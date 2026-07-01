Независимым АЗС в Иркутской области начали отгрузку топлива с НПЗ страны Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутской области независимые автозаправочные станции начали получать частичные отгрузки топлива с нефтеперерабатывающих заводов из разных регионов страны.

Как сообщил губернатор Игорь Кобзев по итогам заседания оперативного штаба, общий объём отгрузки по ранее заключённым договорам составляет 6 тысяч тонн.

На заседании с представителями федеральных и региональных ведомств, топливных компаний, Госдумы и Законодательного собрания обсудили меры по стабилизации розничной продажи бензина. Основной объём топлива по-прежнему реализуется через АЗС «Роснефть», однако в регионе есть более 20 районов и округов, где заправок этой компании мало или нет совсем. Совместно с главами муниципалитетов определили месячную потребность в топливе для этих территорий, чтобы не допустить дефицита.

Губернатор призвал жителей и организации максимально экономно расходовать бензин и по возможности сократить поездки. Он подчеркнул, что правительство региона предпринимает все возможные меры для стабилизации ситуации, оперативный штаб работает круглосуточно.

Игорь Кобзев поблагодарил сотрудников полиции, Росгвардии, работников АЗС и добровольцев за поддержание общественного порядка, а также жителей, которые пропускают в очереди спецтранспорт, людей с ограниченными возможностями и женщин с детьми. Губернатор отметил, что правоохранители продолжают выявлять перекупщиков, пытающихся нажиться на сложной ситуации.

- Несмотря на все предпринимаемые меры, ситуация с топливом в регионе продолжает оставаться очень тяжёлой. До стабилизации потребуется ещё много сил, оперативных и нестандартных решений, - подчеркнул Игорь Кобзев.