38-летний житель Ангарска Сергей Солонков не предполагал, что когда-то спасёт жизнь незнакомца. Фото: личный архив.

В 2017 году Сергей Солонков из Ангарска, что в Иркутской области, впервые пришёл сдавать кровь — подтолкнули знакомые, да и здоровье отменное. Мужчина всегда занимался спортом: борьбой, регби, а в последнее время увлёкся плаванием и бегом. Регулярному донору предложили вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга, созданный, чтобы помогать людям с тяжёлыми заболеваниями.

Пять лет Сергей жил обычной жизнью: работал машинистом на нефтеперерабатывающем предприятии, воспитывал детей, пока в апреле 2024-го не раздался звонок: «Ваши клетки могут спасти человека». Дали неделю на раздумья, но он уже всё решил.

«Думала, пневмония, оказалось — рак»

Жизнь мастера маникюра из Саратова Майи Умновой тоже шла своим чередом. Женщина чувствовала себя абсолютно здоровой. И вдруг — простуда, которая никак не проходила.

«Пошла делать рентген, думала — пневмония, — рассказывает корреспонденту КП-Иркутск 42-летняя Майя Умнова. — Сдала кровь, анализы были плохими. Дальше — пункция, и диагноз: острый лейкоз».

Майя Умнова была уверена, что простудилась, но диагноз оказался страшнее. Фото: личный архив.

Для Майи это прозвучало как приговор. Но врачи успокаивали: шанс есть. Нужна трансплантация стволовых клеток. И чем быстрее, тем лучше. Следующие месяцы для женщины слились в нескончаемый кошмар: пять курсов высокодозной химиотерапии, нулевой иммунитет и, как следствие, — полная изоляция. Даже выйти из палаты в коридор было опасно. Рядом была мама, которая взяла на себя весь груз ухода. Взрослый сын давно жил за границей.

«Я была рада, что в регистре нашёлся человек с полностью совпадающим набором генов, но страх не покидал ни на секунду, — признаётся Майя. — Боялась, что в последний момент донор откажется. Что клетки не доедут. Что не приживутся. Каждый день казался вечностью».

Второй день рождения

Ближайшим от Ангарска городом для забора стволовых клеток оказался Киров. Сергей прошёл полное обследование организма, подтвердил, что здоров, и экстренно уехал, чтобы стать донором.

«Процедура оказалась не такой страшной, как многие думают, — признаётся сибиряк. — В течение пяти дней до донации мне ставили препараты, которые „вытесняли“ стволовые клетки из костей в кровоток. А потом — словно обычная сдача крови, только более длительная — до шести часов».

По словам Сергея, процедура была безболезненной и не доставила неудобств. Фото: личный архив.

23 июня Сергей сдал клетки, а 27 числа в Санкт Петербурге Майе сделали трансплантацию. Этот день она называет своим вторым днём рождения.

«Лёжа в кресле, я включила в наушниках песню Михаила Круга „Приходите в мой дом“, что для меня не совсем свойственно. Выбрала мужскую песню, словно догадывалась, что мой донор — мужчина, и по моим венам течёт мужская энергия. Кстати, позже Сергей признался, что творчество Круга уважает!» — смеётся Майя.

«Вместе мы всё сможем»

Донорам костного мозга разрешают передать реципиенту анонимное письмо со словами поддержки. Послание должно быть максимально обезличенным: узнать личные данные друг друга можно только спустя два года после трансплантации, при обоюдном согласии и при условии успешного исхода лечения. Сергей решил воспользоваться возможностью и подбодрить своего «генетического близнеца».

То самое письмо от Сергея Майе. Фото: личный архив.

«Когда я увидела эти простые, но такие важные слова: „Вместе мы всё сможем“, не смогла сдержать слёз. Долгое время я чувствовала себя одинокой, напуганной. А тут — слова от человека, которого я никогда не видела, но чьи клетки уже становились частью меня. Это было знаком: я не одна».

Новая кровь — новая жизнь

После трансплантации в жизни Майи изменилось многое. Её четвёртая положительная группа крови сменилась на первую положительную — как у Сергея. Перемены даже в мелочах: например, комары, которые раньше её почти не кусали, теперь окружают за секунды. Поговаривают, что первая положительная у кровососов — любимая.

«Сергей говорит, его тоже комары обожают, — смеётся Майя. — Теперь мы с ним в одной „команде“».

Майя мечтает лично сказать "спасибо" своему спасителю. Фото: личный архив.

Ещё одно неожиданное новшество — любовь к бегу. Раньше Майя спортом не занималась, а после болезни вдруг начала бегать. Теперь готовится к своему первому официальному забегу.

«Может, любовь Сергея к спорту мне передалась вместе с клетками, — улыбается она. — Или просто сильно хочется чувствовать каждый день своей жизни».

Два года ожидания и первое сообщение

Ровно через два года после трансплантации женщине наконец передали контакты Сергея. Уже по традиции она праздновала свой второй день рождения в кругу близких и записала спасителю голосовое сообщение. Затем они созвонились по видеосвязи и впервые увидели друг друга, хоть и через экран. Как только появится возможность, планируют встретиться лично. Может быть, на берегах Байкала — в гостях у Солонковых.

Теперь женщина хвастается сибирским здоровьем! Фото: личный архив.

«Моему сыну 7 лет, дочери — 10. Оба папой гордятся, называют героем, — делится 38-летний сибиряк. — Дочка сказала, что в будущем тоже станет донором и будет спасать людей».

Сегодня Майя — наставник донорского движения «Донор Волга». Она рассказывает свою историю, чтобы вдохновить других. Когда то она сама была донором крови и даже вступила в регистр, а потом судьба развернулась на 180 градусов — и она оказалась по другую сторону.

«Добро возвращается», — уверена Майя.

Сергей же вновь готов стать донором, если понадобится. Его имя значится в резерве.

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