Прокуратура и СК проверяют гибель роженицы и младенца в роддоме Иркутска Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске прокуратура и следственные органы разбираются в обстоятельствах трагедии, произошедшей 22 июня в одном из роддомов Ленинского района. При родоразрешении скончалась 28-летняя женщина, спасти её новорождённого ребёнка также не удалось.

- По факту произошедшего следственным отделом по Ленинскому району организована доследственная проверка по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, - сообщили в СУ СК России по Иркутской области.

Прокуратура Ленинского района поставила на контроль ход и результаты проверки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере соблюдения законодательства об охране здоровья граждан, а также дана оценка законности решений следователей.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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