного комитета представить доклад о ходе проверки, - сказали в Следкоме.

Кстати, Минздрав также дал свой комментарий. Подробности здесь.