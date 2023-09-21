«Это совпадение спасло Рауля»: школьник из Иркутска встретился с донором, подарившим ему новую жизнь

Встреча генетических близнецов произошла во время хоккейного матча в Санкт-Петербурге. Фото: Владислав Буленков

Несколько дней назад 14-летний Раул Нагиев из Иркутска и 34-летняя жительница Санкт-Петербурга Даша Зарубина узнали, что они генетические близнецы. При этом подросток и женщина даже не являются кровными родственниками и никогда не были знакомы друг с другом. Как это возможно? Все дело в том, что их клетки костного мозга полностью идентичны. И это совпадение спасло Раулу жизнь…

Вероятность совпадения одно на 10 тысяч

- Раулу было три месяца, когда врачи обнаружили у него болезнь, - рассказывает мать мальчика Матанат Арабова. – Сначала это была анемия, а уже чуть позже был поставлен диагноз «бета-талассемия» (заболевание крови – прим. Ред.). Уровень гемоглобина в его крови постоянно снижался. Сына лечили до 12 лет, но старания докторов не приносили результатов. Было понятно, что без пересадки костного мозга не обойтись.

В марте 2021 году Матанат и Раул обратились за помощью к врачам в Морозовскую детскую больницу в Москве. У маленького пациента взяли необходимые анализы и уже через пять дней после этого сообщили радостную новость: для мальчика нашелся идеальный донор. Причем здесь, в России! Его нашли благодаря Национальному регистру доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, в который могут вступить добровольцы, готовые поделиться клетками для спасения незнакомого человека. Вероятность совпадения составляет одно на 10 тысяч!

Врачи успешно осуществили пересадку клеток. Донорский костный мозг прижился. Сейчас Раулу 14 лет, он учится в восьмом классе и чувствует себя хорошо. Все эти два года семья подростка думала, кто тот самый человек, который спас их сына. По правилам, донор и реципиент могут познакомиться друг с другом не ранее чем через два года после трансплантации. Все это время они могут вести анонимную переписку через регистр – и только потом, если оба будут не против, смогут встретиться.

Свидетелями встречи стали 12 тысяч 600 зрителей. Фото: Владислав Буленков

- Мы знали только лишь то, что это женщина и сколько ей лет, - рассказывает Матанат. – Все это время Раул мечтал встретиться с донором и неоднократно просил меня об этом. И вот несколько недель назад со мной связался наш лечащий врач и сообщил о том, что донор хочет познакомиться с сыном!

Мечтал о встрече с донором

Оказалось, что донором для Раула стала 34-летняя Даша Зарубина из Санкт-Петербурга. В фонде «Центр развития донорства костного мозга» рассказали, что женщина работает инженером в области телекоммуникаций, учится на психолога, а свободное время посвящает помощи бездомным животным. Даша знает о болезни крови не понаслышке. Еще в юности ее близкая подруга боролась с лимфомой. К сожалению, девушку не удалось спасти.

- Дарья вступила в регистр доноров костного мозга в августе 2019 года, сдав кровь в одной из клиник. Когда она узнала о том, что ее генетическому близнецу нужна помощь, согласилась не раздумывая, - рассказывают в фонде «Центр развития донорства костного мозга». – Это событие произошло после смерти ее отца, он умер от Covid-19, и стало еще одной причиной в решении помочь спасти чью-то жизнь. Даша сдавала клетки для пациента дважды. Восстановление прошло хорошо. Она знала, что помогла ребенку и периодически писала в регистр, справлялась о его состоянии.

Встреча генетических близнецов произошла во время хоккейного матча в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Ее свидетелями стали 12 тысяч 600 зрителей! В паузе между таймами Раула с букетом цветов вывели на трибуну и представили Дарье. Женщина и подросток не смогли сдержать слез и крепко обняли друг друга.

На следующий день после встречи Раул и Даша отправились в парк аттракционов. Фото: из личного архива Матанат Арабовой

- Это было невероятно! Раул очень рад и счастлив, что ему удалось познакомиться с Дашей, - признается Матанат. – На следующий день мы с сыном решили снова встретиться с ней в парке. Катались на аттракционах, гуляли, общались и узнавали друг друга поближе. Дарья замечательный человек! Она благодарила нас за то, что мы приехали и познакомились с ней! Хотя это я должна была благодарить ее за спасение сына!

Сейчас Раул и его мама уже вернулись в Иркутск. Они продолжают оставаться на связи с Дашей и надеются, что будут и дальше поддерживаться общение друг с другом.

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