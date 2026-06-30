В Иркутской области сократят речные перевозки из-за нехватки топлива

В первую очередь топливо направят на социально значимые направления - субсидируемые перевозки и паромные переправы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восточно-Сибирское речное пароходство предупредило пассажиров о вынужденных мерах. Из-за дефицита топлива и резкого роста цен компания сокращает количество рейсов.

- В первую очередь топливо направят на социально значимые направления - субсидируемые перевозки и паромные переправы. Регулярные и экскурсионные маршруты временно урежут. Также ожидается повышение стоимости билетов, - говорится в сообщении пароходства.

Пассажирам, чьи планы нарушились, обещают полный возврат денег в ближайшее время. Кроме того, рассматривают возможность перенести поездки на более поздний срок, когда ситуация с топливом нормализуется. В компании извинились за неудобства и просят отнестись с пониманием.

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