«Поседел от ужаса»: 6-летний мальчик провел ночь рядом с телами после расправы отчима над семьей

Вооруженный ножом мужчина ворвался в дом бывшей супруги и напал на нее и ее старшую дочь. Фото: личный архив героев публикации, МВД республики Бурятия

Год назад в Бурятии произошла страшная трагедия, навсегда изменившая судьбу одной семьи. Вооруженный ножом мужчина ворвался в дом бывшей супруги и напал на нее и ее старшую дочь. Страшная расправа разыгралась на глазах у шестилетнего сына женщины. Стала известна дата объявления приговора. Подробности – в материале КП-Иркутск.

«Я буду вас убивать»

Как ранее рассказывали КП-Иркутск родственники погибших, семейная жизнь 37-летней Валентины и 40-летнего Павла* дала трещину примерно через год после свадьбы. По их словам, мужчина начал пить, поднимал руку на жену и придирался к ее дочери Юле*. Все закончилось тем, когда отчим сильно избил девушку, при этом сломав себе руку. Валентина выгнала Павла из дома и написала заявление в полицию. Именно тогда мужчина, уходя, крикнул им вслед: «Я буду вас убивать!».

Прошло несколько месяцев и от угроз Павел перешел к действиям. Трагедия произошла ночью 7 июня 2025 года.

Накануне Валентина, как это было заведено, позвонила своим родителям. Она рассказала, что дома все в порядке, и поделилась планами на вечер: искупать детей – своего сына, шестилетнего Сережу* и годовалую дочь, которую она родила от Павла, а затем уложить их спать.

Никто тогда не представлял, что это их последний телефонный разговор. Утром телефоны Валентины и Юли молчали. Не получив ответа, встревоженные родители немедленно выехали в село. Картина, представшая их глазам, была чудовищной: тело Валентины лежало на траве возле дома, а Юля была найдена в бане.

«Мальчик поседел за одну ночь»

Следователи восстановили картину событий. Павел явился в дом и завел бывшую супругу в баню. Там начал выяснять с ней отношения, а затем устроил жестокую расправу: мужчина напал на Валентину и нанес ей десятки ножевых ранений.

Крики матери услышала Юля. 17-летняя девушка бросилась на помощь, попыталась вмешаться и остановить отчима, но сама стала его жертвой. Обе скончались на месте.

В момент убийства в доме за закрытой дверью находились двое маленьких детей. Сережа слышал все.

- Он поседел за одну ночь, - рассказывал КП-Иркутск его дедушка Сергей. - Сидел тихо, не говорил ни слова. Только потом, когда мы увезли его в город, начал немного оживать.

Совершив двойное убийство, Павел забрал с собой их общую с Валентиной годовалую дочь и скрылся, бросив Сережу одного рядом с телами матери и сестры.

В ноябре прошлого года родственники Валентины и Юлии получили результаты экспертизы, которые повергли их в шок. Исследование показало, что перед смертью над Юлией были совершены насильственные действия.

Девушка на тот момент только что с отличием окончила 11-й класс, сдала ЕГЭ и с нетерпением ждала результатов, строя планы на будущее. Мечтала стать врачом и часто говорила, что будет лечить близких сама. У близких осталась ее выпускная фотография, где она улыбается рядом с муляжом скелета.

Как сообщали в СК Республики Бурятия, после убийства обвиняемый перекинул нож в соседний огород, выбросил окровавленную одежду в реку и попытался скрыться. Позже его задержали, и он находился под стражей. Ранее он уже был судим. 13 мая 2026 года дело с обвинительным заключением передали в суд.

«Просил, чтобы его расстреляли»

- Год прошел, как в тумане. Каждое заседание для нас дается очень тяжело. Неделями в себя прийти не можем, - с трудом сдерживая слезы, рассказывает КП-Иркутск Ирина, мать Валентины.

В годовщину трагедии близкие устроили панихиду по Валентине и Юлии. Почтить их память пришли все, кто знал.

- Народу очень много было. Человек 90 на поминках было! Родственники, друзья, одноклассники Юли.

Судебные слушания по делу завершены. Ирина рассказывает, что приговор обвиняемому вынесут 6 июля.

- Прокурор запросил для обвиняемого пожизненный срок, и мы надеемся, что суд с этим согласится. На последнем заседании Павлу предоставили последнее слово. Он требовал расстрела, однако, по нашему мнению, это была лишь игра на публику. В его словах не было искреннего раскаяния, и он не принес извинений.

Тяжелее всего сейчас приходится детям. Ирина оформила опеку над 6-летним Сережей.

- Обращались за помощью к психологам и неврологам. Он часто делится со мной воспоминаниями о той страшной ночи. Эти картинки и звуки у него прямо перед глазами. А еще очень сильно скучает по маме. Ему уже полных 7 лет. В этом году он пойдет в школу, но будет учиться индивидуально. Готовится, собирается, очень ждет сентябрьской линейки.

Младшую девочку, которая также осталась сиротой, под временную опеку взяла семья брата Валентины.

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