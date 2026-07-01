«Пена с кровью изо рта и судороги»: в Бурятии подросток попал в реанимацию после курения вейпа

В Бурятии 14-летний школьник попал в реанимацию после курения вейпа Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Бурятии 14-летний школьник едва не погиб после курения вейпа - подросток попал в реанимацию в критическом состоянии. Как сообщила специалист Республиканского наркологического диспансера Анна Нагаслаева, у мальчика случились судороги, изо рта пошла пена с кровью, врачи диагностировали острую гипоксию головного мозга.

Медики предупредили: если бы помощь пришла позже, всё могло закончиться инсультом.

Анна Нагаслаева пояснила, что пары от электронных сигарет также вызывают тяжёлые поражения лёгких, известные как «попкорновая болезнь».

- Вейпы - это приборы доставки никотина. Для подростков они особенно опасны, поскольку никотин действует на нервную систему как психоактивное вещество, - подчеркнула Нагаслаева.

Врач советует родителям насторожиться при появлении у ребёнка сладковатого химического запаха от одежды или волос, частых просьб о деньгах без объяснения причин, сухого кашля, сильной жажды, перепадов настроения, проблем со сном. Кроме того, стоит обратить внимание на незнакомые устройства, зарядки и флаконы с жидкостью в вещах подростка.

Специалист призывает родителей чаще интересоваться досугом детей, не подавать им дурной пример и объяснять, что увлечение вейпами - это не безобидная привычка, а реальная угроза жизни и здоровью.

Продажа электронных сигарет несовершеннолетним запрещена федеральным законом, а вовлечение подростков в их употребление влечёт административную ответственность.